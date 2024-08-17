柯文哲爭議再+1！四叉貓爆「砸200萬租自家車」：小草的錢好割嗎

▲柯文哲有2輛行動胖卡「相信號」、「美好號」。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

台灣民眾黨的黨主席柯文哲身陷「政治獻金申報造假」風暴，網紅四叉貓也接連爆料民眾黨相關爭議。他今（17日）下午再揭露，柯文哲的競選辦公室涉嫌以高價租用自家黨營事業「木可公關」的車輛，選完之後黨營事業再把車子轉手過戶，痛批「這樣剝皮是當小草的錢很好割嗎？」

四叉貓在臉書發文指出，柯文哲競選辦公室租用了兩輛名為「美好號」（車牌BGF-2176）和「相信號」（車牌 AFG-8910）的車輛，兩輛車的所有權原本就屬於柯文哲的黨營事業「木可公關」，然而柯文哲競選辦公室仍需支付200萬元的租車費給木可公關。

▲四叉貓爆料「租車撈金」疑雲。（點圖可放大／翻攝自Facebook／劉宇）

四叉貓調查，「美好號」目前仍屬於木可公關所有，而「相信號」則在今年7月15日已經過戶，推測相信號去年也應該是屬於木可公關，其中相信號是車齡14年的中華胖卡，二手車網站的價格約在20萬元以內，美好號則是50萬元內。

四叉貓質疑，柯文哲的黨營事業花幾十萬買車，再回租給柯文哲撈200萬，選完之後把車子轉手過戶，「我就問為什麼當初民眾黨不直接把車買下來，讓『木可公關』這樣剝皮是當小草的錢很好割嗎？」