料中「柯文哲7點被敲門」　吳子嘉再預言：檢調一定提出聲押

▲民眾黨主席柯文哲鞠躬道歉。（圖／民眾黨提供）



記者鄒鎮宇／綜合報導

民眾黨主席柯文哲陷入政治獻金假帳風波，昨（29）日開記者會鞠躬道歉，將請假3個月自請調查，美麗島電子報董事長吳子嘉在節目上預言檢調會找柯文哲，沒想到一語成讖。對此，吳子嘉30日再次預言，檢調一定會對柯文哲提出聲押。

吳子嘉30日晚間在政論節目《關鍵時刻》中再預言，北檢目前朝違背職務的圖利罪去偵辦柯文哲，且一定會提出聲押，但目前時間太晚了，可能明天才會開庭。

吳子嘉指出，目前檢調沒有掌握到直接的金流關係，對於金流的掌握力還不夠，所以昨天才掌握威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇，但推測只要2、3個禮拜就可以突破這兩人，而突破的關鍵點就在於柯文哲是否會被收押，只要柯被收押，沈就會崩潰，因為維持兄弟承諾也沒意義了。

吳子嘉表示，拿桃園市前市長鄭文燦的情況來看，當初被依照有實質影響力而收押。因此，柯文哲昨天才辦活動秀肌肉、展現實力，根本是聰明反被聰明誤的舉動，也會因為影響力而被懷疑有串供的嫌疑。

另外，再加上柯文哲早上咆嘯、民眾黨立院黨團總召黃國昌批評政府及館長說要包圍北檢，都是展現力量的情況，讓承辦的檢察官一定要羈押柯文哲，藉此維護司法的尊嚴，且柯文哲有親友在國外，有依親的可能性，因此有逃亡的可能性，上述都符合了串供滅證、依親等要件，因此檢調一定會聲請羈押。