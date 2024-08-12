柯文哲政治獻金疑雲！會計師「時間來不及」　漏報金額擅自調節9筆申報

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金風暴，包括3大爭議與1起案外案，牽涉到「木可公關公司」、承接造勢活動行銷公司尼奧、時樂，以及疑似空殼公司的「蒔間有限公司」。對此，柯文哲12日下午親自召開記者會，時任競總發言人陳智菡說明，現在將41萬元以上支出的收據全部調出來，發現有15筆漏報，也就是沒如實申報給監院，但有2筆誤報，會計師端木正卻自稱「時間來不及」就擅自調節成9筆申報，將短差2000多萬元申報到時樂與尼奧、木可等公司。

▲柯文哲今開記者會說明總統大選政治獻金流向。（圖／記者湯興漢攝）

民眾黨12日下午2時舉辦「柯文哲總統大選政治獻金申報說明記者會」，針對柯文哲競選團隊於總統大選政治獻金申報過程出現的問題一一釋疑，與會人員包括柯文哲、黃珊珊、陳智菡、與時任財務長李文宗。

陳智菡說明，時樂負責人日前發聲明稱，競選總部申報金額中，有不是交由他們做承包活動的費用，所以有不實申報問題，其中聲明第四點寫到「申報資料中113年1月5日新台幣10878000元轉播費，本公司是受委託代購媒體廣告直撥等，款項含代收代付款，非本公司提供轉播服務，將通知民眾黨部更正」。

陳智菡提及，民眾黨週末進行清查，因為整體款項非常多，截至目前為止做了第一階段處理，就是查核了41萬元以上的支出，發現裡面有一些疑義，所以將41萬以上支出收據全部調出來，結果發現有15筆漏報，也就是沒有如實申報給監察院。

陳智菡也公布15筆漏報的收據，另外還有2筆是「誤報」，例如第一張收據支票是52萬5000元，其實總共是有2筆，但跟監察院只申報其中1筆，「也就是我們支出了一百多萬元，結果只報52多萬」；另一旁的支票顯示是400多萬元，但卻只跟監察院申報350萬元，所以出現漏報支出狀況。

陳智菡強調，當時有非常多小額募款到競總，支出部分包含小物製作、場地費等，全部委託會計師端木正做處理，現在卻查出漏報高達1817萬元，「詢問端木正後，他說他時間來不及，所以有很多漏報的情況，漏報之後就把漏報金額擅自調節。」

陳智菡稱，目前只查41萬元以上的金額，但還有很多41萬元以下支出恐有漏報情形，「這位會計師把收入減掉支出跟剩餘款後，去調節當中的2000餘萬元，並分成9筆申報，且會計師沒有告訴競總任何人員，自行將短差2000多萬元申報給時樂與尼奧、木可等公司。」

《東森新媒體ETtoday》記者實際致電給會計師端木正，但對方手機關機，並未接通。