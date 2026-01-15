1.25兆軍購仍有8000億項目未知　陳智菡：不完全都是美方建議

▲民眾黨立院黨團主任陳智菡。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席黃國昌率團旋風訪美，針對1.25兆軍購特別預算拋出不少質疑。民眾黨立法院黨團主任陳智菡今（15日）說，所謂的1.25兆軍事採購特別預算，扣掉美國國務院已公布的5項3500億，剩餘約8000多億，「總共1.25兆裡面，其實不完全都是美方建議」；陳提到，甚至海鯤號潛艦國造，美方也給了不同政策建議。

陳智菡說，黃國昌主席的意思是，目前知道的品項總共是5項，由美國國務院發布的新聞稿，加起來大約是3500億，1.25兆減3500億，還有約8000多億，「黃國昌也直接請教美方，剩下要買什麼？台灣都不曉得，當黃國昌這樣講，美方也很驚訝」。

陳智菡提到，海馬斯系統、M1A2戰車是台灣需要的，「針對個別品項，美方是說他們也不建議，他們也沒有建議這些東西，甚至是海鯤號潛艦國造，他們也對於潛艦國造的執行給了不同政策建議」。

陳智菡表示，1.25兆對美軍購目前僅確定3500億，其他還有8000億未知，「總共1.25兆裡面，其實不完全都是美方建議」，這些品項有些是國防部自認有需要，美方也會基於台灣的地形與戰略位置判斷需求，但經過美國政府跟國防部的來回溝通，有相當高比例不是美方建議。

「這些1.25兆，真的是台灣需要的嗎？這是民眾黨的疑慮。」陳智菡說，在台灣得不到答案，到美國去之後發現美國也有相同疑問，為什麼要買這些？如果美方也有高度疑慮、也沒有建議買這些選項，「假設4000億的規模，就要跟別的軍火商買，中間就有空間」。

陳智菡說，美方基於尊重，或許大部分是他們建議，但若有一定比例不是美方建議，如果國防部堅持，可以再去找別的軍火商採購。她強調，民眾黨擔心的是，1.25兆畫下來後，誰要去吃這塊大餅？經過重重採購中能拿回的東西充滿不確定性，且能不能用在提升軍事國防自主、提升韌性，就有非常大的疑慮。