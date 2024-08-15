2度否認陳佩琪設「人頭公司」　柯文哲嘆氣：是父母太疼愛小孩

▲民眾黨主席柯文哲15日上午7時5分左右出門上班，接受媒體訪問。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲政治獻金爭議案外案，柯的兒子成立資本額10萬元「智堯資訊傳媒有限公司」，將地址設在民眾黨中央黨部，柯妻陳佩琪卻跳出來自首，是仍具公務員身份的她想成立「小草咖啡廳」，所以先用兒子名字開公司。柯文哲15日否認「人頭公司」說法，認為這是父母太疼愛小孩。

柯文哲15日上午7時5分左右離開家門，準備前往中央黨部上班，但一打開家門就對大批媒體直喊「你們要問什麼趕快問」，開放媒體受訪。

媒體提問，怎麼看陳佩琪用兒子人頭設小草咖啡廳？柯文哲聽聞問題，直說「喔！那個不是人頭，那不叫人頭！我跟你講，唉⋯這個就是⋯有時候我常常說⋯這是我們家的事啦！就是父母太疼愛小孩子了，還幫他設公司幹什麼？我覺得小孩子長大，自己去打天下就好了。」

被問到與陳佩琪都被分他字案偵辦，近期有無跟陳聊一下？柯文哲反問「要聊什麼？每天夫妻見面一定會講話的啊！這題目很怪。」媒體補問，有沒有安撫陳佩琪的心情？柯文哲說「 不會啦！我們都是醫院出身的，大部分⋯ 像我是⋯我們這些醫院出身的，老實講，這種危機的事情都看多了。」

媒體再度提問，陳佩琪設人頭，柯是否知情？柯文哲強調，「我剛講過，那不叫人頭公司啦！那是父母出錢幫小孩開個公司，這也不是很奇怪的事。」