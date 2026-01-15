　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

張文上網狂搜鄭捷、虐待女性　「Dead」資料夾存兇殺分屍照

記者劉昌松、黃哲民／台北報導

台北地檢署為調查張文犯下連續攻擊殺人案的背後動機，5度約詢張文父母，並訪談其他親友同事，發現張文從2021年6月起，幾乎與家人斷聯，大學同學證稱，張文曾提及想在死之前幹一票大的，還原張文的電腦發現，張文除長期關注鄭捷等國內外發生的無差別攻擊新聞，還熱衷上網搜尋女性遭受痛苦、虐待的相關資訊。

▲▼張文縱火4起又無差別殺死三路人，同學回憶：很意外同學變這樣。（圖／民眾提供）

▲張文個性孤壓抑，具反社會傾向，喜歡上網搜尋無差別攻擊、性虐待相關資料。（圖／民眾提供）

檢察官調查張文的國中、高職、大學同學，空軍志願役時期的班長，以及之後擔任保全的同事，認為張文的外顯個性是內向、木訥、壓抑，另加上張文名下的Line、Facebook、Discord 等社群帳號，都顯示張文對社群參與程度有限，在大學畢業、就業期間的社交人際關係呈現相當貧乏狀態。

雖然張文犯罪現場曾出現哥哥留下的卡片，內容指出張文過去疑似遭到霸凌，但是張文哥哥證稱這只是個人猜測，同學、同袍也沒人聽過張文曾遭霸凌，張兄表示，對弟弟的印象就是曾講過要殺人之類的話，同學也證述，張文曾說過「想在死之前幹一票大的」。

檢警調查發現，張文的iPhone 8 Plus手機在2021年10月29日至2022年3月10日間，有搜尋過「隨機傷人事件」相關字串，且在2024年1月間建立「投擲式燃燒瓶」文件檔，開始長期規劃犯罪，並在同年4月起陸續購入長、短刀，2024年初開始注意鄭捷犯下的北捷殺人案；而2024年6月至12月搬到台中居住後，又開始關心洪淨犯下的台中捷運隨機傷人事件。

從電腦使用紀錄顯示，張文從2024年6月到2025年12月間，對關鍵字「鄭捷、隨機殺人、縱火、謀殺、虐童、汽油彈、捷運」等新聞事件或議題探討的瀏覽共有1810筆，其中多達512筆與鄭捷案相關，張文除了幾乎每個月重複觀看鄭捷案探討，也會查詢日本、美國、瑞典及澳洲等國發生的隨機槍擊或殺人等，多人死傷之無差別攻擊事件。

除此之外，張文十分熱衷搜尋、瀏覽與「Ryona(リョナ)」類型內容，Ryona是源自日本網路文化，指觀看女性角色遭受痛苦、虐待或傷害情境而引發性興奮，相關內容累計 6315筆，張文甚至在2025年9月1日創建「Dead」資料夾，存放有關「越南屠夫」分屍兇殺案的照片，並且上網瀏覽「面對持刀攻擊有多致命」、「金屬劍兵器技擊」、「格鬥劍技」等影片，顯示張文透過瀏覽這類慘案來自我強化「無差別攻擊」的正當性與決心，更在技術上研究如何有效地剝奪他人生命。

2025年1月起，張文從開始整備犯罪用品及器具，10月創建檔名「2025/12」的攻擊計畫書，開始搜尋關注天氣預報、「聖誕節」、「人流」、「警察局」、「消防局」、「臺北火車站 板南線 平面圖」，並下載「捷運台北車站立體導覽圖」電子檔，並在地圖上標示預計投放煙霧彈、凝固式汽油彈的位置，不過張文的攻擊計畫書放在雲端空間，檢調存取權限與編輯記錄，並沒有其他人分享共用的情形，可見這場震撼社會的連續息及殺人事件，是由張文自行長期籌備策劃犯案。

01/13 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

台積電太甜！本土投顧上修台股目標價喊「2350元」

張文69頁偵查報告出爐　北市警局長退休前終結

張文69頁偵查報告出爐　北市警局長退休前終結

孤狼張文在台北火車站、南西誠品犯下丟擲煙霧彈、殺害3人事件，檢警連日密集召開專案會議，全案趕在北市警局長李西河退休前夕全案偵結，9日將全案資料移送台北地檢署，並由台北地檢署在15日聯合北市警局召開記者會，會後北市警局也接著舉辦歡送會，歡送明（16）日退休的北市警局長李西河，後續局長職務也暫由副局長張淑芳代理。

桃園妨害兵役通緝案　北捷兇嫌張文不起訴

桃園妨害兵役通緝案　北捷兇嫌張文不起訴

幾乎零社交　北檢定張文無共犯

幾乎零社交　北檢定張文無共犯

檢分析張文手勢「破解平板密碼」　查出殺人計畫書

檢分析張文手勢「破解平板密碼」　查出殺人計畫書

即／張文犯罪終點曝　就是要造成社會震撼

即／張文犯罪終點曝　就是要造成社會震撼

張文隨機殺人

