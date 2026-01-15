沈發惠批藍白惡棍　羅智強：是依照蘇貞昌「彈劾宣言」提彈劾賴清德

▲羅智強15日出席立法院賴清德彈劾案第二場公聽會。（圖／記者徐文彬攝）

記者蘇靖宸／台北報導

立法院處理彈劾總統賴清德案中，國民黨立委羅智強今（15日）舉出行政院前院長蘇貞昌的「彈劾宣言」，指出蘇在文中寫總統一人獨大，侵犯三權分立、毀憲亂政又操縱司法掩護行政等，讓他認為只要把文中的「總統」從馬英九換成賴清德，完全貼合。綠委沈發惠則說，只有憲法法庭可以賴清德違憲，雖然中華民國體制經7次修憲，不好騎，但是一台可以走的拼裝腳踏車，結果被國民黨跟民眾黨兩個惡棍，拿「憲訴法」鐵棍從車輪插進去，腳踏車就翻車，癱瘓了憲法法庭。

立法院15日召開全院委員會「對總統提出彈劾案」公聽會第2場，出席人員為藍委王育敏、王鴻薇、羅智強、綠委王義川、吳思瑤、白委陳昭姿，學者代表則有國民黨團推派張亞中、彭錦鵬、周威廷，民進黨團推派陳怡凱、林俊宏，民眾黨團派張其祿。

會中羅智強講述2013年9月14日時任民進黨主席蘇貞昌的彈劾宣言，並直指字字句句穿透賴清德心臟，只要把文中的「總統」從馬英九換成賴清德，完全貼合。羅說，作為國家領導人，沒有能力解決國家問題且對人民痛苦毫無感覺、發動政治鬥爭又無視法紀且對民主憲政毫無尊重、毀憲亂政且逾越憲法分際又操縱司法掩護行政、總統一人獨大讓民心不安，侵犯三權分立憲政架構，都是在罵賴清德。

對於宣示中寫明「為了守護民主，挽救憲政危機，遏制總統違憲擴權的迎為，我們在立法院發動總統的彈劾案」，而其一理由為：「依照依據分權制衡原理，國會是總統的監督機關，對總統侵犯立法權的行為，國會有必要採取積極行動」，羅智強表示，這就是為什麼這次國會要提對賴清德的彈劾案。

但民進黨立委沈發惠發言說，由國民黨團總召傅崐萁領銜的彈劾案是奇文，因為列出的6個理由，第一、說賴清德授意卓榮泰亂編預算，但編列預算是行政院專屬權力，預得編好不好、同不同意則是立法院權力，覺得濫編可以刪除或凍結，卻當成彈劾總統理由；第二、第三則說賴清德造謠抹黑、利用司法破壞異己，但你要附舉證；第四、發動大惡罷摧毀台灣民主，但什麼時候人民依法行使罷免，變成彈劾總統理由；第五、放任台積電赴美投資要彈劾賴清德，但一家民間公司投資行為竟拿來彈劾賴；第六、 行政院長不副署《財劃法》。

▲沈發惠15日出席賴清德彈劾案第二場公聽會。（圖／記者徐文彬攝）

沈發惠表示，第六個是真正關鍵，但退一萬步說，就算這是理由，也是行政院長不副署，按照憲法，總統就不能公布，所以總統完全合憲，而就算行政院長違憲，也是用憲法處理行政院長，怎麼是彈劾總統？副署的憲政爭議要由憲法法庭處理，只有憲法法庭可以賴清德違憲，雖然中華民國體制經7次修憲，不好騎，但是一台可以走的拼裝腳踏車，結果被國民黨跟民眾黨兩個惡棍，拿「憲訴法」鐵棍從車輪插進去，腳踏車就翻車，癱瘓了憲法法庭。

對於為什麼是彈劾賴清德，而非倒閣卓榮泰，藍委王育敏指出，行政院對《財劃法》覆議案沒通過，按憲法增修條文第3條，行政院長應接受，總統則須憲法規定在收到法律案後10日內公布，但原先應於2024年12月15日公布，但賴清德12月12日主動找民進黨立委進行便當會，開完後對外宣布採取不副署或副署後不執行，這不是公然下指導棋，什麼才是？結果專家學者到民進黨立委說應該找卓榮泰，是敢做不敢當，請問今天彈劾對象是總統是沒道理嗎？今天走了個卓榮泰，不會來個鄭麗君或潘孟安嗎？在我國憲政體制下，行政院長充其量就是總統執行長。

至於陳怡凱在公聽會上以波蘭2015年時，法律與公正黨（ＰiS）取得國會多數來干預司法為例，替賴清德說的「在野獨裁」背書，王鴻薇除當場表達反對，會後也透過臉書說，波蘭是議會制代議民主共和國，政黨政治常態為「聯合內閣」，總理從兩院制國會的「眾議院多數黨成員中產生」，換句話說，在波蘭「國會多數」怎麼會「在野」？且2015年至2023年波蘭總理都是PiS黨；另外，中華民國憲政體制下，立法院根本不能單獨或直接任命法官，陳說的「讓自己人去當法官」到底要怎麼發生。