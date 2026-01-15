　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

政院院討論春節醫療量能整備專案　蘇俊賓：擴大全國性輕重症分流

▲桃市副市長蘇俊賓今天出席行政院會時，針對春節醫療量能整備專案提出見解。（圖／行政院提供）

▲桃市副市長蘇俊賓今天出席行政院會時，針對春節醫療量能整備專案提出見解。（圖／行政院提供）

記者沈繼昌／桃園報導

行政院會今（15）日召開院會討論「春節醫療量能整備專案」，出席的桃園市副市長蘇俊賓指出，近年春節期間衛福部鼓勵基層診所開業，但效果不彰，年假期間還是有大批民眾赴急診就醫需求，建議可擴大全國性輕重症分流資訊與風險預判納入氣候條件，同時及早啟動因應措施，必要時可啟動縣市區域聯防因應。

蘇俊賓針對衛福部報告內容表示，去年春節基層診所實際開業率僅約一成多，今年將透過加成獎勵開業，即使中型院所與基層供給面釋出量能，若需求端未有效引導，將導致政策效果打折。現有宣導方式為依賴健保APP提供資訊服務，恐較淪為被動，過年就醫型態不同於平日，存在很高不確定性，民眾無法預料過年期間會生病，自然不會早早下載App收集資訊，過年期間一旦有需求，最後在資訊不明情況之下還是會仰賴大醫院急診室。

蘇俊賓認為，有很高比例民眾在過年期間生活區域並不在自己原本生活縣市，對於基層診所資訊和信賴度不足，這是過去輕重症無法無法分流的主要原因。民眾即便自己知道是輕症，也無法知道所在地區哪些基層診所適合，自然還是到大醫院。

蘇俊賓還說，今年此計劃成敗關鍵，在於春節連假期間，各縣市鼓勵開業基層診所服務量能能否提升，民眾接受度高不高。關鍵在於民眾是否能夠得到兩個關鍵資訊，包括急診風險分級及鄰近適合有開業之診所等訊息，在資訊對等的情況下，因輕症而先選擇到基層診所看病。除落實分流，也免去等待，可以快速得到醫療資源。今年提高開業加給獎勵如果成功分流輕症患者，明年過年願意開業的基層診所就更多了。

蘇俊賓最後強調，依據過往統以及「1999」通報，春節期間緊急醫療需求量能與氣溫高度相關，除流行性感冒外就是心血管疾病，建議中央現有流行病與醫療量能預判機制應該納入氣候條件，提前掌握春節期間氣溫變化趨勢，這些都與消防救護單位OHCA送急診量能與人員配置具有高度正相關，應及早啟動因應措施，必要時啟動縣市區域聯防因應。

衛福部部長石崇良回覆指出，中央已與地方衛生局密切合作，持續優化健保APP，規劃春節專區並簡化就醫資訊，並提前因應跨縣市人流影響，持續監測流感趨勢與氣溫變化，進行醫療量能調度。

行政院長卓榮泰表示，這項政策務必要讓民眾於春節期間一旦出現健康狀況時，能清楚知道「該往哪裡去、應該到哪裡就醫」，以確保在關鍵時刻獲得適當協助。

 【更多新聞】

北捷隨機殺人！張文身亡逃過殺人罪　妨害兵役案獲不起訴處分

投資股票慘賠「每紮偷幾張」1年半A走629萬　一銀分行主任慘了

►桃園春節垃圾清運規定一次看　環保局：初一至初三停收

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
554 3 6163 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台積電太甜！本土投顧上修台股目標價喊「2350元」　美股AD

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔣萬安真有總統命？命理師曝未來走勢「大象變獅子」：高峰在後頭

陳亭妃初選出線！謝龍介遞「選戰公約」：雖然她說跟我不熟...

1.25兆軍購仍有8000億項目未知　陳智菡：不完全都是美方建議

萬年總召下台一鞠躬？　柯建銘證實：這一屆做完告老還鄉

菸酒商得標4550萬子彈採購案　國防部：國內無產製能力遂辦招標

新莊議員初選激戰　吳奕萱拜票「第一站」獲跨派系奧援

林佳龍午宴APEC企業諮詢委員會代表　代表總統頒發續任聘書

沈發惠批藍白惡棍　羅智強：是依照蘇貞昌「彈劾宣言」提彈劾賴清德

李西河明退休！　高市警局長林炎田20日接北市警察局長

政院院討論春節醫療量能整備專案　蘇俊賓：擴大全國性輕重症分流

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

林家正點頭加入中華隊「毫不猶豫」！　談未來動向鬆口：不排除任何選項

確認無異常金流！張文平均1天「只花445元」　涉8罪不起訴

伊朗宣布關閉領空！　外媒曝美軍「南海航母」全速移防

下波強烈冷氣團「凍3天」洛鞍颱風估今生成

3D模擬張文奪命路徑　檢讀手勢「破平板密碼」查出計畫書

蔣萬安真有總統命？命理師曝未來走勢「大象變獅子」：高峰在後頭

陳亭妃初選出線！謝龍介遞「選戰公約」：雖然她說跟我不熟...

1.25兆軍購仍有8000億項目未知　陳智菡：不完全都是美方建議

萬年總召下台一鞠躬？　柯建銘證實：這一屆做完告老還鄉

菸酒商得標4550萬子彈採購案　國防部：國內無產製能力遂辦招標

新莊議員初選激戰　吳奕萱拜票「第一站」獲跨派系奧援

林佳龍午宴APEC企業諮詢委員會代表　代表總統頒發續任聘書

沈發惠批藍白惡棍　羅智強：是依照蘇貞昌「彈劾宣言」提彈劾賴清德

李西河明退休！　高市警局長林炎田20日接北市警察局長

政院院討論春節醫療量能整備專案　蘇俊賓：擴大全國性輕重症分流

台積電ADR大漲4.44％！　「晶片關稅豁免」激勵美股全收紅

美商務部：台美投資信保15.7兆　對等關稅15%不疊加

快訊／台美關稅15%確定「不疊加」　半導體232享最惠國待遇

屏東妹妹房間滑手機　遭親哥闖入「強脫內褲」性侵　

費德勒看到ACE球大笑「你怎麼沒反應」　周杰倫秒變臉：好糗

被「斷崖式分手」怎麼辦？「5個步驟」教你走出情傷

香港驚傳隨機攻擊　男子脅持人質遭警「當面擊斃」影片曝

夜宿女友人住處「錯誤期待」硬上！18歲男性侵下場曝光

《GTA Online》全面禁止「柯克」字眼　深怕模仿效應惹禍上身

阿里山賓館最新房價曝光　最貴「一晚要4.5萬」驚呆網

【3字頭請別輕易嘗試】妹妹展示3秒穿外套動作超流暢！

政治熱門新聞

菸酒商得標4550萬子彈採購案　國防部：國內無產製能力遂辦招標

蔣萬安被預言大象變獅子！命理師曝未來走勢

陳亭妃初選出線！謝龍介先遞選戰公約

自曝設計大法官任期制挨王義川譏諷　吳思瑤老師彭錦鵬反擊：無恥

吳思瑤彈劾公聽會轟：真正發動大惡罷的是國民黨　只是沒搞成而已

搜救飛官辛柏毅有突破！　已定位到飛機「水下相當深位置」

萬年總召下台一鞠躬？　柯建銘證實：這一屆做完告老還鄉

幕後／黃國昌要一個「過程」　美方給足面子！結果卻跟預期有大落差

李西河明退休！　高市警局長林炎田20日接北市警察局長

國民黨新人事曝光　楊永明、蔡明忠出任政策會副執行長

快訊／陳亭妃出線！　台南市長初選險勝林俊憲

分析美印太佈局　胡振東：美軍離台灣不遠

虧賴瑞隆勝出「被挑來當吉祥物」　白喬茵被嗆

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

更多熱門

相關新聞

土方之亂　桃市府：協助業者平穩銜接新制

土方之亂　桃市府：協助業者平穩銜接新制

桃園市人口日增，建案不斷推出，針對內政部土方清運新制，桃園市政府14日表示，市府13日出席內政部會議建議，中央應正視各縣市政府困境並有相關配套，避免工地土方進出引起工程進度大亂，公共工程，又或是民間建案都會受到嚴重影響。

平鎮區寒冬送暖活動　深化社區善的循環

平鎮區寒冬送暖活動　深化社區善的循環

首次走出國立台灣博物館　陳澄波特展桃園展出

首次走出國立台灣博物館　陳澄波特展桃園展出

新竹都城隍278年首度蒞臨龍潭　地方信仰交流

新竹都城隍278年首度蒞臨龍潭　地方信仰交流

第二屆「2025橫山書藝雙年展」　開幕　

第二屆「2025橫山書藝雙年展」　開幕　

關鍵字：

行政院院會春節醫療量能整備專案蘇俊賓解方

讀者迴響

熱門新聞

女童買完包子亡　初判死因多重器官衰竭

載班花夜衝陽明山！18歲男大生「嗨到心肌梗塞」同學嚇傻

女師昏迷醒來躺保全懷裡　怒告被揉胸舌吻

柯蕭確定披美國隊戰袍

台積電太甜！本土投顧上修台股目標價喊「2350元」　美股ADR狂飆

約黃仁勳吃担仔麵？魏哲家神回一句話

「嘴硬心軟」星座Top 3 ！

快訊／2飆股明起「抓去關」　低軌衛星耀登、散熱業高力上榜

11歲女童感冒後猝逝！高大成揭致命關鍵

逾10家銀行名單曝光！　戴口罩、安全帽領錢ATM會叫

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

海軍下士擊發T91步槍　撿回一命涉毀用彈藥罪

WBC經典賽中華隊場次全數售完

「洛鞍」逆勢生成　氣象署揭密1月颱很罕見？

「死前幹票大的」　張文熱衷搜尋虐待資訊

更多

最夯影音

更多
底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！
張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面