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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲請假3個月誰當代理黨魁？　民眾黨：人選由中央委員互推

記者崔至雲／台北報導

民眾黨主席柯文哲爭議不斷，今29日下午親自主持政治獻金說明記者會，會中公布2份與木可公司的爭議合約，並鞠躬道歉，也向黨請假3個月黨主席一職，外界關心誰會是代理主席？民眾黨秘書長周榆修在記者會中表示，民眾黨中央會召集中央委員會商，黨主席人選是由中央委員互推，沒有由柯文哲指定的問題，後續會盡快商議。

▲▼柯文哲深陷政治獻金帳務不實風波，今日針對外界疑義召開澄清記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲深陷政治獻金帳務不實風波，今日針對外界疑義召開澄清記者會。（圖／記者李毓康攝）

民眾黨29日下午3時將進行「柯文哲總統大選政治獻金外界疑義，一次澄清記者會」，柯於記者會中表示，「造成這些紛擾，特別是讓支持者失望，我在這邊還是要表達一個抱歉。」並且直接鞠躬道歉。柯文哲說，但沒想到這動作引起很多人誤解跟負面觀感，因為種種錯誤，自己要向黨請假3個月，並且自動申請調查。

對於代理主席，據了解，目前黨內評估是由政治明星黃國昌，及民眾黨中央委員、漢王洲際飯店總裁林富男2人機率最高。今日下午記者會中媒體提問，請假3個月期間，誰會代理黨主席一職？周榆修表示，民眾黨中央會召集中央委員會商，盡快商議。

周榆修也強調，根據民眾黨黨章，黨主席人選是由中央委員互推，因此沒有由柯文哲指定的問題。周榆修也說明，依黨章規定只有因故無法行使職權時，才有互推代理問題，站在中央黨部立場，有權解釋黨章的是中評會，所以會邀集中評會和中評委儘速會商。
 

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