　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中11歲女童「叫一聲」猝逝！高大成揭致命關鍵：肺部像溺水一樣

▲▼女童買包子猝死。（圖／記者許權毅攝）

▲11歲女童猝死案今日下午解剖。（圖／記者許權毅攝）

記者閔文昱／綜合報導

台中市日前發生一起令人不捨的猝逝事件，一名11歲女童在車內突然尖叫一聲後倒下，經緊急送醫並裝設葉克膜搶救，仍於兩天後宣告不治。由於過程相當突然，死因引發外界高度關注，檢警已安排解剖釐清真相，知名法醫高大成則根據病史研判，極可能是感冒引發心肌炎猝死。

車內突尖叫昏迷　送醫裝葉克膜仍不治

據了解，女童家住台中市北屯區，10日中午由父親開車外出，行經太平區加油站時，父親停車加油，女童則自行下車到對面買包子。未料女童返回車內不久，突然大叫一聲後隨即昏迷，家人見狀立刻將她送往醫院，但到院前幾乎已無生命跡象，院方緊急裝設葉克膜搶救，仍於12日宣告不治。

女童送醫時被診斷出現嚴重腦部缺氧與肺水腫情形，病況急轉直下，家屬難以接受突如其來的噩耗。由於死因不明，台中地檢署15日會同法醫進行解剖相驗，初步排除外力介入，並發現有多重器官衰竭現象，已採集器官組織送驗，待進一步鑑定釐清致死原因。

▲▼女童買包子猝死。（圖／記者許權毅攝）

▲▼疑似女童所穿的粉色外套、鞋子被放在屍袋內。（圖／記者許權毅攝）

▲▼女童買包子猝死。（圖／記者許權毅攝）

高大成：99%是感冒引發心肌炎

對此，法醫高大成指出，依據女童長期感冒病史及送醫時出現肺水腫的症狀來看，極可能是濾過性病毒引發心肌炎，進而造成心律不整、心臟驟停，「我認為有99%的可能性是心肌炎造成的死亡」。他也表示，只要在解剖時取出心臟肌肉化驗，就能確認是否有心肌炎。

高大成進一步解釋，心肌炎會導致心臟無法正常跳動，引發心臟衰竭與肺水腫，肺部就像「溺水一樣」，無法進行氣體交換；女童生前突然大叫一聲，很可能是瞬間喘不過氣、身體不適下的求救反應，「年輕人有活力，會喊出來，但大人反而可能直接倒下。」

▲高大成。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲高大成。（圖／記者游瓊華翻攝）

曾赴中國旅遊　檢方不排除病毒因素

檢警也指出，女童感冒咳嗽已持續約一個多月，期間仍可正常生活，甚至曾與家人赴中國旅遊，返台後症狀未完全痊癒，是否感染其他病毒導致病情惡化，仍需進一步檢驗釐清。高大成也坦言，感冒引發心肌炎致死案例雖相當罕見，但確實存在，因此檢方才會謹慎解剖，以確認是否涉及其他病毒感染，避免潛在風險。

法醫警告：感冒心跳異常恐是警訊

高大成也提醒，若感冒期間出現心跳異常加快、胸悶、喘不過氣等症狀，就要高度懷疑心肌炎，尤其兒童往往無法清楚表達不適，家長更要提高警覺。他直言，若孩童感染心肌炎，嚴重時「3天內就可能致命」，感冒時應充分休息，切勿勉強運動，以免引發致命後果。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
554 3 6163 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台積電太甜！本土投顧上修台股目標價喊「2350元」　美股AD

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

屏東妹妹房間滑手機　遭親哥闖入「強脫內褲」性侵　

夜宿女友人住處「錯誤期待」硬上！18歲男性侵下場曝光

台中11歲女童「叫一聲」猝逝！高大成揭致命關鍵：肺部像溺水一樣

獨／林炎田障礙！離開高雄接任北警局長　陳其邁「真毋甘」曝關鍵

快訊／國道汐止5車連環撞翻覆　23歲男鬼切車道1傷

8旬翁闖紅燈被抓包！北投勇警追上卻被撞倒...驚險畫面曝　

新北泰山公寓4樓起火！濃煙狂竄　5樓住戶受困1人送醫

快訊／台中小貨車轉彎碰撞直行機車　男騎士重摔亡

雲林雞舍連環竊！4賊老虎鉗剪網「狂偷700多隻雞」 檢警逮人收押

快訊／光復鄉長林清水羈押禁見　未積極疏散還浮報撤離人數釀19死

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

林家正點頭加入中華隊「毫不猶豫」！　談未來動向鬆口：不排除任何選項

確認無異常金流！張文平均1天「只花445元」　涉8罪不起訴

伊朗宣布關閉領空！　外媒曝美軍「南海航母」全速移防

下波強烈冷氣團「凍3天」洛鞍颱風估今生成

3D模擬張文奪命路徑　檢讀手勢「破平板密碼」查出計畫書

屏東妹妹房間滑手機　遭親哥闖入「強脫內褲」性侵　

夜宿女友人住處「錯誤期待」硬上！18歲男性侵下場曝光

台中11歲女童「叫一聲」猝逝！高大成揭致命關鍵：肺部像溺水一樣

獨／林炎田障礙！離開高雄接任北警局長　陳其邁「真毋甘」曝關鍵

快訊／國道汐止5車連環撞翻覆　23歲男鬼切車道1傷

8旬翁闖紅燈被抓包！北投勇警追上卻被撞倒...驚險畫面曝　

新北泰山公寓4樓起火！濃煙狂竄　5樓住戶受困1人送醫

快訊／台中小貨車轉彎碰撞直行機車　男騎士重摔亡

雲林雞舍連環竊！4賊老虎鉗剪網「狂偷700多隻雞」 檢警逮人收押

快訊／光復鄉長林清水羈押禁見　未積極疏散還浮報撤離人數釀19死

台積電ADR大漲4.44％！　「晶片關稅豁免」激勵美股全收紅

美商務部：台美投資信保15.7兆　對等關稅15%不疊加

快訊／台美關稅15%確定「不疊加」　半導體232享最惠國待遇

屏東妹妹房間滑手機　遭親哥闖入「強脫內褲」性侵　

費德勒看到ACE球大笑「你怎麼沒反應」　周杰倫秒變臉：好糗

被「斷崖式分手」怎麼辦？「5個步驟」教你走出情傷

香港驚傳隨機攻擊　男子脅持人質遭警「當面擊斃」影片曝

夜宿女友人住處「錯誤期待」硬上！18歲男性侵下場曝光

《GTA Online》全面禁止「柯克」字眼　深怕模仿效應惹禍上身

阿里山賓館最新房價曝光　最貴「一晚要4.5萬」驚呆網

「十年後依然在姨母笑」XD Apink找來柳炳宰復刻名場面

社會熱門新聞

女童買完包子亡　初判死因多重器官衰竭

女師昏迷醒來躺保全懷裡　怒告被揉胸舌吻

11歲女童感冒後猝逝！高大成揭致命關鍵

「死前幹票大的」　張文熱衷搜尋虐待資訊

海軍下士擊發T91步槍　撿回一命涉毀用彈藥罪

18歲親哥「強脫內褲」性侵未成年妹

18歲男性侵女友人　法官認非純逞獸慾判決曝

林炎田障礙！陳其邁「真毋甘」曝關鍵

即／嘉義小貨車牽繩掛車後「拖行小狗」！血跡、糞便流一地

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

即／確認無異常金流！張文平均1天「只花445元」

撲倒堂嬸性侵！淫男更二審判2年半

即／國道5車連環撞　23歲男鬼切車道1傷

即／涉浮報撤離人數！光復鄉長林清水羈押禁見

更多熱門

相關新聞

小孩「哭一哭就猝死」？兒科醫揭真相

小孩「哭一哭就猝死」？兒科醫揭真相

台中一名11歲女童近日外出時突然昏迷，經葉克膜搶救仍不治；另有中國湖南女童傳出因與母親分離，情緒崩潰後倒地身亡。兩起事件在網路引發討論也讓引起不少父母恐慌。對此，長庚紀念醫院兒科急診醫師吳昌騰指出，單純要「劇烈情緒」直接造成猝死，其實不太符合臨床常見情況，多數仍需回到心臟、腦部或代謝等潛在病因來解釋，「情緒比較像誘發因素，而不是唯一原因。」

11歲女童旅遊返台突猝逝　恐病毒引發致命心肌炎

11歲女童旅遊返台突猝逝　恐病毒引發致命心肌炎

Give a Smile計劃助唇顎裂兒童重拾微笑

Give a Smile計劃助唇顎裂兒童重拾微笑

吸菸或曝露二手菸「傷骨」　骨折、骨質疏鬆風險皆提升

吸菸或曝露二手菸「傷骨」　骨折、骨質疏鬆風險皆提升

5歲女童長胸部！「愛玩媽媽化妝品」害性早熟　醫揪日常3元凶

5歲女童長胸部！「愛玩媽媽化妝品」害性早熟　醫揪日常3元凶

關鍵字：

台中猝死心肌炎感冒致死兒童健康法醫鑑定

讀者迴響

熱門新聞

女童買完包子亡　初判死因多重器官衰竭

載班花夜衝陽明山！18歲男大生「嗨到心肌梗塞」同學嚇傻

女師昏迷醒來躺保全懷裡　怒告被揉胸舌吻

柯蕭確定披美國隊戰袍

台積電太甜！本土投顧上修台股目標價喊「2350元」　美股ADR狂飆

約黃仁勳吃担仔麵？魏哲家神回一句話

快訊／2飆股明起「抓去關」　低軌衛星耀登、散熱業高力上榜

「嘴硬心軟」星座Top 3 ！

11歲女童感冒後猝逝！高大成揭致命關鍵

逾10家銀行名單曝光！　戴口罩、安全帽領錢ATM會叫

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

「洛鞍」逆勢生成　氣象署揭密1月颱很罕見？

WBC經典賽中華隊場次全數售完

「死前幹票大的」　張文熱衷搜尋虐待資訊

海軍下士擊發T91步槍　撿回一命涉毀用彈藥罪

更多

最夯影音

更多
底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！
張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面