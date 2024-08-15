快訊／96萬餐費烏龍太委屈？柯文哲大嘆一口氣　曝差額恐超過2000萬

▲民眾黨主席柯文哲15日上午7時5分左右出門上班，接受媒體訪問。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲政治獻金案延燒，外界質疑1月7日申報一筆96萬「大愛素食餐廳」的「餐費」，民眾黨事後公布2張單據，分別是960元跟110元，澄清是被會計師「誤登」打成同一筆，變960110元。被問到會不會覺得委屈？柯文哲大嘆一口氣，表示18萬筆會有1、2筆記錯，倒不覺得奇怪，但誤差到快2000萬元就太烏龍，並透露現在查出差額可能超過2000萬元，還在查當中。

柯文哲15日上午7時5分左右離開家門，準備前往中央黨部上班，但一打開家門就對大批媒體直喊「你們要問什麼趕快問」，開放媒體受訪。

被問到怎麼看96萬元「餐費」部分，現在好像是一個烏龍，會不會覺得委屈？柯文哲先是嘆了一口氣，表示「唉，我跟你說，那個帳是⋯不管出入，一筆筆加起來超過18萬筆，會有記錯，我倒不覺得奇怪，偶爾1筆、2筆，但不要⋯但數量太多就不行了。」

柯文哲提及，「老實說如果誤差個幾萬塊錢，我倒覺得可以接受，但那個誤差到快要超過2000萬，這個就太烏龍了。」

媒體追問，剛剛說覺得差將近2000萬太烏龍，是否不排除有人貪污的可能性？柯文哲回應，「我這邊我還是有信心，因為我們每一筆支出都有憑證，當然說這憑證有沒有是每一項都合理，這可以討論，但法律上每筆支出都有憑證，這是可以確定的。」

柯文哲指出，因為先前查過40萬元以上的憑證，昨天還一直在繼續往下查，「至少到目前為止，支出都有憑證，這沒問題。」

媒體再問，現在查出差額有多少？柯文哲稱「應該超過2000萬，還在查啦！」