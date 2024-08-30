四叉貓現身北檢　燦笑「謝柯文哲」讓他通告排滿：有錢買iPhone 16

▲網紅四叉貓現身台北地檢署前，等候柯文哲移送至北檢複訊。（圖／鏡週刊）

圖文／鏡週刊

台北地檢署持續偵辦京華城容積率案，專案小組今（30日）早上到民眾黨黨主席柯文哲住處及民眾黨黨部內辦公室進行搜索，並帶回柯文哲及其妻陳佩琪回廉政署進行訊問。陳佩琪晚間8點從廉政署被送到台北地檢署接受複訊時，網紅四叉貓也現身北檢，笑容滿面地說要見證歷史，並表示他要特別感謝柯文哲，「讓我這4個禮拜通告真的好滿，賺飽飽，下個月的iPhone 16不用愁了。」

四叉貓早上到柯文哲住家外自拍打卡，晚間又再現身台北地檢署，他受訪表示，「因為我早上有去柯文哲他家看熱鬧，知道他被送到廉政署，就跟朋友去吃飯慶祝，吃完結束後，知道他要被送到法院（地檢署）了，我就想說當然一定要來啊，要有始有終，早上有拍到晚上也要拍到，聽說佩琪姐剛剛已經進去了，我要見證歷史的一刻，因為上次虹安我有見證到，文哲我也要見證。」

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有記者問四叉貓是否有話要跟柯文哲說，四叉貓表示：「阿北加油，我們還是挺你的。」之後提到館長曾說阿北有事情要號召百萬小草包圍北檢，「但館長最新直播說，他已經不記得這件事情，尊重他，他不帶隊就沒有人嘛，我們就來門口看看，不要造成警察杯杯困擾，大家也不要來，我來就好。」

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