　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

自曝換屋計畫！陳佩琪證實「曾看過上億豪宅」　要給兒壓力找老婆

▲▼柯文哲、陳佩琪22日上午出門上班。（圖／記者袁茵攝）

▲陳佩琪。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金風暴，其妻陳佩琪涉嫌用兒子人頭開公司，隨後又爆出看上1.2億元豪宅等事件。陳佩琪22日發文說明，自己確實有去看房子，是因為很久以前就有換屋計畫，且都是沿著民眾黨部的仁愛、林森、杭州南路地段附近看，但只有仲介陪同，沒有看到名嘴口中的大老闆林敏雄。

陳佩琪22日於臉書發文坦言，「我有否去看房子？有啊。是在什麼時候？約最近三四個月吧！」是因為那時3個小孩又同時跑到國外去了，感覺空巢期憂鬱症又快來了，趕快找些過去想做而沒做的事，「夏日傍晚涼涼，晚風吹拂，閒閒沒事，走到附近看看房…」

「我有沒有去看房子，有啊， 千真萬確⋯」陳佩琪直言，自己去看過辦公室，都沿著黨部的仁愛、林森、杭州地段看，大多是聯絡仲介，有時是人家介紹她跑去看的，印象中都是房子擁有人出來接待，「他是否是建商，還是已經跟建商買下了，我不知道，總之有人接待說明就好了」。

▲▼柯妻陳佩琪發生日照，外界質疑鏡子反射照出的拍攝者是誰，疑似是沒穿衣服的民眾黨主席柯文哲。（圖／翻攝自Facebook／陳佩琪）

陳佩琪指出，「我有沒有去看過名嘴口中的豪宅（好像說是1.2億）？我的確看過他們說的約略這價位的房子，但有時天黑，看不清也不記得建案名稱。」自己已google過現在居住地、兒子40年沒電梯舊公寓的實價登錄可賣多少錢，很久就有換屋計畫，想要給自己另覓一個安靜的住所，已經在附近找尋面積和價位相似的房子已經很久了，「我是真的有在做這件事，最常找的應該是臨沂街，因為人家說臨沂街街圖像八卦陣，記者會迷路，我們會較安全自由」。

陳佩琪說，「我有沒有覓小宅？我說也有啊，也大多在臨沂街附近，是為兒子換房用的，也想私心拗他住我們附近。」因自從去年婆婆跌倒骨折、公公年邁無法爬上2樓臥室，有感於老年無電梯困擾，去年開始就和兒子商量舊公寓換屋計劃，想換間有電梯的房子，選舉完有空就積極些，「一方面也是給兒子壓力，要他非得給我找一門媳婦不可。」

陳佩琪也說道，印象中某天從台大舊大樓後門繞道到立法院附近買食物，有順道去看房子，但當時天黑連路都看不太清楚，建案名稱因為沒這麼重要，也沒確實記它，「印象中只有仲介陪同，沒見名嘴口中的大老闆林敏雄，我是常去全聯買東西，但沒見過全聯老闆。」但印象中先生當市長某一年曾和全聯老闆的夫人出席過一場兒童血癌的公益活動這倒是真的。最後陳佩琪並預告「這週好多事要聊， 等周末放假再說吧」。

ET快訊
林郁婷開始學化妝　談交友條件：先過教練這關
北捷車廂「請求支援」　乘客崩潰尖叫！真相曝光
快訊／大學校園9F墜樓　男子死亡
黃仁勳不來台灣！現身總部與台灣小球員傳接球
趙正平與小22歲空姐登記結婚　非常期待有小孩
百戶社區交屋「貸款下不來」　第一線勸：乖乖排隊等

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

美前聯合國大使分析台灣、中國道德差異　建議超前部署面對侵略

重申朱立倫所提「2D戰略」　DNC國民黨訪團稱獲美軍事議員認同

避免總預算遭重大刪減　卓榮泰下令部會首長主動與立委溝通

行政院通過114年度施政計畫　賴清德首個年度計畫深具重要性

新青安「各唱各的調」！　李彥秀批政策亂：犧牲2300萬老百姓權益

立委林宜瑾涉詐領助理費案100萬交保　台南政壇藍綠反應大不同

板橋幼兒園疑餵藥案調查報告出爐　監院糾正新北市政府多項違失

823戰役勝利66週年！70老兵重返金門　金防部官兵熱烈迎接

否認調查「限貸令」　財政部：公股銀行須遵守央行、金管會規定

拿「歷屆第一夫人」提醒陳佩琪！　黃揚明批貴婦賞屋：害了柯文哲

強運哥在120格中1抽中手機　「編號001」店員、女友都傻眼

【飲料大盜】搭車發現縫縫冒出一隻小手手XD

李洋跳三振舞超慌亂：人生好難～　曝王齊麟比賽遲到「會撒嬌補償」

惹火孫鵬狄鶯？拳王韓森道歉　不滿遭帶風向嗆孫安佐擂台見

年輕人做殯葬業月收8-9萬！　15年同業曝「有空敢衝就可」

許光漢當兵了！軍方證實「已報到」　兵期曝光「受訓21天＋服替代役1年」

媽學抖音撒嬌道歉片　兒受不了秒鞠躬道歉

虎斑貓聽爸聲音秒跑門前　喵叫迎接下班：你回來了

搞笑演繹單身太久後交男友　女被牽手...本能反折超尷尬

超級藍月2024首亮相　NASA：距地球最近位置

美前聯合國大使分析台灣、中國道德差異　建議超前部署面對侵略

重申朱立倫所提「2D戰略」　DNC國民黨訪團稱獲美軍事議員認同

避免總預算遭重大刪減　卓榮泰下令部會首長主動與立委溝通

行政院通過114年度施政計畫　賴清德首個年度計畫深具重要性

新青安「各唱各的調」！　李彥秀批政策亂：犧牲2300萬老百姓權益

立委林宜瑾涉詐領助理費案100萬交保　台南政壇藍綠反應大不同

板橋幼兒園疑餵藥案調查報告出爐　監院糾正新北市政府多項違失

823戰役勝利66週年！70老兵重返金門　金防部官兵熱烈迎接

否認調查「限貸令」　財政部：公股銀行須遵守央行、金管會規定

拿「歷屆第一夫人」提醒陳佩琪！　黃揚明批貴婦賞屋：害了柯文哲

止步32強跟球拍無關！　王楚欽嘆：扛不住奧運3項賽才是問題

網傳鋼琴家控衛武營放鳥　簡文彬還原4年前始末：不知他心心念念

歐普拉現身全代會！轟范斯「無孩貓姑婆論」：火災我們也會救貓咪

台AV女優胎尼「拚二度出道」！　苦練日文鬆口認了：確實是想

美前聯合國大使分析台灣、中國道德差異　建議超前部署面對侵略

夏季太陽毒辣辣！營養師：防曬食物吃起來　西瓜、莓果都入榜

南投縣人本交通教育宣導列車開跑　深入大街小巷推廣友善交通環境

摩洛哥旅行玩什麼！跳脫日韓進階地球玩家　探訪各種好萊塢取景地

第一次！義大利航艦靠泊日本　將進行聯合訓練

製造日期印「詳見包裝」不直接寫出！專業人士給答案 熊熊驚：原來如此

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

政治熱門新聞

抄襲丟碩士！李眉蓁重讀成功畢業

高虹安被控誣告判10月！黃揚明：這法官很討厭她

快訊／李孟諺小三發聲明向正宮道歉　駁金屋藏嬌、始亂終棄

陳佩琪證實「曾看過上億豪宅」

林宜瑾爭議起底　曾遭控介入他人婚姻

他一大早跑到柯家噴漆：一家都賊

金門縣議長洪允典遭提罷免　內政部：最晚9月16日議員投票

林宜瑾涉詐助理費！5人交保、12人請回

引眾怒！楊植斗嗆愛爾達「空手套白狼」　球評：這麼好賺怎沒人搶？

人事卡關！原任考委「加班」提前請辦明年國考　多場國考仍未解套

行政院通過114年度總預算　將撥補台電1000億、勞保1300億

轟柯文哲這點　名嘴：想不清楚就玩完了

前瞻第五期預算703億全舉債　水環境、城鄉建設佔大宗

付款高峰期！明年國防預算6470億創新高　國防部：GDP3%是目標

更多熱門

相關新聞

傳曾要黃自行辭立委　柯避回問題

傳曾要黃自行辭立委　柯避回問題

民眾黨主席柯文哲政治獻金風暴不斷，外界不斷究責時任競選總幹事黃珊珊的責任，而民眾黨中評會決議將黃珊珊停權3年，也象徵黃無望挑戰2026九合一選舉，但仍有要黃珊珊辭掉立委聲浪。外傳柯文哲盼黃珊珊自行請辭，曾一度私下與黃談及此事，而柯文哲22日出門時未回應任何問題。

他一大早跑到柯家噴漆：一家都賊

他一大早跑到柯家噴漆：一家都賊

王世堅斷言柯文哲已經崩盤　「但關鍵八席立委仍要關注」

王世堅斷言柯文哲已經崩盤　「但關鍵八席立委仍要關注」

陳佩琪「涉人頭公司案」　北市聯醫：資料不足緩議

陳佩琪「涉人頭公司案」　北市聯醫：資料不足緩議

揭北士科決標期間「吳欣盈是新壽副總」　她轟柯文哲不識瓜田李下

揭北士科決標期間「吳欣盈是新壽副總」　她轟柯文哲不識瓜田李下

關鍵字：

民眾黨柯文哲陳佩琪政治獻金人頭公司聯合醫院聯醫

讀者迴響

熱門新聞

「英國比爾蓋茲」遺體找到了　與18歲女兒卡床墊中

下周開學又放2天假！萬人見「行事曆這1天」更抓狂

珊珊將大迴轉！　各國路徑曝

即／大廠拒接對岸軍工訂單　副董帶百人出走接單

王齊麟跟內褲賣家自誇「我是大蟒蛇」

史上最正三寶！她險釀車禍道歉融化眾人

鋼琴家控合作放鳥　衛武營回應了

鋼琴家後墜亡　生前曝悲慘身世：撒旦奪走了我的右手

脂肪肝沒了！她靠「戒吃1早餐」　半年佛系剷肉7公斤

「吉伊卡哇悠遊卡」炒到1500元　官方讓黃牛哭出來

整間店都韓國人「狂掃20盒伴手禮」！店員傻：別亂買

黃仁勳不來了！　缺席「台灣機器人展」原因曝光

許光漢入伍！爆成功嶺長官下3禁令

鋼琴家直播後墜樓亡！姊接噩耗急奔醫院相驗

房貸限貸令炸開！　房市專家友人爆「斷頭殺出」

更多

最夯影音

更多

強運哥在120格中1抽中手機　「編號001」店員、女友都傻眼

【飲料大盜】搭車發現縫縫冒出一隻小手手XD

李洋跳三振舞超慌亂：人生好難～　曝王齊麟比賽遲到「會撒嬌補償」

惹火孫鵬狄鶯？拳王韓森道歉　不滿遭帶風向嗆孫安佐擂台見

年輕人做殯葬業月收8-9萬！　15年同業曝「有空敢衝就可」

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面