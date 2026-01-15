林佳龍午宴APEC企業諮詢委員會代表　代表總統頒發續任聘書

▲廣達電腦技術長張嘉淵。（圖／外交部提供）



記者杜冠霖／台北報導

外交部長林佳龍昨（14）日中午款宴我國3名亞太經濟合作會議（APEC）企業諮詢委員會（ABAC）代表，宏碁公司董事長陳俊聖、台灣大哥大總經理林之晨及廣達電腦技術長張嘉淵，並代表總統頒發續任聘書。

▼宏碁公司董事長陳俊聖。（圖／外交部提供）



▼台灣大哥大總經理林之晨。（圖／外交部提供）





自1995年起，APEC設立企業諮詢委員會（APEC Business Advisory Council, ABAC），由各會員遴派至多3名企業界代表組成，直接將民間部門的意見提交APEC領袖參考，以加強公私部門間的合作。

林佳龍致詞表示，三位代表不僅具備深厚的企業經營實務，也長期關注智慧醫療發展，與 APEC 近年聚焦的「#數位健康」議題高度契合；他們提出的多項建言，已被正式納入《致 APEC 領袖建言書》，持續鞏固台灣在相關議題上的領導力。

林佳龍提到，陳俊聖董事長觀察到傳統診療較不易及早辨識失智症風險，因此推動以AI模型協助早期檢測；張嘉淵技術長則關注第一線需求，讓醫護人員能在工作中更容易運用AI、提升效率、減輕負擔；林之晨總經理則是運用AI協助強化企業的數位防護能力。健康與醫療不只是基本人權，也是普世價值。我也很高興與大家分享，台灣積極提議在APEC設立的「未來健康照護子基金」，獲所有會員共識通過，成為台灣近10年來在APEC推動通過的重要大型倡議。

林佳龍指出，這項成果，也與外交部「榮邦計畫」中推動的「智慧醫療與健康產業」旗艦計畫相互呼應。未來我們將持續透過「醫療衛生外交諮詢小組」的平台，整合產官學研的力量，讓台灣的醫療科技不只服務國內，也能成為台灣貢獻國際的重要資源，展現「Taiwan Can Lead」的決心。

林佳龍表示，外交是國力的延伸，更需要公私協力。再次感謝三位代表，平日工作已十分繁重，仍願意肩負這項重責大任，讓台灣的科技與經濟實力被世界看見；更重要的是，也讓國際社會看見台灣願意與各方攜手合作、共同面對挑戰的決心。

