美商務部：台美投資信保15.7兆　對等關稅15%不疊加

▲美國總統川普當時宣布對等關稅。（圖／路透社）

美國商務部今天宣布對台灣商品給予不超過15%的對等關稅稅率，並透露台灣半導體和科技企業未來將在美國展開至少2500億美元的新投資計畫，同時台灣也會提供2500億美元信用保證（總額5000億美元，折合新台幣約15.7兆），推動雙方產業合作。這一舉措預期將深化兩國經濟夥伴關係，並強化美國在先進製造領域的競爭力。

關稅新政與台灣投資承諾

根據美國官方說法，台灣的半導體和科技企業將對美國展開一項規模驚人的投資計畫，金額至少達到2500億美元。這些投資將用於在美國新建與擴充先進半導體設施、能源相關項目，以及人工智慧（AI）研發中心。美方強調，這將為美國創造更多高科技就業機會，也有助於強化兩國產業鏈的緊密連結。

除了直接投資外，美方也透露，台灣政府承諾將提供至少2500億美元的信用保證。這筆資金將成為台灣企業在美國設立和擴大產能的重要後盾，特別是在半導體供應鏈和產業生態系統的建立上。美國政府認為，這將促使更多台灣企業勇於進軍美國市場，提升整體產業競爭力。

信用保證推動產業合作

美國商務部進一步強調，這項合作不僅是貿易往來，更是雙方產業升級的重要里程碑。透過大規模的資金投入與信用保證，預計美國在全球半導體及AI領域的地位將更為鞏固。美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）指出，這是美國打造本土高科技產業鏈的最佳時機。

專家分析，這波投資與政策調整，將促使美國成為全球高階製造重鎮，也讓台灣企業在美國市場獲得更多發展機會。美國政府表示，這不僅有助於吸引外來資本，還能加速美國關鍵產業的創新步伐，進一步強化台美經濟夥伴關係。

產業影響與未來展望

總結來看，這次美國對台關稅的調降，結合台灣半導體產業的大筆投資，將為兩國帶來更緊密的經濟合作。美國政府期待，未來能持續深化與台灣的產業鏈連結，讓雙方在全球科技產業競爭中共同站穩腳步。