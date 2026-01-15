「洛鞍」逆勢生成1月颱很罕見？　氣象署揭侵台關鍵

▲洛鞍逆勢生成今年首個冬颱。（圖／翻攝NOAA）



記者許力方／台北報導

1月今年首颱登場，正常嗎？中央氣象署指出，民眾對於冬天出現颱風感到很違和，但根據氣象署歷史資料來看，「1月颱雖然少，但也並不稀奇。」觀測更顯示冬颱是極難侵台，過去完全沒有侵台紀錄。氣象專家吳聖宇稱，洛鞍生成值得紀錄，上一次發生1月颱已是2019年的帕布颱風，雖少見但不罕見，屬於正常現象。

1號颱洛鞍生成 對台無影響

今年第一號輕度颱風「洛鞍」（寮國命名，意即燕子）於15日下午2時生成，氣象署表示，洛鞍颱風對台灣天氣沒有直接影響，預估未來路徑向西北進行，並往東北轉彎，在菲律賓東方海面活動，且強度發展不明顯。

1月颱風是稀客 平均兩年才見一次

氣象署統計，1958年至2025年共68年間，1月僅出現過31個颱風，平均每年約0.46個，換算下來，大約每2年才會遇到一次1月颱風。相較之下，一年之中颱風最少的月份為2月，平均僅0.21個，顯示冬季本就不利於颱風生成。

冬颱幾乎不侵台 歷史紀錄掛零

氣象署也指出，自有完整紀錄以來，1月至3月之間從未有颱風侵襲台灣；1958年以後，4月也未曾出現侵台颱風。主因在於冬季受東北季風影響，台灣周邊海溫偏低，不利颱風發展，即便南方有颱風生成，也不易北上影響台灣，影響機率因此極低。

▲洛鞍未來在菲律賓海域活動，不直接影響台灣天氣。（圖／中央氣象署）



旺季仍在下半年 8月最熱鬧

從全年分布來看，颱風生成高峰集中在7月至10月，占全年生成數約7成，其中8月最為活躍，平均生成5.38個颱風，同時也是侵台數最多的月份，平均每年約0.88個。

首颱冷知識 最早元旦就上班

氣象署補充，史上最早生成的首颱為1979年的愛麗絲颱風，1月1日就在關島附近生成的「元旦颱」；最晚的首颱則出現在1998年，妮蔻兒颱風直到7月9日才生成，當年上半年幾乎沒有颱風活動。

吳聖宇：1月颱不奇怪

天氣風險公司分析師吳聖宇提到，1月份有颱風形成其實並不奇怪，西北太平洋全年都可能有颱風發生，颱風發生數最少的時期其實是2跟3月，而因為大氣環境條件的關係，1至3月過去從未有颱風對台灣造成過威脅的紀錄。