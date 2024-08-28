木可匯400多萬到柯文哲戶頭？　吳怡萱：都有依合約進行

▲民眾黨發言人吳怡萱。（圖／記者呂佳賢攝）



記者崔至雲／台北報導

民眾黨主席柯文哲涉政治獻金假帳風波，台北地檢署目前分頭併進偵辦，傳出在專案小組清查金流後，查出柯透過親信成立的木可公司，曾匯一筆400多萬的專款到私人戶頭，名義是肖像使用權。對此，民眾黨發言人吳怡萱表示，對於特定放風聲的方式感到非常遺憾，該授權金目前已成為民眾黨黨務以及公務使用，一切都是依照合約進行。

柯文哲陷帳務風波，明天將開記者會釋疑，不過在召開記者會前，又有媒體爆料，木可公司曾匯一筆400多萬的專款到柯的私人戶頭，名義是肖像使用權。

吳怡萱表示，特定放風聲的方式感到非常遺憾，呼籲相關單位、有心人士，不要用這種切香腸的方式在誤導風向。

吳怡萱說，該議題本來是明天記者會要跟大家說明的，關於這筆經費，就是柯文哲的授權金，是把他的肖像權授權給木可，這個授權金目前已經變成是民眾黨的黨務以及公益使用，因此，這一切都是有依照合約在進行，這樣的爆料刻意在開記者會之前誤導社會，希望這樣的歪風不要再繼續。

媒體追問經費運用，吳怡萱強調，該筆錢目前已經捐贈給相關的公益單位，未來也會有相關黨務在使用，細節會在明天說明清楚。

媒體問到，這樣提前洩漏，還讓有心人操作，是有內鬼嗎？吳怡萱說，「我們不知道內鬼是從哪裡出來的？會是檢調單位嗎？不曉得」。

