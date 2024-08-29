柯文哲付1500萬給木可　張啓楷看過合約：曾質疑為何要付管理費？

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金爭議，又傳出木可公司曾匯400多萬專款至柯文哲私人戶頭，名義是肖像使用權。對此，民眾黨立委張啓楷今（28日）表示，確實有這件事，但可以明確跟大家說「數目是不對的」，這筆錢就是做小物「授權金」，不論是誰去做都要給。另外柯之前也曾付給木可1500萬，張啓楷強調，自己看過合約，就是給木可「管理費用」，當下他也質疑「為什麼要給管理費用？正常狀況是木可要多給授權金才對」，但契約確實有這條，訂的是百分之十左右。

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

張啓楷於《POP撞新聞》表示，昨晚有人放出消息木可匯款400萬給柯文哲，這是有人故意放出一個不對的數字。前幾天黨內就有討論這件事，木可有筆錢到了柯文哲這邊，後來就像大家昨晚看到的，不曉得是檢調還是誰放出消息，但自己可以明確跟大家說「這個數目是不對的」。

張啓楷認為，這筆錢的爭議是可以解決的，那這筆錢是什麼用處？就只是「授權金」。當初木可成立，就是為了幫助柯文哲，當時競選期間有很多小物廠商來接洽，所以柯文哲認為需要有人幫忙整合，就成立了木可公關。

張啓楷說，某些人對木可有疑問，這是柯文哲下午記者會將回答的，現在有兩個方面，對柯比較有利，第一個，木可就是民眾黨友善的合作廠商，有A公司、B公司很多廠商接洽，而木可就是幫忙柯文哲，負責這些小廠商的聯繫，這就是木可的定位。

張啓楷再說，第二個，木可給柯文哲400萬的新聞，他也有問柯文哲，這筆錢到底是什麼？後來經過討論，就是做柯文哲小物的「授權金」，而且這筆錢不論是誰，去幫柯文哲做小物都要給授權金，所以本來就會有這筆錢。

張啓楷提到，所以400萬就是授權金，而另一個質疑是民眾黨給木可的1500萬，自己看過合約，這事實上，就是契約裡的一條，等於是給木可「管理費用」，他當下也質疑「為什麼要給管理費用？正常狀況是木可要多給授權金才對」，但契約確實有這條，而且訂的是百分之十左右，但這點現在也有點爭議。

最後，張啓楷強調，所以1500萬柯文哲的解釋是給木可的管理費，自己認為，這點確實有點笨，但沒辦法說不能這樣做，昨天檢調放出400萬的消息，反而讓柯文哲解套了一部分。

▼民眾黨立委張啓楷。（圖／記者周宸亘攝）