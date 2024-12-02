基北北桃共推「我的減碳存摺」　邱佩琳：打造低碳環保城市

▲基北北桃共推「我的減碳存摺」。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基北北桃4市共同規劃推出113年「基北北桃我的減碳存摺全民運動」，今（2日）辦理模範企業第2季頒獎典禮，表揚三處科技園區累計減碳量前5名企業，模範企業亦擴大為「減碳大聯盟」，只要位於基北北桃四市的企業、機關及學校，即日起開放搶先報名。基隆市副市長邱佩琳表示，打造成一座低碳環保的宜居城市。

現場宣布114年度「基北北桃我的減碳存摺全民運動」主打「兌獎制」模式，「月月兌」只要每月達標減碳量，即可自由選擇獎項進行兌換，有雙北市5公升專用垃圾袋、美式咖啡及霜淇淋等，而「月月抽」推出登錄早鳥優惠，只要於12月2日至12月31日間，在「悠遊付」APP活動頁面完成登錄步驟，即加贈第1個月5次抽獎機會。

▲基隆市副市長邱佩琳（右2）、台北市副市長李四川（右1）、新北市副市長邱敬純（左1）、桃園市副秘書長賴淑華（左2）。

基隆市副市長邱佩琳表示，基北北桃為密不可分的大生活圈，四市攜手共同推動我的減碳存摺全民運動以來，透過各種管道加強宣傳，據調查有6分之1的基隆市民知道這個活動，並有2成的通勤族已經加入減碳存摺的行列，平均每個月每人貢獻約6公斤的減碳量，對於提升生活環境品質及推動綠運輸的成果相當豐碩。

邱佩琳還特別強調，在市長謝國樑的指示之下，基隆市自明年起將逐步汰換電動公車，交通處並規劃於路外停車場再增設40個電動汽車充電樁。此外，明年也將規劃透過市海平台和國立海洋大學共同合作，並邀請在地企業共同響應，共同將基隆打造成一座低碳環保的宜居城市。

▲基隆市副市長邱佩琳致詞。

臺北市副市長李四川表示，2050淨零碳排是臺北市重要的目標，減碳應該要深植在民眾的生活中，透過這次推出的活動，以基北北桃通勤生活圈為出發點，由政府、企業一起帶動全民綠運輸減碳，只要持續使用公共運輸就能累計減碳量，今年度活動參與人數已突破32萬人、減碳量累計超過2.7萬公噸，民眾及企業參與十分踴躍，模範企業中內湖科技園區也有110家響應，成效很棒。

李四川說，為擴展「我的減碳存摺」並實現「碳權交易」目標，114年度基北北桃四市再度合作並優化活動內容，推出「月月兌」、「月月抽」及「減碳大聯盟」三大主軸，辦理期間為114年1月1日起至12月31日，歡迎大家踴躍加入減碳行列，搭就「兌」了！

新北市副市長陳純敬表示，新北市持續發展公共運輸，推動全國首創結合河濱自行車道與YouBike系統的通勤綠廊，總路網長度約114公里，串聯北北桃三市，今年榮獲衛生福利部國民健康署「綠色城市獎」殊榮。明年起將持續擴大服務路網，包含淡水金色水岸及搭配增設沿岸YouBike站點，增加投放YouBike2.0E電輔車至2,100輛，讓通勤綠廊成為市民生活的日常，歡迎大家多來騎乘，登錄我的減碳存摺，通勤綠廊里程騎越多，獲得抽獎機會越多。

陳純敬並表示，新店寶高智慧產業園區以數位健康、AI、資通訊及雲端運算等次世代產業為園區發展重點，及作為本次減碳存摺企業示範區。新北市鼓勵企業為員工購買基北北桃1200元定期票作為交通津貼，或做為公司尾牙獎項，讓員工於基北北桃洽公通勤利用捷運、公車或騎行YouBike等大眾運輸，並建議在公司內設置盥洗區域和簡易洗衣清潔設備提供員工使用，讓淨零行動，從騎乘自行車與使用大眾運輸工具的足跡開始在各地遍地開花。

桃園市副秘書長賴淑華表示，桃園市作為桃園國際機場所在地，為台灣工業首都全台500大企業中有1/3落腳桃園，因此首重產業轉型，加入脫煤者聯盟，2030年逐步淘汰燃煤，目標減碳400萬噸，桃園市華亞科技園區響應「我的減碳存褶」活動並作為企業示範區，該園區鄰近機場捷運A8長庚醫院站，周邊亦有多條市區公車路線如202、606、607等行經園區及機場捷運A7、A8站，鼓勵園區員工踴躍參與本活動登錄，多多使用大眾運輸上班通勤，除可減碳參加抽獎外又可紓解桃園市交通較為瓶頸之林口交流道附近交通狀況，期望減少私人運具使用，增加綠運輸使用率，為2050淨零碳排之共同目標邁進，為我們的城市、地球共同努力，創造安居樂業美好的未來。

113年「基北北桃我的減碳存摺全民運動」榮獲「2024台灣永續行動獎」SDG11銀質獎肯定，透過114年推出「月月兌」、「月月抽」及「減碳大聯盟」三大主軸，期能讓減碳觀念及效益持續拓展，基北北桃四市將持續與企業合作推動，快打開你的悠遊付APP，點選「減碳存摺」參加活動，超值好禮幸運得主就是您！114年活動搶先看可詳活動官網查詢。