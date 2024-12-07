防火志工管理模範表揚　基隆齊心守護安全家園

▲防火志工管理模範表揚，齊心守護基隆安全家園。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

每年12月5日為聯合國的「國際志工日」，為表揚各界消防志工對於消防工作的貢獻，內政部消防署在12月5日辦理「113年全國消防志工菁英頒獎表揚活動」。基隆市消防局表示，本次活動基隆市有兩位獲獎，一位是邱美霞女士，榮獲113年度全國防火宣導志工菁英；另一位是長榮國際股份有限公司基隆分公司吳惠芳經理，榮獲113年度優良防火管理人獎項。

基隆市義消宣導大隊仁愛宣導分隊長「邱美霞」女士，自87年加入基隆市婦女防火宣導隊以來，已投身防火宣導工作超過25年，期間從未間斷。對火災預防宣導工作充滿著高度熱忱。邱美霞女士，始終秉持「一日婦宣，終生婦宣」的信念，致力提升市民的防火防災意識。

長榮國際股份有限公司基隆分公司經理「吳惠芳」女士，從105年擔任公司的防火管理人工作，迄今已有8年。在吳惠芳經理的推動下，公司定期舉辦自衛消防演練、防火知識培訓及避難演習，讓員工在火災應變上更加熟練。同時協助公司榮獲金質防火標章認證，確保全體員工與消費者的安全，樹立企業防火管理的典範。

基隆市消防局火災預防科長黃琦初恭喜兩位獲獎人員，對於基隆市防火宣導以及防火工作無私的付出。消防局長游家懿表示，希望藉由國際志工日的表揚活動，喚起社會大眾對防火救災工作的重視，凝聚更多力量，共同守護我們的家園！