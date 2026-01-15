政院院討論春節醫療量能整備專案　蘇俊賓：擴大全國性輕重症分流

▲桃市副市長蘇俊賓今天出席行政院會時，針對春節醫療量能整備專案提出見解。（圖／行政院提供）

記者沈繼昌／桃園報導

行政院會今（15）日召開院會討論「春節醫療量能整備專案」，出席的桃園市副市長蘇俊賓指出，近年春節期間衛福部鼓勵基層診所開業，但效果不彰，年假期間還是有大批民眾赴急診就醫需求，建議可擴大全國性輕重症分流資訊與風險預判納入氣候條件，同時及早啟動因應措施，必要時可啟動縣市區域聯防因應。

蘇俊賓針對衛福部報告內容表示，去年春節基層診所實際開業率僅約一成多，今年將透過加成獎勵開業，即使中型院所與基層供給面釋出量能，若需求端未有效引導，將導致政策效果打折。現有宣導方式為依賴健保APP提供資訊服務，恐較淪為被動，過年就醫型態不同於平日，存在很高不確定性，民眾無法預料過年期間會生病，自然不會早早下載App收集資訊，過年期間一旦有需求，最後在資訊不明情況之下還是會仰賴大醫院急診室。

蘇俊賓認為，有很高比例民眾在過年期間生活區域並不在自己原本生活縣市，對於基層診所資訊和信賴度不足，這是過去輕重症無法無法分流的主要原因。民眾即便自己知道是輕症，也無法知道所在地區哪些基層診所適合，自然還是到大醫院。

蘇俊賓還說，今年此計劃成敗關鍵，在於春節連假期間，各縣市鼓勵開業基層診所服務量能能否提升，民眾接受度高不高。關鍵在於民眾是否能夠得到兩個關鍵資訊，包括急診風險分級及鄰近適合有開業之診所等訊息，在資訊對等的情況下，因輕症而先選擇到基層診所看病。除落實分流，也免去等待，可以快速得到醫療資源。今年提高開業加給獎勵如果成功分流輕症患者，明年過年願意開業的基層診所就更多了。

蘇俊賓最後強調，依據過往統以及「1999」通報，春節期間緊急醫療需求量能與氣溫高度相關，除流行性感冒外就是心血管疾病，建議中央現有流行病與醫療量能預判機制應該納入氣候條件，提前掌握春節期間氣溫變化趨勢，這些都與消防救護單位OHCA送急診量能與人員配置具有高度正相關，應及早啟動因應措施，必要時啟動縣市區域聯防因應。

衛福部部長石崇良回覆指出，中央已與地方衛生局密切合作，持續優化健保APP，規劃春節專區並簡化就醫資訊，並提前因應跨縣市人流影響，持續監測流感趨勢與氣溫變化，進行醫療量能調度。

行政院長卓榮泰表示，這項政策務必要讓民眾於春節期間一旦出現健康狀況時，能清楚知道「該往哪裡去、應該到哪裡就醫」，以確保在關鍵時刻獲得適當協助。