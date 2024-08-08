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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

競選經費遭疑！柯文哲付授權金給木可？　民眾黨澄清：委託作業管理費

▲▼柯文哲 時事回應 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨主席柯文哲。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

近期名嘴吳靜怡稱，民眾黨主席柯文哲將2024總統大選募款經費，轉入「木可公關行銷有限公司」，而網紅「四叉貓」劉宇更爆料金額逾3963萬元，並質疑一千多萬元授權金費花到哪等。對此，民眾黨發出2點聲明，痛批近期有心人士以放大鏡逐筆檢視，刻意誤導引發質疑。

針對監察院公布「2024總統大選各團隊競選經費」引發外界質疑，民眾黨稍早發出聲明，柯文哲競選團隊遭有心人士以放大鏡逐筆檢視，並刻意誤導引發質疑。

民眾黨表示，第一，政治獻金申報給木可「授權金」，是「授權」木可代為管理的成本費用，競選期間應援小物種類繁多、業務繁雜，這些程序皆統一委託「木可」代為管理等行政作業，包含理貨、寄貨、送貨、倉儲及客服等多項業務，相關揭露之「授權」費用實為委託作業管理。

民眾黨提及，第二，「尼奧」的「開票活動執行費」非單一場次活動執行費，內容為兩場競選活動和一場選前之夜，分別是1月6日「相信中台灣 把國家還給你造勢活動」、1月7日「相信美好台灣 改變從高雄開始」及1月13日「新莊總部開票之夜」，整體活動結束後「尼奧」統一核銷，競總一併登記成「開票活動執行費」。

民眾黨強調，總統大選經費成本支出龐雜，柯文哲競選團隊申報監察院項目，皆經過專業會計師簽證在案，核實向監察院申報。

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