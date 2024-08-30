　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

料中「柯文哲7點被敲門」　吳子嘉再預言：檢調一定提出聲押

▲▼民眾黨主席柯文哲鞠躬道歉。（圖／民眾黨提供）

▲民眾黨主席柯文哲鞠躬道歉。（圖／民眾黨提供）

記者鄒鎮宇／綜合報導

民眾黨主席柯文哲陷入政治獻金假帳風波，昨（29）日開記者會鞠躬道歉，將請假3個月自請調查，美麗島電子報董事長吳子嘉在節目上預言檢調會找柯文哲，沒想到一語成讖。對此，吳子嘉30日再次預言，檢調一定會對柯文哲提出聲押。

吳子嘉30日晚間在政論節目《關鍵時刻》中再預言，北檢目前朝違背職務的圖利罪去偵辦柯文哲，且一定會提出聲押，但目前時間太晚了，可能明天才會開庭。

吳子嘉指出，目前檢調沒有掌握到直接的金流關係，對於金流的掌握力還不夠，所以昨天才掌握威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇，但推測只要2、3個禮拜就可以突破這兩人，而突破的關鍵點就在於柯文哲是否會被收押，只要柯被收押，沈就會崩潰，因為維持兄弟承諾也沒意義了。

吳子嘉表示，拿桃園市前市長鄭文燦的情況來看，當初被依照有實質影響力而收押。因此，柯文哲昨天才辦活動秀肌肉、展現實力，根本是聰明反被聰明誤的舉動，也會因為影響力而被懷疑有串供的嫌疑。

另外，再加上柯文哲早上咆嘯、民眾黨立院黨團總召黃國昌批評政府及館長說要包圍北檢，都是展現力量的情況，讓承辦的檢察官一定要羈押柯文哲，藉此維護司法的尊嚴，且柯文哲有親友在國外，有依親的可能性，因此有逃亡的可能性，上述都符合了串供滅證、依親等要件，因此檢調一定會聲請羈押。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
沈慶京、柯文哲律師陣容曝光！游淑慧嘆「遺憾又弔詭」
元元解放比基尼　「側面形狀看光」
孫安佐回擊韓森了！　無奈揭「拳賽破局原因」
料中「柯文哲7點被敲門」　吳子嘉再預言：檢調一定提出聲押
快訊／陳佩琪離開北檢！搭黃珊珊的車離場
陳佩琪移送北檢　民眾場外大罵「柯文哲貪污」：報應到了
才宣布成人父　玖壹壹健志霸氣「包摩天輪」求婚辣女友！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國防部晚間偵獲20架次共機「四面環台」　配合共艦「聯合戰備警巡」

沈慶京、柯文哲律師陣容曝光！游淑慧嘆「遺憾又弔詭」

快訊／昔送「魔戒」勸柯文哲勿迷戀權力　王世堅被讚先知回應了

料中「柯文哲7點被敲門」　吳子嘉再預言：檢調一定提出聲押

給木可1500萬要退回1360萬、4300萬商辦　柯文哲給小草的交代一次看

館長澄清「包圍地檢署」難信柯文哲貪汙：他是低情商的笨蛋白癡

王世堅曾送「魔戒」勸別迷戀權力　今柯遭約談讓全場嘆：堅哥先知

黑神話悟空吸睛！青年國安營　江啟臣期待與童子賢同台討論遊戲、科技、能源安全

最後拼圖！京華城容積率弊案大事紀　柯文哲政治生命裝上葉克膜？

桃園市府成立都市更新專案辦公室　張善政：4大任務引領都更

熱血！台灣→富士山一日來回　登山好手超狂挑戰5小時爬完

史上最萌開球儀式！　大谷翔平愛犬驚喜登場

張立東冷笑話「蠔喜歡泥」撩妹得分　乱彈阿翔沒get到..糗：我幹嘛跟長輩解釋

女兒頭髮卡史萊姆超崩潰　媽「鹽巴＋水」順利清除

男伸舌舔電蚊拍想證明故障　下秒「啪！」慘叫摀嘴超尷尬

大姊穿恐龍裝接機給驚喜　二姊出關撲上去擁抱笑翻

應曉薇收沈慶京4000萬 金流成聲押關鍵 ｜20240829 ET午間新聞

池昌旭現身台北101！　最想餛飩麵：一下機就吃了❤️

練習賽暫停！辜仲諒喊話　「絕不能輸韓國」向總統爭取資源

宏都拉斯斷交台灣後蝦農苦　損失13.7億業者吐心聲

國防部晚間偵獲20架次共機「四面環台」　配合共艦「聯合戰備警巡」

沈慶京、柯文哲律師陣容曝光！游淑慧嘆「遺憾又弔詭」

快訊／昔送「魔戒」勸柯文哲勿迷戀權力　王世堅被讚先知回應了

料中「柯文哲7點被敲門」　吳子嘉再預言：檢調一定提出聲押

給木可1500萬要退回1360萬、4300萬商辦　柯文哲給小草的交代一次看

館長澄清「包圍地檢署」難信柯文哲貪汙：他是低情商的笨蛋白癡

王世堅曾送「魔戒」勸別迷戀權力　今柯遭約談讓全場嘆：堅哥先知

黑神話悟空吸睛！青年國安營　江啟臣期待與童子賢同台討論遊戲、科技、能源安全

最後拼圖！京華城容積率弊案大事紀　柯文哲政治生命裝上葉克膜？

桃園市府成立都市更新專案辦公室　張善政：4大任務引領都更

全裸演出被歧視、瘋狂騷擾！《剩女經濟》重新詮釋裸體

四叉貓現身北檢　燦笑「謝柯文哲」讓他通告排滿：有錢買iPhone 16

國防部晚間偵獲20架次共機「四面環台」　配合共艦「聯合戰備警巡」

沈慶京、柯文哲律師陣容曝光！游淑慧嘆「遺憾又弔詭」

走過漫長一年復健　象魔力哽咽：感謝大家沒放棄我

快訊／昔送「魔戒」勸柯文哲勿迷戀權力　王世堅被讚先知回應了

鳳梨宣布「準備考房仲證照」！　鬆口未來動向：人生應該多挑戰

宋嘉翔開轟手感回溫　古久保：還差得遠呢

譚松韻新劇險被《慶餘年》太子拖累不能播！最新進度曝光　劇迷嗨了

料中「柯文哲7點被敲門」　吳子嘉再預言：檢調一定提出聲押

中秋大賞 蛋黃酥禮盒X2 再加碼6袋芝麻粉、禮盒提袋X2

政治熱門新聞

快訊／檢調入家搜索4小時　柯文哲喊坦蕩斥：執政當局有什麼證據

周玉蔻：柯文哲已安排下周一前往美國　陳佩琪明天飛

柯文哲走出家門暴氣怒嗆：台灣史上第一次！　竟然說錯了

館長難信柯文哲貪汙：他是低情商的笨蛋白癡

柯文哲轟「史上首位在野黨主席住家遭搜索」　與陳佩琪搭座車赴廉政署

周玉蔻爆「柯文哲威脅檢調人員」　稱「這樣做今晚會釀政治風暴」

他前一晚斷言：檢方「7點會去柯文哲家敲門」！　竟預言成真

提名姚立明任司法院副院長　國民黨：羞辱大法官崇高地位

檢調搜柯文哲家、柯辦、黨部　民眾黨：切勿有踰越偵查範圍舉動

柯文哲不在家？民眾黨斥假消息　檢調搜柯文哲家已逾2小時

柯文哲住家被搜索近4小時　民眾黨下午將開臨時中央委員會

陳佩琪也被約談　游淑慧嚇一大跳！

LIVE／柯文哲住家遭搜索！　最新現場畫面

最後拼圖！京華城容積率弊案大事紀　柯文哲政治生命裝上葉克膜？

更多熱門

相關新聞

陳佩琪離開北檢！搭黃珊珊的車離場

陳佩琪離開北檢！搭黃珊珊的車離場

民眾黨主席柯文哲陷入京華城風波，妻子陳佩琪30日被移送北檢複訊。晚間10點多，陳佩琪被檢方請回，搭乘民眾黨立委黃珊珊的車輛離開。

陳佩琪到北檢　民眾大罵柯：報應到了

陳佩琪到北檢　民眾大罵柯：報應到了

館長難信柯文哲貪汙：他是低情商的笨蛋白癡

館長難信柯文哲貪汙：他是低情商的笨蛋白癡

王世堅曾送柯魔戒　勸別迷戀權力　

王世堅曾送柯魔戒　勸別迷戀權力　

即／陳佩琪晚間被移送北檢！

即／陳佩琪晚間被移送北檢！

關鍵字：

柯文哲政治獻金檢調預言道歉

讀者迴響

熱門新聞

即／陳佩琪晚間被移送北檢！

36歲陸男夜市起爭執…遭砍斷頭顱當眾慘死

即／東京2市避難指示！2.3萬人被要求撤離

渾圓胸肌＋公狗腰　盧廣仲變巨本人回應！

快訊／檢調入家搜索4小時　柯文哲喊坦蕩斥：執政當局有什麼證據

男揪「換妻毒趴」不爽妻被上　仙人跳把朋友打成豬

歐陽娜娜爆戀上大6歲鼓手！上車就被埋頭親

應曉薇黑歷史起底　男友爆是「情色大亨」松聯前堂主

新北市議員黃俊哲　二審當選無效確定

周玉蔻：柯文哲已安排下周一前往美國　陳佩琪明天飛

好市多「5種黃金商品」不能退貨了

藏壽司：吉伊卡哇扭蛋活動將提前結束　

台網紅「西藏巧遇」被罵　華航林依晨：問心無愧

快訊／京華城弊案重大發展！　柯文哲住處今早被搜索

即／保一55歲警持槍自轟　「貫穿胸部」搶救中

更多

最夯影音

更多

熱血！台灣→富士山一日來回　登山好手超狂挑戰5小時爬完

史上最萌開球儀式！　大谷翔平愛犬驚喜登場

張立東冷笑話「蠔喜歡泥」撩妹得分　乱彈阿翔沒get到..糗：我幹嘛跟長輩解釋

女兒頭髮卡史萊姆超崩潰　媽「鹽巴＋水」順利清除

男伸舌舔電蚊拍想證明故障　下秒「啪！」慘叫摀嘴超尷尬

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面