洛鞍颱風送水氣！今起雨區擴大　下周冷氣團最冷時刻曝

▲▼行人,路人,低溫,口罩,寒流,冬天,濕冷,保暖,禦寒,羽絨衣,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲今起雨區擴大，下周冷氣團報到再降溫。（圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／台北報導

今天（16日）迎風面雨區擴大，基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春降雨增加。周二（20日）冷氣團南下，中部以北及宜蘭將轉冷，周三（21日）至周四（22日）將是最冷時刻。至於今年首颱「洛鞍」，雖不直接侵台，但將為台灣帶來水氣，延長降雨時間。

今迎風面偶有降雨　其餘多雲到晴、日夜溫差大

氣象署預報員鄭傑仁表示，今天（16日）西半部天氣仍多雲到晴，迎風面的基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島水氣稍增，偶有局部降雨，其他地區雲量略多，但仍可見到陽光，整體為多雲到晴的天氣型態。

今天清晨各地低溫約14至18度，感受偏涼；白天東半部因雲量較多，高溫約23至24度，中部以北約24至26度，南部可達28度，感受溫暖舒適。離島部分，澎湖多雲，氣溫19至21度；金門晴時多雲，14至20度；馬祖晴時多雲，13至17度。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署）

周末雨區再擴大　下周二冷氣團南下轉冷

周六（17日）至周日（18日）迎風面水氣增加，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，而且雨區再擴大，桃園以北也有零星降雨機率，其餘地區多雲到晴，中南部日夜溫差大。

周一（19日）東北季風增強，周二（20日）起強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭天氣逐漸轉冷，其他地區早晚也偏冷。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署）

下周4天迎鋒面降雨持續　周二有局部較大雨勢

鄭傑仁提醒，周一（19日）至周四（22日）冷氣團影響期間，迎風面桃園以北、東半部及恆春將有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭降雨持續，尤其周二有局部較大雨勢。

至於最冷時刻，將是周三（21日）至周四（22日）兩天，尤其周四清晨，本島局部地區有10度以下機率，白天低溫的話，中部以北及宜蘭約11至13度，南部、花東及澎湖13至15度，金門8度、馬祖6度。

今年首颱「洛鞍」不侵台　但為台灣帶來水氣

今年第1號颱風「洛鞍」15日生成，目前位在菲律賓東南方海面，預計將先往西北、再轉北後偏東移動，由於路徑離台灣相當遙遠，不會侵台，對台灣無直接影響。不過，洛鞍移動過程中，將為台灣周邊帶來水氣，延長下周迎風面濕冷時間，降雨也會更明顯。

▼洛韶路徑離台遙遠，但仍會為台灣周邊帶來水氣。（圖／氣象署）

▲▼洛韶。（圖／氣象署）

 
01/14 全台詐欺最新數據

法官遭免職！改當律師又出事了
國中生闖同學家尋仇！開槍還持刀追砍　他磕頭道歉求饒
30歲年輕議員登記參選市長！　「決定承擔大局」
台美關稅15%　鄭麗文怒轟：有甚麼好高興？
快訊／5連霸資深女議員宣布不參選！

洛鞍颱風打轉「北東水氣增」　 下周二波強冷空氣最凍探10度

今天(16日)水氣增多，東半部有局部短暫雨，西部也出現飄雨，「洛鞍」颱風在菲律賓東方海面打轉，中高層水氣移入，下周一雨區擴大，北部、東部和恆春半島有雨，周二再有冷氣團或強烈冷氣團來襲，預估一路冷到下周五，其中下周四清晨溫度最低，局部低溫可能下探10度上下。

今晨12.8度！下周冷氣團北台轉濕冷　最低下探8度

「洛鞍」逆勢生成　氣象署揭密1月颱很罕見？

明起降雨機率增　下周冷氣團報到「再探10度以下」

首颱「洛鞍」最快下午生成　明起北東降雨機率增

天氣氣象雲東北季風冷氣團

