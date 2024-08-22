自曝換屋計畫！陳佩琪證實「曾看過上億豪宅」　要給兒壓力找老婆

▲陳佩琪。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金風暴，其妻陳佩琪涉嫌用兒子人頭開公司，隨後又爆出看上1.2億元豪宅等事件。陳佩琪22日發文說明，自己確實有去看房子，是因為很久以前就有換屋計畫，且都是沿著民眾黨部的仁愛、林森、杭州南路地段附近看，但只有仲介陪同，沒有看到名嘴口中的大老闆林敏雄。

陳佩琪22日於臉書發文坦言，「我有否去看房子？有啊。是在什麼時候？約最近三四個月吧！」是因為那時3個小孩又同時跑到國外去了，感覺空巢期憂鬱症又快來了，趕快找些過去想做而沒做的事，「夏日傍晚涼涼，晚風吹拂，閒閒沒事，走到附近看看房…」

「我有沒有去看房子，有啊， 千真萬確⋯」陳佩琪直言，自己去看過辦公室，都沿著黨部的仁愛、林森、杭州地段看，大多是聯絡仲介，有時是人家介紹她跑去看的，印象中都是房子擁有人出來接待，「他是否是建商，還是已經跟建商買下了，我不知道，總之有人接待說明就好了」。

陳佩琪指出，「我有沒有去看過名嘴口中的豪宅（好像說是1.2億）？我的確看過他們說的約略這價位的房子，但有時天黑，看不清也不記得建案名稱。」自己已google過現在居住地、兒子40年沒電梯舊公寓的實價登錄可賣多少錢，很久就有換屋計畫，想要給自己另覓一個安靜的住所，已經在附近找尋面積和價位相似的房子已經很久了，「我是真的有在做這件事，最常找的應該是臨沂街，因為人家說臨沂街街圖像八卦陣，記者會迷路，我們會較安全自由」。

陳佩琪說，「我有沒有覓小宅？我說也有啊，也大多在臨沂街附近，是為兒子換房用的，也想私心拗他住我們附近。」因自從去年婆婆跌倒骨折、公公年邁無法爬上2樓臥室，有感於老年無電梯困擾，去年開始就和兒子商量舊公寓換屋計劃，想換間有電梯的房子，選舉完有空就積極些，「一方面也是給兒子壓力，要他非得給我找一門媳婦不可。」

陳佩琪也說道，印象中某天從台大舊大樓後門繞道到立法院附近買食物，有順道去看房子，但當時天黑連路都看不太清楚，建案名稱因為沒這麼重要，也沒確實記它，「印象中只有仲介陪同，沒見名嘴口中的大老闆林敏雄，我是常去全聯買東西，但沒見過全聯老闆。」但印象中先生當市長某一年曾和全聯老闆的夫人出席過一場兒童血癌的公益活動這倒是真的。最後陳佩琪並預告「這週好多事要聊， 等周末放假再說吧」。