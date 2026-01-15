　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

沈發惠批藍白惡棍　羅智強：是依照蘇貞昌「彈劾宣言」提彈劾賴清德

▲羅智強15日出席立法院賴清德彈劾案第二場公聽會。（圖／記者徐文彬攝）

▲羅智強15日出席立法院賴清德彈劾案第二場公聽會。（圖／記者徐文彬攝）

記者蘇靖宸／台北報導

立法院處理彈劾總統賴清德案中，國民黨立委羅智強今（15日）舉出行政院前院長蘇貞昌的「彈劾宣言」，指出蘇在文中寫總統一人獨大，侵犯三權分立、毀憲亂政又操縱司法掩護行政等，讓他認為只要把文中的「總統」從馬英九換成賴清德，完全貼合。綠委沈發惠則說，只有憲法法庭可以賴清德違憲，雖然中華民國體制經7次修憲，不好騎，但是一台可以走的拼裝腳踏車，結果被國民黨跟民眾黨兩個惡棍，拿「憲訴法」鐵棍從車輪插進去，腳踏車就翻車，癱瘓了憲法法庭。

立法院15日召開全院委員會「對總統提出彈劾案」公聽會第2場，出席人員為藍委王育敏、王鴻薇、羅智強、綠委王義川、吳思瑤、白委陳昭姿，學者代表則有國民黨團推派張亞中、彭錦鵬、周威廷，民進黨團推派陳怡凱、林俊宏，民眾黨團派張其祿。

會中羅智強講述2013年9月14日時任民進黨主席蘇貞昌的彈劾宣言，並直指字字句句穿透賴清德心臟，只要把文中的「總統」從馬英九換成賴清德，完全貼合。羅說，作為國家領導人，沒有能力解決國家問題且對人民痛苦毫無感覺、發動政治鬥爭又無視法紀且對民主憲政毫無尊重、毀憲亂政且逾越憲法分際又操縱司法掩護行政、總統一人獨大讓民心不安，侵犯三權分立憲政架構，都是在罵賴清德。

對於宣示中寫明「為了守護民主，挽救憲政危機，遏制總統違憲擴權的迎為，我們在立法院發動總統的彈劾案」，而其一理由為：「依照依據分權制衡原理，國會是總統的監督機關，對總統侵犯立法權的行為，國會有必要採取積極行動」，羅智強表示，這就是為什麼這次國會要提對賴清德的彈劾案。

但民進黨立委沈發惠發言說，由國民黨團總召傅崐萁領銜的彈劾案是奇文，因為列出的6個理由，第一、說賴清德授意卓榮泰亂編預算，但編列預算是行政院專屬權力，預得編好不好、同不同意則是立法院權力，覺得濫編可以刪除或凍結，卻當成彈劾總統理由；第二、第三則說賴清德造謠抹黑、利用司法破壞異己，但你要附舉證；第四、發動大惡罷摧毀台灣民主，但什麼時候人民依法行使罷免，變成彈劾總統理由；第五、放任台積電赴美投資要彈劾賴清德，但一家民間公司投資行為竟拿來彈劾賴；第六、 行政院長不副署《財劃法》。

▲沈發惠15日出席賴清德彈劾案第二場公聽會。（圖／記者徐文彬攝）

▲沈發惠15日出席賴清德彈劾案第二場公聽會。（圖／記者徐文彬攝）

沈發惠表示，第六個是真正關鍵，但退一萬步說，就算這是理由，也是行政院長不副署，按照憲法，總統就不能公布，所以總統完全合憲，而就算行政院長違憲，也是用憲法處理行政院長，怎麼是彈劾總統？副署的憲政爭議要由憲法法庭處理，只有憲法法庭可以賴清德違憲，雖然中華民國體制經7次修憲，不好騎，但是一台可以走的拼裝腳踏車，結果被國民黨跟民眾黨兩個惡棍，拿「憲訴法」鐵棍從車輪插進去，腳踏車就翻車，癱瘓了憲法法庭。

對於為什麼是彈劾賴清德，而非倒閣卓榮泰，藍委王育敏指出，行政院對《財劃法》覆議案沒通過，按憲法增修條文第3條，行政院長應接受，總統則須憲法規定在收到法律案後10日內公布，但原先應於2024年12月15日公布，但賴清德12月12日主動找民進黨立委進行便當會，開完後對外宣布採取不副署或副署後不執行，這不是公然下指導棋，什麼才是？結果專家學者到民進黨立委說應該找卓榮泰，是敢做不敢當，請問今天彈劾對象是總統是沒道理嗎？今天走了個卓榮泰，不會來個鄭麗君或潘孟安嗎？在我國憲政體制下，行政院長充其量就是總統執行長。

至於陳怡凱在公聽會上以波蘭2015年時，法律與公正黨（ＰiS）取得國會多數來干預司法為例，替賴清德說的「在野獨裁」背書，王鴻薇除當場表達反對，會後也透過臉書說，波蘭是議會制代議民主共和國，政黨政治常態為「聯合內閣」，總理從兩院制國會的「眾議院多數黨成員中產生」，換句話說，在波蘭「國會多數」怎麼會「在野」？且2015年至2023年波蘭總理都是PiS黨；另外，中華民國憲政體制下，立法院根本不能單獨或直接任命法官，陳說的「讓自己人去當法官」到底要怎麼發生。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
554 3 6163 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台積電太甜！本土投顧上修台股目標價喊「2350元」　美股AD

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔣萬安真有總統命？命理師曝未來走勢「大象變獅子」：高峰在後頭

陳亭妃初選出線！謝龍介遞「選戰公約」：雖然她說跟我不熟...

1.25兆軍購仍有8000億項目未知　陳智菡：不完全都是美方建議

萬年總召下台一鞠躬？　柯建銘證實：這一屆做完告老還鄉

菸酒商得標4550萬子彈採購案　國防部：國內無產製能力遂辦招標

新莊議員初選激戰　吳奕萱拜票「第一站」獲跨派系奧援

林佳龍午宴APEC企業諮詢委員會代表　代表總統頒發續任聘書

沈發惠批藍白惡棍　羅智強：是依照蘇貞昌「彈劾宣言」提彈劾賴清德

李西河明退休！　高市警局長林炎田20日接北市警察局長

政院院討論春節醫療量能整備專案　蘇俊賓：擴大全國性輕重症分流

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

林家正點頭加入中華隊「毫不猶豫」！　談未來動向鬆口：不排除任何選項

確認無異常金流！張文平均1天「只花445元」　涉8罪不起訴

伊朗宣布關閉領空！　外媒曝美軍「南海航母」全速移防

下波強烈冷氣團「凍3天」洛鞍颱風估今生成

3D模擬張文奪命路徑　檢讀手勢「破平板密碼」查出計畫書

蔣萬安真有總統命？命理師曝未來走勢「大象變獅子」：高峰在後頭

陳亭妃初選出線！謝龍介遞「選戰公約」：雖然她說跟我不熟...

1.25兆軍購仍有8000億項目未知　陳智菡：不完全都是美方建議

萬年總召下台一鞠躬？　柯建銘證實：這一屆做完告老還鄉

菸酒商得標4550萬子彈採購案　國防部：國內無產製能力遂辦招標

新莊議員初選激戰　吳奕萱拜票「第一站」獲跨派系奧援

林佳龍午宴APEC企業諮詢委員會代表　代表總統頒發續任聘書

沈發惠批藍白惡棍　羅智強：是依照蘇貞昌「彈劾宣言」提彈劾賴清德

李西河明退休！　高市警局長林炎田20日接北市警察局長

政院院討論春節醫療量能整備專案　蘇俊賓：擴大全國性輕重症分流

台積電ADR大漲4.44％！　「晶片關稅豁免」激勵美股全收紅

美商務部：台美投資信保15.7兆　對等關稅15%不疊加

快訊／台美關稅15%確定「不疊加」　半導體232享最惠國待遇

屏東妹妹房間滑手機　遭親哥闖入「強脫內褲」性侵　

費德勒看到ACE球大笑「你怎麼沒反應」　周杰倫秒變臉：好糗

被「斷崖式分手」怎麼辦？「5個步驟」教你走出情傷

香港驚傳隨機攻擊　男子脅持人質遭警「當面擊斃」影片曝

夜宿女友人住處「錯誤期待」硬上！18歲男性侵下場曝光

《GTA Online》全面禁止「柯克」字眼　深怕模仿效應惹禍上身

阿里山賓館最新房價曝光　最貴「一晚要4.5萬」驚呆網

黃嘉千16歲女兒有藝術天分　「目前沒考慮進演藝圈」

政治熱門新聞

菸酒商得標4550萬子彈採購案　國防部：國內無產製能力遂辦招標

蔣萬安被預言大象變獅子！命理師曝未來走勢

陳亭妃初選出線！謝龍介先遞選戰公約

自曝設計大法官任期制挨王義川譏諷　吳思瑤老師彭錦鵬反擊：無恥

吳思瑤彈劾公聽會轟：真正發動大惡罷的是國民黨　只是沒搞成而已

搜救飛官辛柏毅有突破！　已定位到飛機「水下相當深位置」

萬年總召下台一鞠躬？　柯建銘證實：這一屆做完告老還鄉

幕後／黃國昌要一個「過程」　美方給足面子！結果卻跟預期有大落差

李西河明退休！　高市警局長林炎田20日接北市警察局長

國民黨新人事曝光　楊永明、蔡明忠出任政策會副執行長

快訊／陳亭妃出線！　台南市長初選險勝林俊憲

分析美印太佈局　胡振東：美軍離台灣不遠

虧賴瑞隆勝出「被挑來當吉祥物」　白喬茵被嗆

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

更多熱門

相關新聞

懶人包／黃國昌訪美回台質疑1.25兆軍購　5大爭執點綠營回應一次看

懶人包／黃國昌訪美回台質疑1.25兆軍購　5大爭執點綠營回應一次看

民眾黨主席黃國昌日前快閃美國，14日召開記者會說明，不僅提出多項疑問，強調反對1.25兆特別預算條例決心更強烈，更稱美方充分理解同意，未料，美國在台協會（AIT）晚間罕見更新說法表達「歡迎賴清德所提1.25兆國防預算」，綠營則批評黃國昌遭美方正式打臉。對此，《ETtoday新聞雲》特別整理黃國昌對「1.25 兆元軍購特別條例」的5大爭執點，與國防部、綠營回應，供讀者了解。

吳思瑤彈劾公聽會轟：真正發動大惡罷的是國民黨　只是沒搞成而已

吳思瑤彈劾公聽會轟：真正發動大惡罷的是國民黨　只是沒搞成而已

林俊憲初選吞敗　黃暐瀚：證明「德意志」是「派最強的而非自己人」

林俊憲初選吞敗　黃暐瀚：證明「德意志」是「派最強的而非自己人」

北市警察局長誰接任？　藍議員嗆賴清德別只顧選舉

北市警察局長誰接任？　藍議員嗆賴清德別只顧選舉

自曝設計大法官任期制挨王義川譏諷　吳思瑤老師彭錦鵬反擊：無恥

自曝設計大法官任期制挨王義川譏諷　吳思瑤老師彭錦鵬反擊：無恥

關鍵字：

羅智強沈發惠賴清德彈劾王鴻薇王育敏彈劾

讀者迴響

熱門新聞

女童買完包子亡　初判死因多重器官衰竭

載班花夜衝陽明山！18歲男大生「嗨到心肌梗塞」同學嚇傻

女師昏迷醒來躺保全懷裡　怒告被揉胸舌吻

柯蕭確定披美國隊戰袍

台積電太甜！本土投顧上修台股目標價喊「2350元」　美股ADR狂飆

約黃仁勳吃担仔麵？魏哲家神回一句話

「嘴硬心軟」星座Top 3 ！

快訊／2飆股明起「抓去關」　低軌衛星耀登、散熱業高力上榜

11歲女童感冒後猝逝！高大成揭致命關鍵

逾10家銀行名單曝光！　戴口罩、安全帽領錢ATM會叫

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

海軍下士擊發T91步槍　撿回一命涉毀用彈藥罪

WBC經典賽中華隊場次全數售完

「洛鞍」逆勢生成　氣象署揭密1月颱很罕見？

「死前幹票大的」　張文熱衷搜尋虐待資訊

更多

最夯影音

更多
底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！
張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面