用兒子名設人頭公司？　陳佩琪3度說詞反覆與柯文哲也兜不攏

▲民眾黨主席柯文哲（右）與配偶陳佩琪（左）出席。（圖／民眾黨提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪近日深陷「人頭公司」風暴中，一開始，她自爆是為了退休後，開小草咖啡棧所以「先用別人名字」成立公司，後來，又補充說明，那個「別人」是兒子，接著，柯文哲在15日受訪時否認人頭公司的說法，僅強調是「父母疼愛小孩，幫小孩設公司」。然而，陳佩琪今（16日）第三度說明此事，卻直言「沒有幫兒子投入任何錢開公司」，並嗆問，請問這犯了哪一條法律？

針對人頭公司風波，自8月9日以來，陳佩琪7天內，共做出3次說明，不過，每次版本都說詞反覆，也與柯文哲昨日受訪內容提到的，此公司是「父母疼愛小孩，幫小孩設公司」的說法，完全兜不攏，難怪網友在陳佩琪臉書留言諷「每天都在轉彎」、「開公司沒什麼大不了，為何一再說謊」、「一下說自己開人頭，一下又說跟自己沒關，都是妳在講」、「串供要串好捏，已經三四個版本了」。

8月9日陳佩琪首次回應–公司是為了「小草咖啡棧」而開，礙於法規，先用「兒子」的名字成立公司。

陳佩琪指出，柯文哲一直認為2028年總統大選要成功，除基層組織和民代選舉要能上來外，其餘不足的部分，就開個咖啡棧當成柯粉、小草的聚散地。

「我是9月27日退休，他把經營人力動到我身上， 我也有意願，於是開始規劃，心中已有一幅美麗的願景，想說可以在店裡幫忙沖泡咖啡，還可以在裡頭開個小型健康講座，講授醫學常識和張金堅老師教我的『咖啡對人體健康的好處』。」



陳佩琪還提到，原本計畫8月6日黨慶試營運，中秋或雙十節正式開幕，但若等那時再成立公司， 可能時間來不及，所以才會先用別人的名字開公司，入資十萬元，等退休後換自己當負責人，再投入自己的資金，就不會產生稅務疑慮，台北店面真的不好找，只好先將公司地址設成黨部地址，好方便她接收信件。

不過陳佩琪隨後在這篇臉書貼文，自己留言補充，開公司都是委由代書公司指點兒子完成的，原始籌備帳戶一直到七月底兒子放暑假回國後，才親自去轉成正式公司戶，裡面有資本額10萬元，因負責人還沒換，所以應該沒什麼贈與或洗錢的問題，後來戶頭就沒再有任何金錢的進出了。

陳佩琪感嘆，既然被檢舉是犯罪，那就承諾帳戶先靜止，不再做任何動作，等檢調來查扣並定完罪，該關多久，該賠多少，她通通認了，等走完法律程序後再叫兒子去銷戶。

8月10日陳佩琪第二度回應–承認自己用兒子名字開公司，算是「有犯意，但未有犯行」

陳佩琪指出，被檢舉開人頭公司犯罪後，她承認人生實在是「不經一事，不長一智」，還進一步點出，自己贊成清查全台的公司，當負責人和實際經營者不同時，該抓就抓，該關就關，該罰就罰。

陳佩琪表示，自己確實是開了間公司，也承認將來自己不是經營人，但公司從七月底才開始有正式帳戶，至今一星期多，都還沒開始有運作，「所以我算是有犯意，但未有犯行，請法院從輕量刑」。

8月15日柯文哲首次回應–「否認」陳佩琪設人頭公司，強調是「父母疼愛小孩」幫忙設公司

針對「人頭公司」風波，柯文哲首次回應，那個不是人頭，這是他們家的事，也不是很奇怪的事，就是「父母太疼愛小孩子」。柯文哲接著坦言，父母幫小孩子設公司幹什麼？他覺得小孩子長大，自己去打天下就好了。



8月16日陳佩琪第三度回應–沒有幫兒子投入任何錢開公司

在柯文哲回應後的隔日，陳佩琪第三度說明指出，「兒子已經成年，兩度自己走入銀行開戶，取名和自己所學有關的公司名字，請問這犯了哪一條法律」？

此外，陳佩琪再指，自己參與的部分，是開戶前幾天和兒子商討公司名稱叫什麼，「請問我這樣違反什麼公務人員服務法」？

陳佩琪還說，起初戶頭的十萬元是兒子的，餘額明細和開戶至今零交易的證明，父母親沒投入任何錢， 未來有的話，也會控制在每人每年可贈與的244萬額度內， 超過也會申報贈與。

針對日前的發文，陳佩琪則表示，她在臉書上反諷寫說有犯意，就是指退休後想再繼續做事，但還沒執行，因為她還沒退休、還沒去做，所以請從輕量刑，「這種反諷的寫法還真的在名嘴、政論節目和民代口中變成有罪了」？