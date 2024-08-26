柯文哲當包租公？有公司登記在4300萬新屋　民眾黨：買賣不破租賃原則

▲林延鳳踢爆，柯文哲以4300萬購入立院附近的商辦3樓。（圖／記者陳煥丞攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲政治獻金爭議不斷，民進黨台北市議員林延鳳26日踢爆，柯5月以4300萬購入立法院附近的48.76坪商辦，柯則說是用選舉補助款購入，作為個人辦公室使用；但林延鳳再質疑，該屋另有公司設立，質疑柯拿補助款當「包租公」。民眾黨回應，基於買賣不破租賃原則，就讓原租客留到租賃期滿，後續再進行個人辦公室使用。

針對林延鳳質疑柯文哲拿選舉補助款當「包租公」，民眾黨表示，該地點在買賣時原本即有租客承租，基於買賣不破租賃原則，就讓原有的租客留到租賃期滿，後續再進行個人辦公室使用；至於租客背景，事前無從得知，也不便評論。

林延鳳26日上午召開記者會踢爆，柯文哲今年5月10日以本人名義，用4300萬元購入位於台北市中正區林森南路10號3樓的48.76坪商辦，根據第二類戶籍謄本比對，所有權人就是柯文哲本人，且該謄本上無「他項權利部」，顯見是在無任何貸款的情況下購入；經查其信義路現宅、杭州南路老家也全無貸款，代表柯文哲就是以4300萬元現金購入該處。

柯文哲隨即在黨中央受訪回應，這是使用選舉補助款，有參照其他黨的一些慣例，而民眾黨規定是選舉補助款三分之一歸中央黨部、 三分之二可以歸個人，「我們參考其他以前總統候選人例子，是用那個錢要去設辦公室，長期要用的。」媒體追問，用途為何？柯文哲僅說，「我個人的。」

但林延鳳再質疑，柯文哲這間位在台北市中正區林森南路10號3樓的新房，仍有公司行號使用，而根據經濟部「商工登記公示資料查詢服務」資料顯示，該地址目前仍有名為「先發興業股份有限公司」登記於此，且該公司早在2000年就已登記，此一證據顯示，柯文哲「個人辦公室」純屬東窗事發辯解，並非事實，柯根本打從心底就想留在台玻大樓辦公，否則為何6月媒體採訪黨部搬遷新聞時，柯或其幕僚並未公布5月買進的所謂「辦公室」？

▼民進黨台北市議員林延鳳爆料，柯文哲購入的濟南3樓，聲稱要做辦公室使用，但其實另有公司，質疑柯除了將選舉補助款化作房產外，還進而靠此「收租」當「包租公」。（圖／林延鳳辦公室提供）