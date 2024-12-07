走進毛小孩世界！基隆Podcast暢談流浪動物和志工故事

▲基隆Podcast暢談流浪動物和志工故事。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市動物保護防疫所長期致力於提升動物友善意識及保護流浪動物，本周「基隆Podcast」邀請到寵物銀行的園長沈雅君，她與主持人余治明探討領養流浪動物的要點及寵物志工服務的細節，引導更多市民理解愛與責任的真正意義。也歡迎民眾可以來到園區擔任一日志工，建立與動物連結的機會，感受毛小孩的純真的熱情與活力。

沈雅君園長強調，領養流浪動物不僅需要充分的準備，更需承擔起長期的責任。根據現行的規範，領養者必須年滿18歲，並至少安排一次與動物的互動時間，以熟悉其性格與需求。此外，動保所將安排專員上門訪問，評估領養者的居住環境和準備狀況，確保能夠適應即將到來的挑戰。沈園長提醒所有潛在的領養者：“愛是一種終身的承諾，而不僅是一時的衝動。

▲基隆市府發言人余治明（左）、寵物銀行的園長沈雅君（右）。

對於有意成為寵物志工的市民，沈園長介紹了正式培訓流程，新志工需完成6小時的基礎培訓和4小時的專項訓練，並在兩個月內完成8小時的實習，最後通過面試才能獲得正式的志工資格。市民也可選擇成為一日志工，在園方人員的陪同下體驗基本的志工工作，如幫動物散步和幫助洗澡等。

沈雅君分享了流浪動物與志工們的感人的故事，包括一隻曾在工地被民眾誤會，通報為是有攻擊性的狗，結果當人員抵達後發現只是瘦弱幼犬。在大家的幫助下幼犬逐漸恢復健康，也成功找到了一個溫暖的新家。她感慨地說：“這些美好的轉變背後，是無數志工的愛心和努力。”

主持人余治明提醒聽眾，寵物銀行的開放時間為周二至周六，上午10:00至中午12:00，下午1:00至4:00（週日及週一休園）。他鼓勵所有愛動物的人加入一日志工的行列，一起為這些需要幫助的動物提供關愛與支持，共同期待每一隻流浪動物都能找到一個充滿愛的家。

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