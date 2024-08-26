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被爆花4300萬買商辦！柯文哲：用選舉補助款　參考他黨設個人辦公室

▲▼民眾黨主席柯文哲受訪。（圖／記者袁茵攝）

▲民眾黨主席柯文哲受訪。（資料圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲政治獻金案延燒，妻子陳佩琪被揭露到處去看房，包括立院附近上看1.2億豪宅；民進黨台北市議員林延鳳26日爆料，柯文哲早在今年5月10日就以本人名義，以4300萬元買下立法院附近的48.76坪商辦，質疑錢從哪來？對此，柯文哲回應，是參考其他黨的選舉補助款慣例與候選人案例，將錢拿來設個人辦公室長期使用。

柯文哲26日離開民眾黨中央黨部，針對林延鳳爆料5月花4300萬元購買商辦一事，柯文哲表示，這是用選舉補助款，有參照其他黨的一些慣例，而民眾黨規定是選舉補助款三分之一歸中央黨部、 三分之二可以歸個人，「我們參考其他以前總統候選人例子，是用那個錢要去設辦公室，長期要用的。」

媒體追問，用途為何？柯文哲僅說，「我個人的。」

時任競辦發言人陳智菡則說，政黨的選舉結餘有分2筆，分別是政治獻金與給個人補助款，個人補助款就是給候選人使用支配，柯文哲在黨內已經多次表達，個人補助款大部分給黨務使用，其他的部分則是給個人規劃，用來購置辦公室，外界把兩筆混在一起，是混淆的狀況。

陳智菡說，新的辦公室就是柯個人辦公室，像前總統蔡英文卸任後，或是以前蔡擔任黨主席期間也有個人辦公室，這是一樣的意思。

關於柯文哲的選舉補助款，根據資料顯示，2024總統大選「柯盈配」拿下369萬466票，可獲1.1億元選舉補助款、政黨票得304萬334票，也代表未來4年每年可領1.5億元。

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