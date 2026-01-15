　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林佳龍午宴APEC企業諮詢委員會代表　代表總統頒發續任聘書

▲▼宏碁公司董事長陳俊聖、台灣大哥大總經理林之晨、廣達電腦技術長張嘉淵。（圖／外交部提供）

▲廣達電腦技術長張嘉淵。（圖／外交部提供）

記者杜冠霖／台北報導

外交部長林佳龍昨（14）日中午款宴我國3名亞太經濟合作會議（APEC）企業諮詢委員會（ABAC）代表，宏碁公司董事長陳俊聖、台灣大哥大總經理林之晨及廣達電腦技術長張嘉淵，並代表總統頒發續任聘書。

▼宏碁公司董事長陳俊聖。（圖／外交部提供）

▲▼宏碁公司董事長陳俊聖、台灣大哥大總經理林之晨、廣達電腦技術長張嘉淵。（圖／外交部提供）

▼台灣大哥大總經理林之晨。（圖／外交部提供）

▲▼宏碁公司董事長陳俊聖、台灣大哥大總經理林之晨、廣達電腦技術長張嘉淵。（圖／外交部提供）

自1995年起，APEC設立企業諮詢委員會（APEC Business Advisory Council, ABAC），由各會員遴派至多3名企業界代表組成，直接將民間部門的意見提交APEC領袖參考，以加強公私部門間的合作。

林佳龍致詞表示，三位代表不僅具備深厚的企業經營實務，也長期關注智慧醫療發展，與 APEC 近年聚焦的「#數位健康」議題高度契合；他們提出的多項建言，已被正式納入《致 APEC 領袖建言書》，持續鞏固台灣在相關議題上的領導力。

林佳龍提到，陳俊聖董事長觀察到傳統診療較不易及早辨識失智症風險，因此推動以AI模型協助早期檢測；張嘉淵技術長則關注第一線需求，讓醫護人員能在工作中更容易運用AI、提升效率、減輕負擔；林之晨總經理則是運用AI協助強化企業的數位防護能力。健康與醫療不只是基本人權，也是普世價值。我也很高興與大家分享，台灣積極提議在APEC設立的「未來健康照護子基金」，獲所有會員共識通過，成為台灣近10年來在APEC推動通過的重要大型倡議。

林佳龍指出，這項成果，也與外交部「榮邦計畫」中推動的「智慧醫療與健康產業」旗艦計畫相互呼應。未來我們將持續透過「醫療衛生外交諮詢小組」的平台，整合產官學研的力量，讓台灣的醫療科技不只服務國內，也能成為台灣貢獻國際的重要資源，展現「Taiwan Can Lead」的決心。

林佳龍表示，外交是國力的延伸，更需要公私協力。再次感謝三位代表，平日工作已十分繁重，仍願意肩負這項重責大任，讓台灣的科技與經濟實力被世界看見；更重要的是，也讓國際社會看見台灣願意與各方攜手合作、共同面對挑戰的決心。
 

林佳龍午宴APEC企業諮詢委員會代表　代表總統頒發續任聘書

APEC智慧醫療外交部數位健康企業代表林佳龍賴清德林之晨陳俊聖張嘉淵

