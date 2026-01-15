台中11歲女童「叫一聲」猝逝！高大成揭致命關鍵：肺部像溺水一樣

▲11歲女童猝死案今日下午解剖。（圖／記者許權毅攝）

記者閔文昱／綜合報導

台中市日前發生一起令人不捨的猝逝事件，一名11歲女童在車內突然尖叫一聲後倒下，經緊急送醫並裝設葉克膜搶救，仍於兩天後宣告不治。由於過程相當突然，死因引發外界高度關注，檢警已安排解剖釐清真相，知名法醫高大成則根據病史研判，極可能是感冒引發心肌炎猝死。

車內突尖叫昏迷 送醫裝葉克膜仍不治

據了解，女童家住台中市北屯區，10日中午由父親開車外出，行經太平區加油站時，父親停車加油，女童則自行下車到對面買包子。未料女童返回車內不久，突然大叫一聲後隨即昏迷，家人見狀立刻將她送往醫院，但到院前幾乎已無生命跡象，院方緊急裝設葉克膜搶救，仍於12日宣告不治。

女童送醫時被診斷出現嚴重腦部缺氧與肺水腫情形，病況急轉直下，家屬難以接受突如其來的噩耗。由於死因不明，台中地檢署15日會同法醫進行解剖相驗，初步排除外力介入，並發現有多重器官衰竭現象，已採集器官組織送驗，待進一步鑑定釐清致死原因。

▲▼疑似女童所穿的粉色外套、鞋子被放在屍袋內。（圖／記者許權毅攝）

高大成：99%是感冒引發心肌炎

對此，法醫高大成指出，依據女童長期感冒病史及送醫時出現肺水腫的症狀來看，極可能是濾過性病毒引發心肌炎，進而造成心律不整、心臟驟停，「我認為有99%的可能性是心肌炎造成的死亡」。他也表示，只要在解剖時取出心臟肌肉化驗，就能確認是否有心肌炎。

高大成進一步解釋，心肌炎會導致心臟無法正常跳動，引發心臟衰竭與肺水腫，肺部就像「溺水一樣」，無法進行氣體交換；女童生前突然大叫一聲，很可能是瞬間喘不過氣、身體不適下的求救反應，「年輕人有活力，會喊出來，但大人反而可能直接倒下。」

▲高大成。（圖／記者游瓊華翻攝）

曾赴中國旅遊 檢方不排除病毒因素

檢警也指出，女童感冒咳嗽已持續約一個多月，期間仍可正常生活，甚至曾與家人赴中國旅遊，返台後症狀未完全痊癒，是否感染其他病毒導致病情惡化，仍需進一步檢驗釐清。高大成也坦言，感冒引發心肌炎致死案例雖相當罕見，但確實存在，因此檢方才會謹慎解剖，以確認是否涉及其他病毒感染，避免潛在風險。

法醫警告：感冒心跳異常恐是警訊

高大成也提醒，若感冒期間出現心跳異常加快、胸悶、喘不過氣等症狀，就要高度懷疑心肌炎，尤其兒童往往無法清楚表達不適，家長更要提高警覺。他直言，若孩童感染心肌炎，嚴重時「3天內就可能致命」，感冒時應充分休息，切勿勉強運動，以免引發致命後果。