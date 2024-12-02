基隆男停逆向車道昏睡！警敲窗喝令下車　搜出「喪屍煙彈」

記者郭世賢／基隆報導

基隆市警察局第一分局忠二路派出所今（2）日上午獲報，一部小客車逆向停駛於仁愛區東岸停車場之車道上，警方立即前往現場，到場發現駕駛昏睡於駕駛座上，經敲車窗喚醒時仍意識不清，將車門打開發現有煙味，隨後於車內查獲電子菸1支及使用完畢菸彈，經檢驗有卡西酮陽性反應，警訊後，將他依《違反毒品危害防制條例》移送基隆地檢署法辦。

▲基隆男毒駕車滑行逆向車道昏睡車內。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

警方表示，江姓男子（38歲）將轎車逆向停駛於仁愛區東岸停車場之車道上，害計程車等多輛轎車無法前進，經員警敲車窗喚醒時仍意識不清，依法強制其離車，由於該車輛當時未拉手煞車，車輛往前滑行不慎撞倒警用機車，所幸現場無人受傷，隨後將車門打開，發現有煙味。

警方在車內查獲電子菸1支及使用完畢之菸彈，菸彈內之菸油經初步檢驗有卡西酮陽性反應，江男吸食含卡西酮電子煙（喪屍煙彈）致不能安全駕駛肇事，依法將江男依違反毒品危害防制條例、不能安全駕駛罪逮捕，詢後移送地檢署偵辦。

基隆警第一分局表示，依托咪酯類毒品（俗稱喪屍煙彈）已正式公告列為第二級毒品，施用後將導致神情恍惚、動作遲緩，無法安全駕車，呼籲民眾切勿以身試法，警方會持續全力掃蕩及壓制新興毒品，以維市民安居樂業之生活空間及社會治安。

▲警方將車門打開，發現車內有濃濃煙味。