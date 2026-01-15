萬年總召下台一鞠躬？　柯建銘證實：這一屆做完告老還鄉

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／翻攝柯建銘臉書）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨團總召柯建銘、立法院長韓國瑜、富邦集團董事長蔡明忠等人今（15日）出席史丹佛大學胡佛研究所檔案館「施明德先生專檔」成立茶會。去年就曾表達「做完這屆應該就會退休」的柯建銘表示，「我當了25年總召，但這一屆做完，我也是要離開立法院」。柯建銘晚間也在臉書發文證實，做了25年1/4世紀的總召，這一屆做完，也要下課，告老還鄉了。

柯建銘表示，Nori（施明德）走了兩年，選擇1/13他生日的時候離開，所以他只有生日沒有忌日，今天在這裡為他慶生。施主席一生充滿傳奇、精彩、終其一生不改其志，是先知者，也是實踐者，他堅持四不，不能背叛理想、原則、價值、台灣。

柯建銘指出，「在政治上Nori是我永遠的老大，他出獄時第一副假牙是我做的。1993國會全面改選，能與施主席同事是我ㄧ輩子的學習與光榮。我受到挫折，第一個打電話來關懷ㄧ定是Nori。也是影響我最深遠的人」。

柯建銘透露，1998縣市長選舉時，他請教Nori是否參選新竹市長？「Nori只說一句：市長有人選就好了，留在立法院拼國旗。這ㄧ留我就做了25年1/4世紀的總召，這一屆做完，我也要下課，告老還鄉了。永遠的老大，祝你生日快樂，謝謝大家！」