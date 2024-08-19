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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曝柯文哲政治獻金漏登、誤登　黃珊珊談6爭議！反嗆綠「幽靈計程車」

▲▼黃珊珊與陳智菡出席民眾黨總統大選政治獻金查帳進度記者會 。（圖／記者李毓康攝）

▲黃珊珊與陳智菡出席民眾黨總統大選政治獻金查帳進度記者會。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲政治獻金風暴不斷，民眾黨12日指控會計師端木正「擅自調節」1817萬款項，而柯文哲也指示由時任競選總幹事黃珊珊擔任「善後小組」負責人，每天召開記者會說明查帳進度。而黃珊珊與時任競總發言人陳智菡也在記者會中公布誤登、漏登細節，以及解釋外界6大疑問。

黃珊珊、陳智菡19日下午3時召開「柯文哲總統大選政治獻金查帳進度記者會」，黃珊珊先表示，有關政治獻金申報不實爭議，競選總部處理過程當然有重大瑕疵，但到目前為止，短報的支出、被會計師誤登金額，都有找到相關憑證且用於大選；而黃也隨後向支持者道歉，表示理解外界的難過與憤怒，會打起精神做好善後工作。

▲▼黃珊珊出席民眾黨總統大選政治獻金查帳進度記者會。（圖／記者李毓康攝）

「誤登」：96萬元餐費、買蜂蜜費用

黃珊珊說明，針對「誤登」部分，第一張是外界最熟悉的96萬元餐費爭議，事實上是有2筆支出，一筆是960元、一筆是110元，但會計師打到監察院系統時，打成了960111元，這2筆是明顯的誤登，當然也會造成總金額短差，所以正在比對、清查。

黃珊珊提及，目前找到比較大筆的誤登，是有一筆5萬6000元的雜支購買蜂蜜，這5萬6000元被會計師誤登為5600元，也就是差了將近4萬多元。

「漏登」：馬克杯與客製襪、 一年軟體使用費Kahoot、交通費與住宿費和匯款手續費

黃珊珊先說明，民眾黨這邊會有原始憑證、匯款紀錄，而原始憑證包含支出傳票，但支出傳票非常多筆，得一筆筆去比對，中間可能就會產生所謂「漏登」，意指「有支出傳票、有憑證，但在監察院系統上沒看到」。

黃珊珊指出，這2天比較大筆的是馬克杯製作費2萬9600元、訂做客製襪3萬2761元，這在監察院系統上找不到，但民眾黨有發票、傳票、憑證、匯款紀錄；另有一年軟體使用費Kahoot，一年費用大概是587美金（1萬8810元）。

黃珊珊也公布諸多計程車費、住宿費、高鐵車票、便當費、停車費等細項，表示這些都有單據、支出傳票，但卻沒在監察院系統中被找到，而金額大小不一，有些高達4000多元，也有僅20或65元等，目前漏登加總起來已有70、80筆，會一筆筆列出來與監察院更正。

▲▼民眾黨政治獻金查帳進度記者會資料。（圖／民眾黨提供）

外界質疑一：訪美費用高昂

黃珊珊說明，外界質疑美東團車資超貴，但這是因為在監察院系統上被誤登為「美東團」，事實是有一筆美東團、一筆美西團，其中52萬8600元這筆是「美西團」被誤植，費用包含包車、司機、領隊、餐費、雜支等費用，不是外界誤解「光租車就80萬」。

外界質疑二：面紙就花900萬

黃珊珊提及，民進黨質疑民眾黨面紙花900萬元很貴，但這面紙這筆項目裡面，包含的是面紙、菜瓜布、旗子等各種小物，整個面紙是一包1.36元、菜瓜布一包3.9元，都是由競總與地方黨部志工團、陸戰隊、監票部隊每天在街頭發放，所以900萬元是全國各地加總起來的金額跟數量，並不是單一一筆錢放在同一地方。

▲▼民眾黨政治獻金查帳進度記者會資料。（圖／民眾黨提供）

外界質疑三：幽靈計程車

黃珊珊回應，計程車大部分都是使用「電子計費器」列印出的收據，但電子計費器如果沒設定車牌，打出來就會是「ABC-000」的車號，前總統蔡英文、總統賴清德也有一樣的問題，並非民眾黨或柯文哲才有幽靈車牌。

黃珊珊認為，這是一個國家重大政策，計程車必須用計費器印收據，但政策卻沒落實，也沒要求每一台計程車都要key in自己車號，「更何況賴清德直接不報車牌，這也是一種申報方式。」

▲▼民眾黨政治獻金查帳進度記者會資料。（圖／民眾黨提供）

外界質疑四：造勢費475萬

黃珊珊說，民進黨質疑柯文哲造勢要475萬元、民進黨座談會只要18萬元，但造勢活動跟座談會差異非常大，形勢規模、人數都不一樣，更何況賴清德總統大選集會支出前10筆高達1700萬，且還可能有其他拆帳，將一場大活動分拆不同項目，看不出該筆活動的總金額，「也就是說，每一個規模都不一樣，不能用此類比。」

外界質疑五：200萬胖卡租賃費

黃珊珊公布監察院函釋，表示2016年6月就有規定，競選的政治獻金「得支用於租用宣傳車輛，不包括購買宣傳車輛」。

黃珊珊稱，選過舉的人都知道，可以租車但不能買車，因為買車是有價的資產，將來還要折舊，有很多清算問題，所以基本上規定就是如此；關於跟胖卡租賃部分，就是將需要使用的宣傳工具交給租賃車使用，並全部用在宣傳上。

外界質疑六：首次政治獻金申報要上傳憑證單據

針對名嘴宣稱，首次政治獻金申報就要「上傳單據憑證」，質疑柯競總拿假發票、作假憑證登打，由陳智菡播放影片並澄清「此為不實訊息」，政治獻金可使用4年、首次申報不需檢附憑證，由競辦保存5年，接下來每年申報「賸餘款」時，才需要在申報時附上賸餘款支出收據。

▲▼民眾黨政治獻金查帳進度記者會資料。（圖／民眾黨提供）

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