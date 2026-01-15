下次約黃仁勳吃担仔麵？魏哲家神回「一句話」讓台中老字號嗨翻

▲台中担仔麵總店近日分享公司董事長跟台積電董事長魏哲家的合影。（圖／翻攝自台中担仔麵總店臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

台積電董事長魏哲家11日才發現在台中南屯烤鴨餐廳「鴨片館」用餐，沒想到台中老字號「台中担仔麵總店」15日也曬出與魏哲家的合影照片。担仔麵老闆表示，他們當時開玩笑說，「魏董事長，是不是下次能約黃仁勳董事長光臨」，沒想到魏哲家竟一口答應，還說「那他要一樣的老位置喔」，讓他們樂翻了。

台中担仔麵總店15日在臉書發文，曬出與魏哲家的合影照片，表示魏哲家多次光臨自家店面，對方非常親切、幽默，他們在餐後開玩笑地向魏哲家詢問「魏董事長，是不是下次能約約黃仁勳一起光臨」，沒想到魏哲家竟立刻回答「好啊，那他要一樣的老位置喔」，讓他們開心地直呼「沒問題！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

担仔麵老闆說，「每當魏哲家董事長蒞臨，大家都格外雀躍、深感榮幸。那份光臨對我們而言意義深遠，彷彿是一種溫暖的認可」、「對於許多經常回訪的老顧客，我們也都細心記下每一次的菜單與喜好，只為了在下一次相逢時，能再次好好款待，感謝每一位貴賓長久以來的支持與鞭策。」

其他網友看了貼文後也紛紛表示，「有台積電的加持一定大發特發，天天滿座」、「恭喜，看要不要去鳳凰城開一間」、「我們太幸運，和護國神山的老闆是一樣的菜」、「好想要魏董的簽名」。