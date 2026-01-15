　
    • 　
>
政治

幕後／黃國昌要一個「過程」　美方給面子！返台發言卻跟預期落差大

▲▼ 民眾黨訪美團返台記者會-黃國昌 。（圖／記者黃克翔攝）

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者黃克翔攝）

記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席黃國昌近日閃電訪美，期間會晤美國國務院、戰爭部等政府部門，返台後召開記者會。據了解，在此行安排前，美方所獲知與解讀的訊息，黃並非不支持，只是需要一個「過程」，讓他深入了解實情，未來比較能夠支持國防相關預算或特別預算；美方獲知需求後，馬上以高度誠意安排這個「過程」，正是此趟美國行，只是返台記者會所釋出的部分訊息，與美方的認知與預期範疇有不小的落差。

總統賴清德所提出的8年1.25兆國防特別預算，在程序委員會遭到藍白陣營卡關。對此，美國在台協會（AIT）處長谷立言在日前的媒體專訪中強調，歡迎賴清德的國防特別預算，並且期待在立法院審查相關預算時，他們可以回答國會各項的問題；換言之，美方也出手，來協助相關法案的推動進程。

未來能夠支持國防相關預算或特別預算

據指出，美方在過去這段時間裡，確實積極在台灣不同政治光譜的政黨間溝通，不時公布谷立言與各政黨領袖的會晤訊息。其中，在與民眾黨的溝通部分，他們所獲知與解讀的訊息是，黃國昌需要一個「過程」，讓他們可以深入了解實情，這樣未來比較能夠支持國防相關預算或特別預算。

美方在獲知需求後以高度誠意安排這個「過程」，正是黃國昌的這趟美國行。雖然在默契上，還是希望黃國昌不要公布會面的人員與層級，但是廣邀美國政府部門，從國安會、戰爭部、AIT到美國貿易代表署（USTR），算是給足了黃國昌面子，搭好舞台。

黃國昌返台記者會　與美方預期有不小落差

不過，黃國昌返國後的相關談話，部分內容與美方的認知與預期範疇有不小的落差；換言之，黃國昌的這場記者會，給美方的感受是意外的。舉例來說，黃國昌提到1.25兆當中，有一定比例不包含對美軍購，只有3000多億是對美軍購，且公開指控有軍火商放話，影射軍火商上下其手；另外，也包括指稱美方質疑部分軍購不符作戰需求，甚至點出海馬士多管火箭系統（HIMAS）。

據了解，讓美方不能夠理解的是，國防特別預算內容，是台美雙方基於國防需要，共同規劃的。舉海馬士多管火箭系統為例，光是其採購的數量，都是由美國、台灣政府商議後所定。

事實上，早在5至6年前，美方就已經評估過，這類「陸上機動火箭系統」，對於台灣的防衛嚇阻有相當高的效益，不僅能機動轉換戰術位置，具備機動隱蔽，又有相當射程，而且後來經過俄烏戰場的實戰驗證。因此，中共解放軍在去年底（2025）發動名為「正義使命2025」軍演時，就把海馬士列為演習的打擊重點。

另外，黃國昌在返台記者會上表示，民眾黨擬自提國防特別條例的版本。一位深入台美軍事合作的人士說，台美在國防合作的規模，以及高度專業性，要寫出符合台灣8年強化國防，滿足當前能夠有效嚇阻的特別條例，這真的不是作文比賽而已。他強調，台灣在國防的強化部分，從根本上就是來自台美合作、共同規劃，特別條例不會單純只拆成對美軍購、非對美軍購來看。

AIT罕見表態　回應耐人尋味

值得注意的是，對於黃國昌昨天（14日）訪美返台記者會，美國在台協會先是在當天下午，透過電子郵件回覆《ETtoday新聞雲》記者表示，AIT一向定期與來自各政治光譜的領袖，就美台夥伴關係進行交流。AIT強調，依照一貫做法，不會對私人會談的內容加以評論，但已清楚且一貫地表明，美國強力支持台灣強化防衛能力與嚇阻力的努力。

不過，AIT於晚間，罕見更新回應內容，除了重申上述初步回應外，則特別提及，美國在台協會處長谷立言在去年（2025年）11月26日於社群平台，就總統賴清德所拋出8年1.25兆國防特別預算所進行的評論。

AIT表示，正如葛林（Greene）處長於11月26日在 AIT 社群媒體上的發言所指出，「AIT 歡迎賴清德總統宣布提出新台幣 1.25 兆元的國防特別預算。」AIT指出，該貼文進一步強調，「美國支持台灣迅速取得關鍵的不對稱作戰能力，以強化嚇阻力，這項立場符合《台灣關係法》，以及歷屆美國政府長期以來的承諾」。

對於AIT的回應，民進黨立委王定宇表示，美國政府駐台的AIT罕見公開打臉黃國昌、民眾黨和一大堆網路代操公司，除了是正面釐清這些炒作特別預算只有對美軍購3300億的謊言外，更是戳破這些人毫無政治誠信，相信值得觀察是否還有後續。

快訊／台積電財報太亮眼　美股夜盤直線拉升漲近2%
行政院拍板！老農津貼調高為1萬元　年增129億支出
快訊／職場霸凌又濫權進用親人　前海科館長陳素芬與大姑收押禁見
快訊／台積電賺爆！2025年每股大賺66.25元　Q4毛利率
誤觸擊發！　男下車上廁所「右胸中彈」亡
陳冠宇點頭再披中華隊戰袍！曾豪駒笑：是我不厭其煩…
海軍下士廁所擊發T91　撿回一命涉毀用彈藥罪
幕後／黃國昌要一個「過程」　美方給面子！返台發言卻跟預期落差
「單妃」突圍初選腥風血雨　陳亭妃第一步先彌補黨內裂痕

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

行政院拍板！老農津貼調高為1萬元　年增129億支出

領先2.7個百分點！陳亭妃60.85%勝林俊憲　黃偉哲籲團結戰大選

北宜高鐵掀討論　行政院：有助長途旅客需求、行政程序進行中

自曝設計大法官任期制挨王義川譏諷　吳思瑤老師彭錦鵬反擊：無恥

第6度對戰！陳亭妃批謝龍介就是用一支嘴　警告：女生不是好惹的

川普簽署232條款　前駐歐盟代表李淳：台灣70%產品恐受影響

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

幕後／黃國昌要一個「過程」　美方給面子！返台發言卻跟預期落差大

國防部：1.25兆約9000億是向外採購　還有4項軍購案未通知美國會

接掌海基會　蘇嘉全坦言「兩岸情勢是挑戰」：恢復健康交流是目標

國防部：1.25兆約9000億是向外採購　沒有空白授權

國防部：1.25兆約9000億是向外採購　沒有空白授權

民眾黨主席黃國昌昨表示，根據美國國務院正式聲明，1.25兆裡面所納入的5項軍購案，金額大概3500億，其他不涉及軍事採購，掀起各界討論。對此，國防部副部長徐斯儉表示，5案外界知道內容，不能說明還有哪些，「但我可以說，還有4案還沒通知國會」；徐也提到，此次1.25兆中有3000餘億在台產製，其他都是向外採購，「所以如果說數字的話是剛好顛倒，3000餘億以外都是向外採購」。

「單妃」突圍初選腥風血雨　陳亭妃第一步先彌補黨內裂痕

「單妃」突圍初選腥風血雨　陳亭妃第一步先彌補黨內裂痕

陳亭妃喊台南要贏：建立賴清德連任最大底氣

陳亭妃喊台南要贏：建立賴清德連任最大底氣

軍購預算惹議　卓榮泰指示國防部即時澄清

軍購預算惹議　卓榮泰指示國防部即時澄清

對美軍購遭質疑delay沒到貨　國防部曝實情：買全新武器就像預售屋

對美軍購遭質疑delay沒到貨　國防部曝實情：買全新武器就像預售屋

