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一篇聲明揭柯文哲假帳疑雲　戴利玲還原過程：吞下去聲押的就是我

▲▼尼奧、時樂公司負責人戴利玲。（圖／記者陳家祥攝）

▲尼奧、時樂公司負責人戴利玲。（圖／記者陳家祥攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲陷政治獻金申報不實爭議，14日北檢兵分7路調查，而最早發出聲明否認帳目的尼奧及時樂公司負責人戴利玲，也被以證人身分傳喚到案。對此，戴利玲今（15日）表示，自己沒有跟黃珊珊「撕破臉」，那為什麼會選擇發出聲明？因為公司多筆帳目遭到亂報，所以不斷與民眾黨、黃珊珊反應，最終卻沒有任何人來溝通，造成她被攻擊「洗錢」，所以她吞不下去，才做出這個選擇，檢調約談也跟她說了，如果吞下去，她就會被聲押。

戴利玲於網路節目《新聞！給問嗎？》接受資深媒體人康仁俊訪問時說，爭議後，自己跟黃珊珊還是朋友，開門做生意跟誰不是朋友。而究竟跟黃珊珊有沒有撕破臉？她要告訴大家「沒有」！這就是事實。

戴利玲表示，就算外界一直挑撥也沒有用，因為有沒有犯法或違規，都要是在公事上說清楚，沒有必要因為這樣撕破臉，自己跟柯文哲、跟任何人都沒有翻臉，大家別再揣測。

戴利玲透露，柯文哲這段時間，曾經跟她通過一次電話，柯詢問「有沒有這三筆發票、為什麼會有報帳紀錄」？她則回覆，沒有這些發票，自己也是康仁俊通知，才知道申報上的問題，為了維護聲譽，她必須站出來說明，當下也建議柯文哲去詳細了解爭議，而柯也對她致歉，強調會全面清查帳務。

那為什麼會選擇發出聲明，而非私下溝通？戴利玲「還原過程」，起初因為有名嘴一直討論帳目、發票，所以她得知後，就跟民眾黨與黃珊珊求證，得到回覆表示會更正這個問題，所以自己就沒講話。

戴利玲說，但後來卻接連爆出爭議，公司出現一筆場租400萬的帳目，她就去與黨部與黃珊珊溝通，質疑這是怎麼報帳的？這怎樣都有問題！結果，後來又出現一筆500萬元宣傳廣告費，她第三度與黨部溝通，強調這筆帳目不是她公司的，為什麼會有發票？黨部與黃珊珊則回覆，會去處理。

戴利玲再說，過程中，康仁俊提醒她，時樂既然出問題，那尼奧也該查一下報帳，發現又多了兩筆有誤的帳目，她再次去反應，怎麼會這樣報帳？結果竟然得到黨部回覆，請她去找競辦跟時任財務長，跟他們沒關係。

戴利玲提到，而黃珊珊當下也是已讀她的訊息，沒有立刻回覆，黃珊珊後來才坦白當時是去問了誰，但這些人卻沒有任何一個來跟她溝通，造成她一直被名嘴攻擊「洗錢」、「分贓不均」。

最後，戴利玲強調，那該怎麼辦？吞下去嗎？但她沒有辦法吞下去，因為吞下去現在就會變成共犯，檢調昨天約談也說了，如果吞下去，她就走不出來了，就會被聲押，所以就只能選擇發出聲明。

▼時樂針對「政治獻金疑雸」發出聲明。（圖／翻攝自Facebook／康仁俊）

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