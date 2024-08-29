柯文哲親曝「木可」成立理由　坦言犯錯「整本帳簿只有李文宗看過」

記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲捲入政治獻金帳務申報爭議，民眾黨29日召開「政治獻金外界疑義 一次澄清記者會」。對於被踢爆木可公司1300萬元「授權金」爭議，民眾黨澄清爭議款項是1500萬元。至於為何與木可簽約，柯文哲說，2020年底時很多公司來找要出柯文哲相關的紀念品去賣，「我怎麼可能跟每一家簽約？乾脆找一家我全部授權給他處理，對我來講是省掉麻煩，這是木可公司成立的理由。」但柯也坦言，這是他目前要檢討的地方，整本帳簿除了財務部李文宗都沒人看過。

▲柯文哲帶領民眾黨黨公職成員向支持者一鞠躬致歉。（圖／記者李毓康攝）



對於木可公司授權金爭議，民眾黨立法院黨團主任陳智菡記者會上澄清，是1500萬元，而木可公司跟總部授權金理解出現落差，政治獻金包含純捐款、抖內換小物、小物成本1399萬，落差在這邊，原本設定成本總額的10%約140萬元，作為授權管理費，但木可公司認為是抖內的1.5億的10%，也就是1500萬元。善後小組也要求木可應該退回1360萬元。

柯文哲表示，跟木可現在的爭議在去年5月成立競選帳戶的時候，做了三波捐款換小物，後來算過物價總成本約1400萬，收管理費是應該的，還要幫忙寄東西跟售後服務等等，收個10％合理，但不可以把總收益做分母，這是目前爭議的地方。

柯文哲坦言，這也是他目前檢討自己的地方，整本帳簿除了財務部李文宗都沒人看過，就相信他去處理，「我常講相信制度不要相信個人，結果我自己犯了錯誤，如果有一個制度，今天不會搞成這樣。」

至於目前帳目狀況，柯文哲表示，去年競選總部募款將近四億，大部分捐款是最後一個月進來，支出已經三億多。