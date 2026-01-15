分析美印太佈局　胡振東：美軍離台灣並不遙遠

▲前美國國防部官員胡振東。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

前美國國防部官員胡振東15日出席國策研究院「川普執政周年與2026國際政經局勢展望」座談會，分析美國最新國安戰略，他直言，美國已將亞洲、印太地區放在第二優先，在西太平洋多處也維持軍事存在，分散式據點使美軍實際上離台灣並不遙遠，與部分媒體或外界想像的情況有相當落差。

胡振東表示，在美國總統川普最新發布的《美國國家安全戰略》中，美國明確要求盟友與夥伴承擔更多自身安全責任，透過「責任分擔」與「責任轉移」來強化集體安全架構。

胡振東提到，在這套戰略中，美國將西半球列為第一優先，重點放在非法移民與毒品問題；而亞洲、特別是印太地區，則被定位為第二優先戰略方向，「印太地區現在以及未來仍將是全球最重要的經濟與地緣政治戰場之一，美國必須在這個區域取得成功。」

胡振東指出，新版國安戰略特別將「維持軍事優勢」（military overmatch）列為因應台灣衝突的核心任務之一，顯示華府仍以「以實力求和平」（peace through strength）作為基本戰略。為了落實這一方向，美國近年持續調整在亞太地區的軍事部署與作戰方式，目標是在必要時能快速介入西太平洋情勢。

▼美軍於日本部署「泰風」飛彈系統（Typhon missile system，又譯堤豐）。（圖／路透）



他表示，目前美軍在亞太的部署橫跨韓國、日本、菲律賓、關島與夏威夷，其中駐韓美軍約2萬8千人，以陸軍為主以因應北韓威脅；駐日美軍約6萬人，主要為海軍與空軍，且多數集中在距離台灣較近的沖繩地區。美軍在菲律賓則維持輪換部隊，以回應中國在南海日益強勢的作為；關島現有約9,000名官兵，未來數年將擴增至約2萬人；夏威夷則駐有約5萬名美軍。

胡振東也指出，許多人忽略美國本土與阿拉斯加的角色，但這些部隊同樣是太平洋防衛體系的一部分。阿拉斯加部署了大量第五代戰機，距離西太平洋其實比美國西岸更近，一旦情勢升高，反而能更快進入戰區。此外，美國在華盛頓州與聖地牙哥部署多個航母打擊群與潛艦部隊，美國西部的空軍聯隊也長期承擔支援太平洋戰區的任務。

他進一步指出，美國在一些較少被外界注意到的地點也維持軍事存在，包括新加坡設有艦艇維修單位與空軍使用基地，美軍也使用塞班島、天寧島、帛琉、中途島與威克島（Wake Island），以及澳洲的多處設施。這些分散式據點使美軍實際上離台灣並不遙遠，與部分媒體或外界想像的情況有相當落差。

在戰略層面，美國正推動在第一島鏈建立更緊密的聯盟網，強化集體防衛機制。胡振東指出，華府不再追求建立昂貴且固定的海外基地，而是採取「不是基地，而是地點」（places, not bases）的概念，透過與盟友簽署進入協議與交叉服務協議，確保在戰爭或緊急狀況發生時，美軍能迅速進入多個地點部署兵力，並獲得盟國的後勤支援與補給。

他表示，美國也大幅強化與盟友的聯合演訓，其中規模最大的環太平洋演習在2024年共有29國參與，動員約2萬5千人、40艘軍艦與150多架飛機，並刻意讓盟國軍官擔任重要指揮職務，讓各國熟悉未來聯合作戰的運作模式。2025年夏季舉行的「堅定力量太平洋」演習則進一步模擬西太平洋危機情境，美國與盟國從本土向前線推進超過400架飛機與1萬2千名官兵，分散部署到50多個小型基地與島嶼，展示在衝突爆發時快速前推兵力的能力。

胡振東指出，由於中國軍事威脅持續升高，美國與日本近期也決定不再撤出原本計畫轉移的駐沖繩海軍陸戰隊，並重新啟用天寧島等二戰時期的前進基地，以提升前沿部署能力。

胡振東說，在裝備與兵力方面，美國正全面更新太平洋戰區的戰機與艦隊，包括將駐日、駐韓與阿拉斯加的F-16與F-15逐步換裝為F-35與F-22，在關島部署更先進的維吉尼亞級攻擊潛艦，並計畫在2027年將最新的福特級航空母艦派往太平洋。

胡振東最後強調，美國在西太平洋的一連串部署與演習，核心目的只有一個，就是阻止中國採取任何可能引發戰爭的侵略行動，透過實力維持和平，避免衝突真正發生。