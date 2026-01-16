香港驚傳隨機攻擊　男子脅持人質遭警「當面擊斃」影片曝

<br>

記者趙蔡州／綜合報導

香港屯門15日晚間驚傳隨機攻擊事件，一名34歲男子在當地一間商場搶走一把約30公分長刀，接著衝到街道上不斷揮舞，看見警方到場後，甚至試圖劫持人質，但最終被警方連開2槍命中左胸，當場軟倒在地陷入昏迷，送醫後傷重不治，詳細案情待釐清，事發當時的影片也在微博瘋傳。

事件發生在15日晚間7點多，網路上曝光的影片可以看見，街道上突然有一群人衝進畫面，每個人都露出驚恐的表情，還有人不斷回頭查看，不久後一名背著黑色包包、身穿白衣的男子拿刀出現在鏡頭內，並抓出一名正在逃跑的女子當作人質，但他隨即被追趕到場的大量員警包圍，儘管他試圖拿人質恫嚇警方，下一秒仍被警方開槍擊倒在地。

▲香港15日發生男子持刀隨機攻擊事件，兇嫌遭警方擊斃。（圖／翻攝自微博）

根據香港東網報導，白衣男子當時先從屯門一間唐吉訶德內的廚房搶走一把約30公分長的牛肉刀，接著在商場內到處遊蕩，後來又跑到街上瘋狂揮舞刀子，嚇得民眾趕緊報警。警方到場後，試圖以胡椒水發射器壓制男子但失敗，男子一邊逃跑一邊作勢要攻擊民眾，最後更試圖抓民眾當人質，但仍被警方開槍擊中左胸2槍，送醫後於晚間8點40分不治。

香港警方表示，男子是越南裔，在香港出生成長，擁有香港身分證，有黑社會背景，平日居住在屯門大興邨，從事散工謀生，平時文靜、沉默寡言，鮮少與家人聯繫，曾經到精神科就診，員警在他的身上找到一袋毒品及伸縮棍，目前不排除男子犯案時受毒品影響，詳細案情待進一步調查釐清。