柯文哲假帳疑雲查完了　支出漏報、短報共340筆1937萬5409元

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲捲入政治獻金帳務申報爭議，民眾黨29日召開「政治獻金外界疑義 一次澄清記者會」。針對政治獻金虛報疑義，時任競選總幹事的黃珊珊說，經過兩個禮拜的查對後，分為支出漏報210筆、1623萬9963元，以及支出短報130筆、313萬5446元，共計1937萬5409元。

▲民眾黨政治獻金帳務不實風波，今日針對外界疑義召開澄清記者會，台上秀出多張單據翻拍。（圖／記者李毓康攝）

黃珊珊首先說明善後小組初步的查帳結果，她表示，憑證目前都在檢調扣案中，完全按照副本、影印帶回的單據做比對，核對花了兩個多禮拜時間。

黃珊珊說，8月9日發現很多廠商被虛報不實，清查後有7筆分別列在4家公司，共虛報1916萬4311元，7筆都沒有任何資料，是會計師自行調節。經過兩個多禮拜，發現競選總部留存的單據都有，非常多支出沒有提報，支出漏報有210筆、1623萬9963元，支出短報130筆、313萬5446元，共計1937萬5409元。

黃珊珊強調，這些支出都用在選務，有實際支出，這些憑證不需要虛報。經查，金額相近、並無貪瀆情事，將向監察院補正，撤銷虛報金額。

針對內部機制檢討，黃珊珊分為五點說明，第一，整個過程在競選總部黨人力筆叫吃緊，財務部門原則上獨立作業，負責募款小物的處理還有相關財務作業，沒有所謂監控複查機制。第二，個部門請款流程為了選舉效率，所以由財務部直接核銷，也缺乏審查機制。第三，財務部將政治獻金所有收支憑證委外繕打、上傳申報，沒有進行複查，這也是很大的缺失。第四，會計師在申報屆期前，就存款餘額與支出憑證短差，沒有針對有無漏失進行查察，自行調節造成最大的錯誤。第五，經查比對，高達1900多萬的憑證未上傳，財務部未複查釀錯。

至於後續程序，黃珊珊說，這些單據比對完後，一樣必須接受檢驗，因為將來還要去監察院申報，因此還是會請第三方會計師進行查核，最後因為相關會計師要做簽證申報，這些程序都希望檢調儘速處理、有結果，將憑證交還後，就可以進一步進行會計師查核跟申報工作。最後要向監察院補正，撤銷虛報、補正漏報及更正誤繕。