新莊議員初選激戰　吳奕萱拜票「第一站」獲跨派系奧援

▲吳奕萱拜票。（圖／吳奕萱競選辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

距離民進黨黨內議員初選民調剩下1個多月，新莊區新北市議員參選人吳奕萱今（15）日清晨展開路口拜票行程，搶下該選區「第一站」。她也獲跨派系奧援，蘇系立委吳秉叡今也率後援會幹部陪同出席，以行動展現對吳奕萱支持。

新莊議員選戰競爭激烈，綠營部分，除力拼連任的議員翁震州、林秉宥、動向暫未明朗的鍾宏仁，新人則有吳思瑤辦公室前主任吳奕萱、前議員陳科名團隊主任翁昭仁、正國會系統陳岱吟。

吳奕萱是新莊區首位站路口拜票參選人，她表示，對於黨內的良性競爭，她追求的是一起把餅做大，為民進黨爭取新席次。為求突破，選擇以勤跑基層爭取選民認同。自己是參選新人中最年輕、但資歷最完整的一位，累積十年國會議會實務經驗。因此選擇率先「站出來」，正是要證明年輕世代的行動力和執行力。

吳奕萱這次代表新系參選，而蘇系立委吳秉叡今早也率後援會幹部陪同吳奕萱一起站路口拜票，以行動展現對吳奕萱支持。立委吳思瑤多次公開發文力挺，肯定吳奕萱在國會六年間的專業表現與政策能力，強調她是親手栽培，昨更由吳思瑤母親及大弟子台北市議員陳賢蔚帶著吳奕萱跑行程，展現「娘家」奧援。



