　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「洛鞍」逆勢生成1月颱很罕見？　氣象署揭侵台關鍵

▲▼洛鞍颱風。（圖／翻攝NOAA、中央氣象署）

▲洛鞍逆勢生成今年首個冬颱。（圖／翻攝NOAA）

記者許力方／台北報導

1月今年首颱登場，正常嗎？中央氣象署指出，民眾對於冬天出現颱風感到很違和，但根據氣象署歷史資料來看，「1月颱雖然少，但也並不稀奇。」觀測更顯示冬颱是極難侵台，過去完全沒有侵台紀錄。氣象專家吳聖宇稱，洛鞍生成值得紀錄，上一次發生1月颱已是2019年的帕布颱風，雖少見但不罕見，屬於正常現象。

1號颱洛鞍生成　對台無影響

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年第一號輕度颱風「洛鞍」（寮國命名，意即燕子）於15日下午2時生成，氣象署表示，洛鞍颱風對台灣天氣沒有直接影響，預估未來路徑向西北進行，並往東北轉彎，在菲律賓東方海面活動，且強度發展不明顯。

1月颱風是稀客　平均兩年才見一次

氣象署統計，1958年至2025年共68年間，1月僅出現過31個颱風，平均每年約0.46個，換算下來，大約每2年才會遇到一次1月颱風。相較之下，一年之中颱風最少的月份為2月，平均僅0.21個，顯示冬季本就不利於颱風生成。

冬颱幾乎不侵台　歷史紀錄掛零

氣象署也指出，自有完整紀錄以來，1月至3月之間從未有颱風侵襲台灣；1958年以後，4月也未曾出現侵台颱風。主因在於冬季受東北季風影響，台灣周邊海溫偏低，不利颱風發展，即便南方有颱風生成，也不易北上影響台灣，影響機率因此極低。

▲▼洛鞍颱風。（圖／翻攝NOAA、中央氣象署）

▲洛鞍未來在菲律賓海域活動，不直接影響台灣天氣。（圖／中央氣象署）

旺季仍在下半年　8月最熱鬧

從全年分布來看，颱風生成高峰集中在7月至10月，占全年生成數約7成，其中8月最為活躍，平均生成5.38個颱風，同時也是侵台數最多的月份，平均每年約0.88個。

首颱冷知識　最早元旦就上班

氣象署補充，史上最早生成的首颱為1979年的愛麗絲颱風，1月1日就在關島附近生成的「元旦颱」；最晚的首颱則出現在1998年，妮蔻兒颱風直到7月9日才生成，當年上半年幾乎沒有颱風活動。

吳聖宇：1月颱不奇怪

天氣風險公司分析師吳聖宇提到，1月份有颱風形成其實並不奇怪，西北太平洋全年都可能有颱風發生，颱風發生數最少的時期其實是2跟3月，而因為大氣環境條件的關係，1至3月過去從未有颱風對台灣造成過威脅的紀錄。

 ▲▼洛鞍颱風。（圖／翻攝NOAA、中央氣象署）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
554 3 6163 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台積電太甜！本土投顧上修台股目標價喊「2350元」　美股AD

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

阿里山賓館最新房價曝光　最貴「一晚要4.5萬」驚呆網

「洛鞍」逆勢生成1月颱很罕見？　氣象署揭侵台關鍵

各界集氣甩死神！台鐵副站長車禍昏迷康復出院　左手寫下「平安」

下次約黃仁勳吃担仔麵？魏哲家神回「一句話」讓台中老字號嗨翻

台北動漫節比照北捷「增COSPLAY禁令」　違規會被請離現場

誤會大了！鬍鬚張澄清「小碗魯肉飯39元」　8年來從未調漲

高鐵春節車票明凌晨開搶　離峰早鳥限量5折

春節返鄉再增40架次！金門第3波加班機出爐　1/19開放訂位

出國「絕不買伴手禮送同事」　原因超真實！一票苦主：打死不買

淡江大橋「主橋GUSS鋪面」完成　伸縮縫5.5公尺創全台最大

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

林家正點頭加入中華隊「毫不猶豫」！　談未來動向鬆口：不排除任何選項

確認無異常金流！張文平均1天「只花445元」　涉8罪不起訴

伊朗宣布關閉領空！　外媒曝美軍「南海航母」全速移防

下波強烈冷氣團「凍3天」洛鞍颱風估今生成

3D模擬張文奪命路徑　檢讀手勢「破平板密碼」查出計畫書

阿里山賓館最新房價曝光　最貴「一晚要4.5萬」驚呆網

「洛鞍」逆勢生成1月颱很罕見？　氣象署揭侵台關鍵

各界集氣甩死神！台鐵副站長車禍昏迷康復出院　左手寫下「平安」

下次約黃仁勳吃担仔麵？魏哲家神回「一句話」讓台中老字號嗨翻

台北動漫節比照北捷「增COSPLAY禁令」　違規會被請離現場

誤會大了！鬍鬚張澄清「小碗魯肉飯39元」　8年來從未調漲

高鐵春節車票明凌晨開搶　離峰早鳥限量5折

春節返鄉再增40架次！金門第3波加班機出爐　1/19開放訂位

出國「絕不買伴手禮送同事」　原因超真實！一票苦主：打死不買

淡江大橋「主橋GUSS鋪面」完成　伸縮縫5.5公尺創全台最大

台積電ADR大漲4.44％！　「晶片關稅豁免」激勵美股全收紅

美商務部：台美投資信保15.7兆　對等關稅15%不疊加

快訊／台美關稅15%確定「不疊加」　半導體232享最惠國待遇

屏東妹妹房間滑手機　遭親哥闖入「強脫內褲」性侵　

費德勒看到ACE球大笑「你怎麼沒反應」　周杰倫秒變臉：好糗

被「斷崖式分手」怎麼辦？「5個步驟」教你走出情傷

香港驚傳隨機攻擊　男子脅持人質遭警「當面擊斃」影片曝

夜宿女友人住處「錯誤期待」硬上！18歲男性侵下場曝光

《GTA Online》全面禁止「柯克」字眼　深怕模仿效應惹禍上身

阿里山賓館最新房價曝光　最貴「一晚要4.5萬」驚呆網

林宥嘉聽到粉絲喜歡A-Lin　獻唱「娜魯One～娜魯Two～」

生活熱門新聞

約黃仁勳吃担仔麵？魏哲家神回一句話

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

「洛鞍」逆勢生成　氣象署揭密1月颱很罕見？

阿里山賓館最新房價　最貴一晚要4.5萬

1股就送紀念品！內行「曝CP值必買股票」

出國「絕不買伴手禮送同事」！一票苦主：打死不買

差兩個字差很多！鬍鬚張發文還原魯肉飯真實價格

動漫節COSPLAY禁令　違者請離現場

國民年金「到底該不該繳？」　網曝另1種選擇

溼答答4天剩8℃　強烈冷氣團要來了

2千萬官司就要打贏「被告突下跪道歉」　心軟下場超慘

肯德基宣布「原味蛋撻即將走入歷史」

22歲嫩妹激戰到一半突嘴歪臉斜！醫驚：再慢就截肢

新竹第2大夜市「樹林頭夜市」1月底熄燈

更多熱門

相關新聞

AI模擬打轉路徑　洛鞍颱風最快下午生成

AI模擬打轉路徑　洛鞍颱風最快下午生成

氣象專家賈新興表示，熱帶性低氣壓預估今日下午有機會發展為今年第一號颱風「洛鞍」，對台灣無直接影響，預估將在菲律賓東方海面打轉並減弱。而最新AI模式模擬路徑也曝光。

挑戰寒流！　下波最凍時間曝

挑戰寒流！　下波最凍時間曝

溼答答4天剩8℃　強烈冷氣團要來了

溼答答4天剩8℃　強烈冷氣團要來了

洛鞍颱風估今生成　明雨區擴大

洛鞍颱風估今生成　明雨區擴大

再發低溫！下波冷氣團凍3天

再發低溫！下波冷氣團凍3天

關鍵字：

氣象氣象雲颱風洛鞍颱風1月颱

讀者迴響

熱門新聞

女童買完包子亡　初判死因多重器官衰竭

載班花夜衝陽明山！18歲男大生「嗨到心肌梗塞」同學嚇傻

女師昏迷醒來躺保全懷裡　怒告被揉胸舌吻

柯蕭確定披美國隊戰袍

台積電太甜！本土投顧上修台股目標價喊「2350元」　美股ADR狂飆

約黃仁勳吃担仔麵？魏哲家神回一句話

快訊／2飆股明起「抓去關」　低軌衛星耀登、散熱業高力上榜

「嘴硬心軟」星座Top 3 ！

11歲女童感冒後猝逝！高大成揭致命關鍵

逾10家銀行名單曝光！　戴口罩、安全帽領錢ATM會叫

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

「洛鞍」逆勢生成　氣象署揭密1月颱很罕見？

WBC經典賽中華隊場次全數售完

「死前幹票大的」　張文熱衷搜尋虐待資訊

海軍下士擊發T91步槍　撿回一命涉毀用彈藥罪

更多

最夯影音

更多
底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！
張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面