快訊／民眾黨曝「監院後台紀錄」　控尼奧、時樂帳目是端木正更改

▲民眾黨發言人吳怡萱。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲政治獻金爭議延燒，民眾黨召開記者會，指控會計師自行調節，但會計師端木正發聲明駁斥，兩造說法不一陷入羅生門。對此，民眾黨發言人吳怡萱今（14日）曬出截圖表示，監察院政治獻金後台顯示，相關變更紀錄可以看得很清楚，就是端木正本人、陳姓助理更動帳目，而尼奧和時樂這些廠商，他們帳目遭到更動，異動人員顯示也是端木正。

近日民眾黨遭質疑，「監察院政治獻金申報系統」權限上，會計師通常不能直接編輯，必須得到候選人本人或競總授權才可以登帳，所以是否並非是會計師所登帳，或當初民眾黨有授權給會計師？

對此，吳怡萱受訪表示，民眾黨把會計相關帳目，包含發票、收據，委由專業會計師處理，所以在監察院的「Key in系統」裡面有6個權限，其中2個權限是給端木正和他的辦公室陳姓助理。

吳怡萱更曬出「截圖」，監察院政治獻金後台顯示，相關變更紀錄可以看得很清楚，就是端木正本人、陳姓助理更動帳目，所以端木正並非只有「唯讀」。昨天民眾黨也再次查證，這幾天指控說沒有收到錢、發票的尼奧和時樂這些廠商，他們的帳目遭到更動，異動人員顯示也是端木正去做更改。

▼民眾黨曬出後台紀錄，顯示更動帳目的就是端木正。（圖／民眾黨提供）