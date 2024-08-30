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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／昔送「魔戒」勸柯文哲勿迷戀權力　王世堅被讚先知回應了

▲▼王世堅做魔戒哏圖感嘆。（圖／翻攝王世堅臉書）

▲王世堅做魔戒哏圖感嘆。（圖／翻攝王世堅臉書）

記者杜冠霖／台北報導

檢調近來大動作偵辦京華城案，檢調今（30日）赴民眾黨主席柯文哲住所、台玻大樓的柯文哲辦公室、前副市長彭振聲住處等地展開搜索。並將柯文哲帶回廉政署訊問。而綠委王世堅與柯文哲交鋒多年，被封為「柯學家」、「最大柯黑」，過去在北市議會質詢時，還曾送上一只魔戒，勸戒柯文哲不應迷戀權力，此橋段也被網友戲稱是先知。王世堅今（30日）感嘆，回想起這一段，再看到今天柯文堅被檢調帶走，「阿堅真是不勝唏噓！」

檢調30日偵辦京華城弊案，前往柯文哲住家、辦公室等地搜索，並將柯文哲帶回廉政署訊問至今，柯文哲的妻子陳佩琪也以證人身分被傳喚約談。陳佩琪約談結束後，30日晚間7點40分被移送北檢複訊，陳佩琪稍早訊問完畢離開北檢，並搭乘民眾黨立委黃珊珊的車離去。

柯文哲近日爭議不斷，除捲入政治獻金假帳風波，還有京華城等三大案纏身，與柯文哲交鋒多年的王世堅回憶，2021年9月16日，他在議會送柯文哲「魔戒」，告誡柯文哲「權力有如魔戒，戴上去就脫不下來了！」王當時也呼籲，柯文哲不應迷戀權力、濫用權力、只追求權力！

王世堅感嘆，現在回想起這一段，再看到今天柯文堅被檢調搜索、帶走，「阿堅真是不勝唏噓！政治不難找回良心而已。」

▼當事魔戒。（圖／翻攝王世堅臉書）

▲▼王世堅送魔戒給柯文哲。（圖／翻攝王世堅臉書）

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