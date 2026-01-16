洛鞍颱風送水氣！今起雨區擴大　下周冷氣團最冷時刻曝

▲今起雨區擴大，下周冷氣團報到再降溫。（圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／台北報導

今天（16日）迎風面雨區擴大，基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春降雨增加。下周二（20日）冷氣團南下，中部以北及宜蘭將轉冷，周三（21日）至周四（22日）將是最冷時刻。至於今年首颱「洛鞍」，雖不直接侵台，但將為台灣帶來水氣，延長降雨時間。

今迎風面偶有降雨 其餘多雲到晴、日夜溫差大

氣象署預報員鄭傑仁表示，今天（16日）西半部天氣仍多雲到晴，迎風面的基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島水氣稍增，偶有局部降雨，其他地區雲量略多，但仍可見到陽光，整體為多雲到晴的天氣型態。

今天清晨各地低溫約14至18度，感受偏涼；白天東半部因雲量較多，高溫約23至24度，中部以北約24至26度，南部可達28度，感受溫暖舒適。離島部分，澎湖多雲，氣溫19至21度；金門晴時多雲，14至20度；馬祖晴時多雲，13至17度。

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署）

周末雨區再擴大 下周二冷氣團南下轉冷

周六（17日）至周日（18日）迎風面水氣增加，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，而且雨區再擴大，桃園以北也有零星降雨機率，其餘地區多雲到晴，中南部日夜溫差大。

周一（19日）東北季風增強，周二（20日）起強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭天氣逐漸轉冷，其他地區早晚也偏冷。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署）

下周4天迎鋒面降雨持續 周二有局部較大雨勢

鄭傑仁提醒，周一（19日）至周四（22日）冷氣團影響期間，迎風面桃園以北、東半部及恆春將有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭降雨持續，尤其周二有局部較大雨勢。

至於最冷時刻，將是周三（21日）至周四（22日）兩天，尤其周四清晨，本島局部地區有10度以下機率，白天低溫的話，中部以北及宜蘭約11至13度，南部、花東及澎湖13至15度，金門8度、馬祖6度。

今年首颱「洛鞍」不侵台 但為台灣帶來水氣

今年第1號颱風「洛鞍」15日生成，目前位在菲律賓東南方海面，預計將先往西北、再轉北後偏東移動，由於路徑離台灣相當遙遠，不會侵台，對台灣無直接影響。不過，洛鞍移動過程中，將為台灣周邊帶來水氣，延長下周迎風面濕冷時間，降雨也會更明顯。

▼洛韶路徑離台遙遠，但仍會為台灣周邊帶來水氣。（圖／氣象署）