懶人包／延燒24天陷「動搖黨本」風暴　柯文哲政治獻金爭議始末一次看

▲民眾黨主席柯文哲鞠躬道歉。（圖／民眾黨提供）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲政治獻金爭議連環爆，先是遭揭露做假帳，緊接著包含木可公關、時樂尼奧、KP演唱會等多筆帳目出現問題，而妻子陳佩琪又傳「用兒子人頭開設公司」、「看1.2億豪宅」，民眾黨針對連串爭議，先是12日召開記者會指控會計師端木正擅自調節，才造成漏報、短差、虛報，後續時任競總幹事黃珊珊也開兩次查帳記者會，但依舊未平息外界質疑，還越演越烈，今（29日）柯文哲再親自主持釋疑記者會，宣布請假3個月，暫離黨主席位子，並將自己交由中評會處理。

從8月6日柯文哲被名嘴踢爆有多筆授權金流入木可公關開始，便引爆了一連串的政治獻金假帳風暴，其間還衍生出老 婆看豪宅、柯用4300萬選舉補助款，以自己名字購買商辦的爭議。《ETtoday新聞雲》特別整理已延燒24天的事件爭議懶人包，讓讀者了解始末。

柯文哲「政治獻金疑雲」爭議正式開始

8月6日柯文哲過完65歲生日，名嘴吳靜怡爆料，柯文哲競選過程營造很窮的人設，卻巧立名目把經費毫無遮掩的透過多筆「授權」的方式轉入「木可公關」。

民眾黨澄清，政治獻金申報給木可「授權金」，是「授權」木可代為管理的成本費用，這些程序皆統一委託代為管理等行政作業，相關揭露之「授權」費用實為委託作業管理

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▼ 政治評論員吳靜怡Grace。（圖／《豈有此呂》）

「時樂」、「尼奧」發出聲明，帳務與民眾黨申報資料不同

8月9日時樂公司發布聲明，直指民眾黨申報資料中，112年12月20日新台幣500萬宣傳廣告費，並非該公司承接業務，另申報資料中，113年1月5日新台幣1087萬8000元轉播費，是該公司受委託代購媒體廣告直播等，款項含代收代付款，非該公司提供轉播服務，將通知民眾黨部請其更正。

而另家被指涉入「尼奧公司」也聲明，民眾黨申報資料的兩筆費用共416萬4311元，並未沒拿到。至此出現合計916萬民眾黨與合作公司不同調，申報不符的帳務疑雲。

對此，民眾黨於12日召開記者會澄清，遭會計師端木正漏報總金額達1817萬元，因「時間來不及」便宜行事，擅自調節漏報金額申報到木可、時樂、尼奧等公司，未告知競總任何人。

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▼柯文哲競選團隊於總統大選政治獻金記者會，指控端木正擅自調節。（圖／記者湯興漢攝）

柯文哲演場會傳出金流疑雲，77萬收益未出現申報帳目

10日媒體人康仁俊爆料，柯文哲選舉期間募款的「KP演唱會」由木可公司主辦，扣掉成本最終獲利約77萬元，但政治獻金申報卻未出現過。

民眾黨發言人吳怡萱則澄清，「這個演唱會並不是募款，而是單純的商業行為，一切都按照合約進行」。

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▼尼奧、時樂公司負責人戴利玲，說明辦理柯文哲演唱會過程。（圖／記者陳家祥攝）

柯文哲妻子陳佩琪「用兒子人頭設立公司」、「看1.2億豪宅」

民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪自爆，為先生柯文哲備戰2028年總統大選，開設「咖啡棧」當成小草聚散地。但因公務人員身分，所以先用別人名字開設公司，等退休後再換當負責人，而台北店面不好找，才先將公司地址設成黨部地址，方便接收信件，知道有違法疑慮，已經託人撤銷。

隨後，陳佩琪先是承認用兒子名字開公司，算「有犯意，但未有犯行」；而8月15日柯文哲又「否認」陳佩琪設人頭公司，強調是「父母疼愛小孩」；8月16日陳佩琪第三度改口，沒有幫兒子投入任何錢開公司。後續陳佩琪遭任職的聯合醫院召開考績會調查。

8月22日陳佩琪又遭爆料去立法院附近物色1.2億豪宅，她承認最近3、4個月，的確看過這價位的房子，但天黑看不清也不記得建案名稱，很久以前就有換屋計畫，而且一方面給兒子壓力，非得給自己找一門媳婦不可。

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▼陳佩琪先是自爆「用人頭開設公司」、又傳出「看1.2億豪宅」。（圖／民眾黨提供）

多筆帳務出現問題

民眾黨帳目再爆出多項爭議，先是一筆96萬「大愛素食餐廳」餐費遭質疑，而民眾黨公布2張單據，分別是960元跟110元，澄清是會計師「誤登」打成960110元，造成錯誤。

緊接著，四叉貓查出民眾黨租用兩輛宣傳胖卡，但所有權原本就屬於「木可公關」，卻仍需支付200萬租車費、又接連爆出130筆幽靈計程車申報、訪美費用高昂、宣傳面紙花900萬、造勢費475萬等，民眾黨則在8月19日記者會一一澄清疑點，並無違法。

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▼黃珊珊政治獻金查帳進度記者會，說明疑點。（圖／記者屠惠剛攝）

總統大選補助款爭議4300萬買商辦

8月26日民眾黨主席柯文哲再遭爆料，今年5月10日以本人名義，用4300萬元買下立法院附近的48.76坪商辦，而且目前該屋另有公司設立，質疑柯文哲拿補助款當「包租公」。後續民眾黨則回應，是參考他黨選舉補助款慣例與候選人案例，基於買賣不破租賃原則，讓原租客到租賃期滿，後續再進行個人辦公室使用。

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▼柯文哲花費4300萬購入中正區「林森濟南路口」的濟南大樓。（圖／記者陳煥丞攝）

木可公司匯款400萬至柯文哲私人帳戶

8月28日爆出木可公司匯款400萬到柯文哲私人戶頭，民眾黨表示，柯文哲是把「肖像權」授權給木可公司，而授權金也已經作為黨務及公益使用，一切都有依照合約進行，有心人士刻意誤導風向。

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▼柯文哲深陷政治獻金帳務不實風波，今日針對外界疑義召開澄清記者會，會後柯文哲帶領民眾黨黨公職成員向支持者一鞠躬致歉。（圖／記者李毓康攝）

8月29日柯文哲再開記者會，表示暫離黨主席職務3個月，並自請中評會調查

柯文哲29日下午親自主持政治獻金說明記者會，針對延燒近月的政治獻金風波向支持者鞠躬道歉，表示因為種種錯誤，已經思考向黨請假3個月，自動申請調查，「我個人也要好好反省，到底還能不能帶領民眾黨，給支持者一個願景跟繼續前進的力量」。

而對於政治獻金虛報疑義，時任競選總幹事的黃珊珊說，8月9日發現很多廠商被虛報不實，清查後有7筆分別列在4家公司，共虛報1916萬4311元，7筆都沒有任何資料，是會計師自行調節。經過兩個多禮拜，發現競選總部留存的單據都有，非常多支出沒有提報，支出漏報有210筆、1623萬9963元，支出短報130筆、313萬5446元，共計1937萬5409元。

黃珊珊強調，這些支出都用在選務，有實際支出，這些憑證不需要虛報。經查，金額相近、並無貪瀆情事，將向監察院補正，撤銷虛報金額。

至於木可與競總的關係，時任競選總部副總幹事陳智菡在記者會上指出，2022年木可公司成立，李文娟擔任董事長，當時柯文哲將自己肖像權授權給木可，委託木可統一對外跟外部廠商授權，才可以進行小物製作事宜；而2023年5月20日競選總部成立，有選戰協助需求，競總跟木可訂定契約是友好合作關係，協助公關跟宣傳小物兌換等繁瑣事務。

但木可跟總部授權金理解出現落差，其中政治獻金金額包含純捐款、抖內換小物、小物成本1399萬，原本合約內容設定成本總額的10%約140萬元，作為授權管理費，但木可公司認為是抖內的1.5億的10%，也就是1500萬元。善後小組也要求木可應該退回1360萬元。

對於以個人名義自購商辦，柯文哲說明，他當時只看到有需要，卻沒考慮到後果，這是他思慮不周的壞習慣，至於為何登記自己名下，則是當時選完，財務長自動自發按照黨內規章，將錢寄到他的帳戶，他現階段是黨主席，辦公室他會去用，但也是會當民眾黨國會辦公室。

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