生活

下次約黃仁勳吃担仔麵？魏哲家神回「一句話」讓台中老字號嗨翻

▲▼約黃仁勳吃担仔麵？魏哲家一句話讓台中老店暴紅。（圖／翻攝自台中担仔麵總店臉書）

▲台中担仔麵總店近日分享公司董事長跟台積電董事長魏哲家的合影。（圖／翻攝自台中担仔麵總店臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

台積電董事長魏哲家11日才發現在台中南屯烤鴨餐廳「鴨片館」用餐，沒想到台中老字號「台中担仔麵總店」15日也曬出與魏哲家的合影照片。担仔麵老闆表示，他們當時開玩笑說，「魏董事長，是不是下次能約黃仁勳董事長光臨」，沒想到魏哲家竟一口答應，還說「那他要一樣的老位置喔」，讓他們樂翻了。

台中担仔麵總店15日在臉書發文，曬出與魏哲家的合影照片，表示魏哲家多次光臨自家店面，對方非常親切、幽默，他們在餐後開玩笑地向魏哲家詢問「魏董事長，是不是下次能約約黃仁勳一起光臨」，沒想到魏哲家竟立刻回答「好啊，那他要一樣的老位置喔」，讓他們開心地直呼「沒問題！」

担仔麵老闆說，「每當魏哲家董事長蒞臨，大家都格外雀躍、深感榮幸。那份光臨對我們而言意義深遠，彷彿是一種溫暖的認可」、「對於許多經常回訪的老顧客，我們也都細心記下每一次的菜單與喜好，只為了在下一次相逢時，能再次好好款待，感謝每一位貴賓長久以來的支持與鞭策。」

其他網友看了貼文後也紛紛表示，「有台積電的加持一定大發特發，天天滿座」、「恭喜，看要不要去鳳凰城開一間」、「我們太幸運，和護國神山的老闆是一樣的菜」、「好想要魏董的簽名」。

01/13 全台詐欺最新數據

台積電坦言最憂心「電力問題」　魏哲家：供應穩定才能擴產不受限

台積電坦言最憂心「電力問題」　魏哲家：供應穩定才能擴產不受限

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日舉行法說會，針對法人關心AI需求快速擴張下的產能瓶頸，董事長魏哲家則說，目前他最憂心的是電力，特別是台灣與美國的供電穩定性，因為這會直接影響未來產能擴充的彈性。

台積電美國購地留擴張空間　財務長：目前6晶圓廠、2封裝廠加1研發中心

台積電美國購地留擴張空間　財務長：目前6晶圓廠、2封裝廠加1研發中心

台積電長期毛利率56％可達成　財務長：今年N3會超越公司平均毛利率

台積電長期毛利率56％可達成　財務長：今年N3會超越公司平均毛利率

關稅傳15％卻要台積電增設5廠　鄭正鈐：龐大代價僅換到持平日韓

關稅傳15％卻要台積電增設5廠　鄭正鈐：龐大代價僅換到持平日韓

他曝龍巖買1121張台積電「成本275.1元」賺翻

他曝龍巖買1121張台積電「成本275.1元」賺翻

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！
張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

