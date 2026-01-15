雷達站爆槍響！海軍下士擊發T91步槍　撿回一命涉毀用彈藥罪

▲新北市三芝1名海軍潘姓下士雷達站自戕擊發實彈遭起訴 。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

記者黃宥寧／台北報導

新北市三芝區海軍雷達站1名派駐該站的海軍陸戰隊潘姓下士，在執行彈藥交接勤務期間，竟持國造T91步槍躲進廁所內朝自己開槍，所幸經緊急送醫搶救後撿回一命，但仍擊發1發5.56公厘實彈並造成彈藥損壞。士林地檢署偵結，依《陸海空軍刑法》將潘男提起公訴。

潘男自2021年7月起在海軍陸戰隊防空警衛群基地第二營第四連服役，派駐於新北市三芝區海軍雷達站。2024年12月28日下午4時許，潘男代理執行開庫作業，依法領取10顆5.56公厘步槍彈及2顆空包彈，並裝入2個彈匣內，準備執行彈藥交接勤務。

不料潘男卻在當日下午5時24分前往雷達站待命室領取一支國造T91步槍，並於晚間6時3分攜槍與彈藥進入雷達站廁所內擊發1發實彈，現場留下彈殼與彈孔，步槍及周邊亦噴濺大量血跡，情況一度相當危急，所幸經緊急送醫後保住性命。

新北憲兵隊獲報後到場蒐證，在廁所內查獲1枚空彈殼，天花板輕鋼架留有彈孔，涉案T91步槍及2個彈匣上殘留血跡，其中一個彈匣內剩5顆實彈與1顆空包彈，另一個彈匣內剩4顆實彈與1顆空包彈，與原先領取的彈藥數量相符。

多名官兵證稱，潘男當天確實負責開庫領彈並應將彈藥交付正哨衛兵，現場亦有人聽到槍聲；潘男在警詢及偵查中，也坦承持槍自戕並擊發子彈的經過。

檢方認為，潘男趁執行公務之際故意擊發實彈，已構成《陸海空軍刑法》第58條第1項後段「毀用彈藥罪」，雖屬情節輕微，仍依法提起公訴。

至於新北憲兵隊原認潘男可能涉犯竊取或侵占軍用武器及彈藥罪嫌，檢察官則認，潘男係依職務領取並持有步槍與彈藥，且目的在於自戕，除擊發的1顆子彈外，其餘武器與彈藥均已歸還保管，難認具有不法所有意圖，因此未另就軍備竊占部分起訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995