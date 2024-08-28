　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

木可匯400多萬到柯文哲戶頭？　吳怡萱：都有依合約進行

▲▼ 民眾黨發言人吳怡萱 。（圖／記者呂佳賢攝）

▲民眾黨發言人吳怡萱。（圖／記者呂佳賢攝）

記者崔至雲／台北報導

民眾黨主席柯文哲涉政治獻金假帳風波，台北地檢署目前分頭併進偵辦，傳出在專案小組清查金流後，查出柯透過親信成立的木可公司，曾匯一筆400多萬的專款到私人戶頭，名義是肖像使用權。對此，民眾黨發言人吳怡萱表示，對於特定放風聲的方式感到非常遺憾，該授權金目前已成為民眾黨黨務以及公務使用，一切都是依照合約進行。

柯文哲陷帳務風波，明天將開記者會釋疑，不過在召開記者會前，又有媒體爆料，木可公司曾匯一筆400多萬的專款到柯的私人戶頭，名義是肖像使用權。

吳怡萱表示，特定放風聲的方式感到非常遺憾，呼籲相關單位、有心人士，不要用這種切香腸的方式在誤導風向。

吳怡萱說，該議題本來是明天記者會要跟大家說明的，關於這筆經費，就是柯文哲的授權金，是把他的肖像權授權給木可，這個授權金目前已經變成是民眾黨的黨務以及公益使用，因此，這一切都是有依照合約在進行，這樣的爆料刻意在開記者會之前誤導社會，希望這樣的歪風不要再繼續。

媒體追問經費運用，吳怡萱強調，該筆錢目前已經捐贈給相關的公益單位，未來也會有相關黨務在使用，細節會在明天說明清楚。

媒體問到，這樣提前洩漏，還讓有心人操作，是有內鬼嗎？吳怡萱說，「我們不知道內鬼是從哪裡出來的？會是檢調單位嗎？不曉得」。
 

ET快訊
曾莞婷公開「男友視角照」：有些事該公開了
清大前副校長林聖芬病逝　享壽75歲
木可匯400多萬到柯文哲戶頭？　吳怡萱回應了
NCT泰一性犯罪「事態嚴重」！　警方發聲
郝、柯市府遭爆「官員向沈慶京索賄」！律師：恐判無期徒刑

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

木可匯400多萬到柯文哲戶頭？　吳怡萱：都有依合約進行

郝、柯市府遭爆「官員索賄」！律師指案情恐擴大：最重判無期徒刑

傳柯文哲將「請假」暫別黨主席　陳昭姿：我不覺得需要這樣做

沈慶京指郝、柯市府有官員索賄　蔣市府：請具體指名道姓或告發

快訊／爭議連連柯文哲將請假暫卸黨主席　晚間步出黨部避談

柯文哲政治獻金案狂燒難止血　律師揭爭議3關鍵

柯文哲補助款私用怎解套？　王鴻薇獻計：4300萬商辦還給民眾黨

代表賴清德訪美13天　林右昌將赴華府智庫演講、拜會政要

遭沈慶京爆任內官員索賄　郝龍斌嗆 : 請公布姓名並立刻舉發

無會計師願助柯文哲看帳　綠委神預言成真：早就說去拜託羅淑蕾

無人機衝撞俄羅斯大樓！　目擊者驚呼畫面曝光

貓初見嬰兒瞪大眼嚇壞　床邊探頭開飛機耳緊盯

依依10年婚斷遭逐出前夫家　認「9月搬離娘家」：真的單身了

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

無錢可貸！下半年房市全面停擺？央行理監事會議再出甚麼招？房價下跌有望？「房貸之亂」何時停｜地產詹哥老實說完整版 EP220

館長曝柯文哲難過吐苦水！　控「沒電視台願讓阿北澄清」

周四變天全台有雨 未來10天雨區曝　

工程車停蘇花改隧道　轎車疑沒看路直直撞

IVE安兪真衣服再出狀況！「背面裂開」緊抓繼續跳 #星光雲reels

萌妹向老師報爸媽年紀卻記錯　懊惱笑：把你們說得太年輕XD

木可匯400多萬到柯文哲戶頭？　吳怡萱：都有依合約進行

郝、柯市府遭爆「官員索賄」！律師指案情恐擴大：最重判無期徒刑

傳柯文哲將「請假」暫別黨主席　陳昭姿：我不覺得需要這樣做

沈慶京指郝、柯市府有官員索賄　蔣市府：請具體指名道姓或告發

快訊／爭議連連柯文哲將請假暫卸黨主席　晚間步出黨部避談

柯文哲政治獻金案狂燒難止血　律師揭爭議3關鍵

柯文哲補助款私用怎解套？　王鴻薇獻計：4300萬商辦還給民眾黨

代表賴清德訪美13天　林右昌將赴華府智庫演講、拜會政要

遭沈慶京爆任內官員索賄　郝龍斌嗆 : 請公布姓名並立刻舉發

無會計師願助柯文哲看帳　綠委神預言成真：早就說去拜託羅淑蕾

Telegram執行長被捕克宮急發聲：俄軍通訊恐受衝擊

才剛征服蒙古戈壁沙漠又失聯　王仁甫宣布明年還要挑戰42公里

屏東傳涉槍事件掀恐慌！警調查曝真相：是打火機

獨家／女團成員逛街遭跟蹤！　「躲起來還被找到」驚險逃脫過程曝

第四作戰區重砲射擊　震撼火力齊放

篠崎泫忘切Toyz帳號「甜笑影片流出」！　秒刪文全被截圖

高公局超速警告牌「也是諧音梗」！用路人看傻：現在放棄Taiwan了

高效能抗反轉錄病毒療法降低母子垂直感染 　HIV帶原者也能健康生育

納智捷n7「月產量上看4000輛」！裕隆：年底前拚月交車1200輛

9月交通安全月啟動　各縣市吉祥物LINE貼圖同步上架宣導停讓文化

大馬2孩「鞋塞電梯」釀故障　困9hrs↑保安調閱監視才發現

政治熱門新聞

鄭文燦家暗櫃藏678萬！他見現金包裝藏1細節

快訊／北市會計師公會聲明曝光！　無人願接查核柯文哲政治獻金案

王世堅點名2綠委選台北市長　莊瑞雄：他呼聲最高「爽的跟什麼一樣」

線上申換護照9／3試辦　須符合7大條件

快訊／柯文哲明將「請假暫別黨主席」

黃揚明：鄭文燦動過500萬檢1細節證明

政院出手了！　卓榮泰：政府不會有限貸令

快訊／京華城案　應曉薇辦公室遭搜索

快訊／遭檢廉帶離議會　應曉薇：身正不怕影子斜

新北市政府小內閣異動！　3新任局長9/1生效

快訊／爭議連連柯文哲將請假暫卸黨主席　晚間步出黨部避談

評總統重選民調！小草變成綠「回頭草」　陳揮文轟：藍營白忙一場

鄭文燦1小時湊2800萬保釋金！　李彥秀揭2訊息：連演都不演了

木可匯400多萬到柯文哲戶頭？　吳怡萱：都有依合約進行

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

薔薔拍片吃「迷幻蘑菇」GG了！YT官方火速開鍘

美國估珊珊颱風鬼轉撲台！氣象署回應了

男童好奇「裡面有什麼」　博物館3500年陶罐毀了

墾丁業者插陽傘霸占海灘　墾管處強拆180頂

墾管處出手了！出動怪手「沙灘開挖」

LINE新功能上線「圖示不再只有綠色」　萬人喊羨慕

南投深山藏千億矽礦　地點曝光

即／遭碎玻璃割頸亡　27歲騎士是阿堂鹹粥長孫

LINE明晨維護1小時　2功能將無法使用

私密處「夾出一圈毛髮」！醫驚呆　她羞…老公愛愛放的

快訊／NCT泰一「涉性犯罪」遭起訴！

林依晨陸綜舉手「我是成都人」被台粉炎上面相變了

劉謙證實罹患肺腺癌！每年健檢「肺部照出陰影」

即／台中客運司機開到一半不舒服...送醫不治

旅日人妻逃回台灣！丈夫傳AV諷：跟妳一樣小

更多

最夯影音

更多

無人機衝撞俄羅斯大樓！　目擊者驚呼畫面曝光

貓初見嬰兒瞪大眼嚇壞　床邊探頭開飛機耳緊盯

依依10年婚斷遭逐出前夫家　認「9月搬離娘家」：真的單身了

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

無錢可貸！下半年房市全面停擺？央行理監事會議再出甚麼招？房價下跌有望？「房貸之亂」何時停｜地產詹哥老實說完整版 EP220

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面