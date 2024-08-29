快訊／柯文哲鞠躬道歉！請假3個月暫別黨主席　反省能否帶領民眾黨

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲爭議不斷，包括政治獻金案、4300萬選舉補助款買商辦問題。柯文哲29日下午將親自主持政治獻金說明記者會，會中公布2份與木可公司的爭議合約，並且鞠躬道歉，表示因為種種錯誤，自己已經思考要向黨請假3個月，自動申請調查，「我個人也要好好反省，到底還能不能帶領民眾黨，給支持者一個願景跟繼續前進的力量」。

民眾黨29日下午3時將進行「柯文哲總統大選政治獻金外界疑義，一次澄清記者會」，不同於前2次記者會陣仗，此次是由柯文哲本人親自出馬，以及時任競總總幹事黃珊珊、時任競總副總幹事陳智菡、民眾黨秘書長周榆修。

柯文哲於記者會中表示，2024總統大選政治獻金申報風波，還有後來發生一連串事件，重創本人跟民眾黨的聲譽、形象，「造成這些紛擾，特別是讓支持者失望，我在這邊還是要表達一個抱歉。」並且直接鞠躬道歉。

柯文哲提及，政治獻金申報部分，自己已經下令要徹查，經剛剛解釋都有初步了解，錢都還在，只是會計師登錄錯誤，所以造成烏龍，這是民眾黨內部調查的結果，但仍要進一步接受外部稽核，並得到簽證後向監院補正、提供給調查局報告調查結果。

柯文哲指出，「這次事件，我還是要負責最大的責任，因為我錯在完全的信賴跟信任，來請款的只要財務長（李文宗）簽核就放行，也沒審查稽核機制。」民眾黨從創黨之初舉步維艱，跟中小企業一開始發展時一樣，一人身兼數職，「這次大選，競總財務長妹妹（李文娟）是木可董事長，同時兼任競總的出納跟會計，原本想節省人力卻沒監督，賠掉整個財政紀律，也讓大家失去對柯文哲跟民眾黨信賴。」

柯文哲說明，他的錯誤在於沒考慮到後續結果，民眾黨在立院需要有國會辦公室，希望有辦公室後能穩定經營黨務，特別是目前智庫、協會、基金會都還在中央黨部，本來就應該要分開來，所以當時才用選舉補助款買辦公室作為國會辦公室使用。

柯文哲說，但沒想到這動作引起很多人誤解跟負面觀感，「是我個人思慮不周的壞習慣，是我要面對的責任。」因為種種錯誤，自己要向黨請假3個月，並且自動申請調查，「我個人也要好好反省，到底還能不能帶領民眾黨給支持者一個願景跟繼續前進的力量。」

▼柯文哲深陷政治獻金帳務不實風波，今日針對外界疑義召開澄清記者會 。（圖／記者李毓康攝）