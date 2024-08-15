KP演唱會為何盈餘給木可？　戴利玲揭過程：黃珊珊去詢問的結果

▲尼奧、時樂公司負責人戴利玲。（圖／記者陳家祥攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲陷「政治獻金爭議」，而去年「KP SHOW演唱會」，結餘77萬也被爆出流到木可公關公司。對此，參與協辦的時樂、尼奧公司負責人戴利玲今（15日）表示，柯文哲去年3月曾跟她說「人生最大願望是辦演唱會」，她回覆如果「不是政治相關」可以幫忙。後來活動結束後，餘額匯回給主辦的木可，被問到「為什麼柯文哲找她，卻要跟木可簽約」？她則說，黃珊珊當時說會去詢問，後來就直接跟公司財務表明該跟木可簽約，自己也不清楚為什麼會這樣。



戴利玲於節目《新聞！給問嗎？》表示，自己不了解木可公司，過去活動一直都是跟競總對接，她和木可也是因為柯文哲「KP SHOW演唱會」才有接觸，而這個活動就是木可主辦。

戴利玲表示，活動舉辦過程，柯文哲在還沒有參選總統時，有天跟她說，「自己人生最大的願望是辦一場演唱會」，而她則回覆，如果「不是政治相關」的自己可以幫忙舉辦。因為自己當時也怕參雜政治的演唱會太複雜，更不知道該怎麼做，演唱會跟競選活動是兩回事，演唱會細節更多，更是要賣票的事。

戴利玲提到，柯文哲得知後，就說「那不要做政治的，可以做個人演唱會」，她則建議，柯文哲是醫生，可以做一個「人生故事演唱會」，這個主題就是她給柯文哲的。所以因為這樣，就開始幫柯文哲規劃整場活動。



戴利玲說，但是出現一個問題，自己沒有辦法賣票，因此找了售票系統KKTIX幫忙，而這個票務資金，必須先回到自己的公司，因此才有314萬的執行費，但一場演唱會含稅，還要完成合約內所有的事情，有賺很多嗎？最終演唱會的收益，扣除成本後，餘額也要匯回給主辦單位木可。

那為什麼柯文哲找她辦理，錢卻要繳回木可？戴利玲指出，合約是木可主辦，自己也不清楚為什麼會這樣，過程中也有人告訴她的公司財務，直接找木可簽約就好。她猜測，應該是柯文哲沒有公司，所以沒有辦法直接簽約，只好交由木可公司。

那是誰要她跟木可簽約？戴利玲指出，客戶叫她跟誰簽約，自己也不會多問原因跟關係。當時她被找來辦演唱會，黃珊珊也在場，她就詢問黃珊珊合約內容，後面要跟誰對接、帳目跟誰簽、發票要跟誰請等問題，黃珊珊回覆會去詢問，後來就直接跟公司財務表明該跟誰簽約，也就是木可。

對此，主持人康仁俊質疑「那黃珊珊會去問的人應該職務比她大」？戴利玲則表示，她也不知道黃珊珊去問誰，這個也不好說。

▼黃珊珊與戴莉玲是好友。（圖／記者湯興漢攝）