影視協拍行銷整合再升級　基隆市府預算獲議會支持通過

▲基隆市長謝國樑。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者郭世賢／基隆報導

基隆市以山、海、城為特色，鮮明的城市意象吸引許多影視劇組前來取景拍攝。今（3日）於基隆市議會預算二讀階段受高度關注，府會雙方熱烈交流討論，交換彼此意見，最終成功獲議會支持，預算審議通過。市長謝國樑與市府團隊於議事廳接受多名議員指教，表示會納入各方意見進行完善規劃，讓原有協拍機制整合再升級，使更多人透過影視作品感受到魅力基隆。

有關影視指導團隊與影視委員會二者定位，綜合發展處代理處長郭憲平指出，指導團隊性質類似其他縣市委託的影視協拍中心，可指派專案人力前往拍攝現場，可提供劇組更細緻的服務、落實各項友善劇組措施等，有效整合各類資源透過影視行銷，另外在資訊方面也能優化現有網站「隆來拍電影」；影視委員會則是透過公私協力，審議本市獎勵影視製作補助經費事宜。

謝國樑補充說明，要讓影視作品為基隆留下更深刻的印象，需要透過委辦和獎補助兩類預算雙管齊下，現階段影視協拍窗口是由市府綜合發展處新聞科擔任，可以做到基本的場地協調或簡單服務工作，但如何在拍攝各階段，有系統地將城市美好意象透過媒體讓更多人知道，需要外部高度專業，築起市府與劇組雙方溝通互動橋樑，才有辦法形塑出雙贏局面。

謝國樑指出，至於影視委員會，其職能更精確來講是「影視補助審查委員會」，將由市長、副市長或秘書長主持會議，會同4位學者專家與市府綜合發展處、主計處與文化觀光局代表，共同審議劇組提交計畫，適度核予經費補助，藉此打造友善影視環境，促進更多國內外傑出的影視業者，至基隆取景拍攝。

基隆市政府協拍件數顯著成長，2020年60件、2021年98件、2022年110件、2023年111件，2024年截至2024年10月30日已有126件，知名影視作品例如盧貝松監製及桂綸鎂主演的好萊塢電影《臺北追緝令》、入圍金馬獎由楊貴媚主演的電影《春行》、勇奪金鐘獎多項大獎的《八尺門的辯護人》也在基隆拍攝，《Vogue》雜誌更在和平島漁市及正濱漁港品牌代言拍攝時尚仙人Tilda Swinton，此次影視指導團隊相關預算獲議會認同通過後，市府將妥善規劃執行，整合各方資源，透過影視作品讓更多人體會基隆的魅力。