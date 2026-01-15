幕後／黃國昌要一個「過程」　美方給面子！返台發言卻跟預期落差大

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者黃克翔攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席黃國昌近日閃電訪美，期間會晤美國國務院、戰爭部等政府部門，返台後召開記者會。據了解，在此行安排前，美方所獲知與解讀的訊息，黃並非不支持，只是需要一個「過程」，讓他深入了解實情，未來比較能夠支持國防相關預算或特別預算；美方獲知需求後，馬上以高度誠意安排這個「過程」，正是此趟美國行，只是返台記者會所釋出的部分訊息，與美方的認知與預期範疇有不小的落差。

總統賴清德所提出的8年1.25兆國防特別預算，在程序委員會遭到藍白陣營卡關。對此，美國在台協會（AIT）處長谷立言在日前的媒體專訪中強調，歡迎賴清德的國防特別預算，並且期待在立法院審查相關預算時，他們可以回答國會各項的問題；換言之，美方也出手，來協助相關法案的推動進程。

未來能夠支持國防相關預算或特別預算

據指出，美方在過去這段時間裡，確實積極在台灣不同政治光譜的政黨間溝通，不時公布谷立言與各政黨領袖的會晤訊息。其中，在與民眾黨的溝通部分，他們所獲知與解讀的訊息是，黃國昌需要一個「過程」，讓他們可以深入了解實情，這樣未來比較能夠支持國防相關預算或特別預算。

美方在獲知需求後以高度誠意安排這個「過程」，正是黃國昌的這趟美國行。雖然在默契上，還是希望黃國昌不要公布會面的人員與層級，但是廣邀美國政府部門，從國安會、戰爭部、AIT到美國貿易代表署（USTR），算是給足了黃國昌面子，搭好舞台。

黃國昌返台記者會 與美方預期有不小落差

不過，黃國昌返國後的相關談話，部分內容與美方的認知與預期範疇有不小的落差；換言之，黃國昌的這場記者會，給美方的感受是意外的。舉例來說，黃國昌提到1.25兆當中，有一定比例不包含對美軍購，只有3000多億是對美軍購，且公開指控有軍火商放話，影射軍火商上下其手；另外，也包括指稱美方質疑部分軍購不符作戰需求，甚至點出海馬士多管火箭系統（HIMAS）。

據了解，讓美方不能夠理解的是，國防特別預算內容，是台美雙方基於國防需要，共同規劃的。舉海馬士多管火箭系統為例，光是其採購的數量，都是由美國、台灣政府商議後所定。

事實上，早在5至6年前，美方就已經評估過，這類「陸上機動火箭系統」，對於台灣的防衛嚇阻有相當高的效益，不僅能機動轉換戰術位置，具備機動隱蔽，又有相當射程，而且後來經過俄烏戰場的實戰驗證。因此，中共解放軍在去年底（2025）發動名為「正義使命2025」軍演時，就把海馬士列為演習的打擊重點。

另外，黃國昌在返台記者會上表示，民眾黨擬自提國防特別條例的版本。一位深入台美軍事合作的人士說，台美在國防合作的規模，以及高度專業性，要寫出符合台灣8年強化國防，滿足當前能夠有效嚇阻的特別條例，這真的不是作文比賽而已。他強調，台灣在國防的強化部分，從根本上就是來自台美合作、共同規劃，特別條例不會單純只拆成對美軍購、非對美軍購來看。

AIT罕見表態 回應耐人尋味

值得注意的是，對於黃國昌昨天（14日）訪美返台記者會，美國在台協會先是在當天下午，透過電子郵件回覆《ETtoday新聞雲》記者表示，AIT一向定期與來自各政治光譜的領袖，就美台夥伴關係進行交流。AIT強調，依照一貫做法，不會對私人會談的內容加以評論，但已清楚且一貫地表明，美國強力支持台灣強化防衛能力與嚇阻力的努力。

不過，AIT於晚間，罕見更新回應內容，除了重申上述初步回應外，則特別提及，美國在台協會處長谷立言在去年（2025年）11月26日於社群平台，就總統賴清德所拋出8年1.25兆國防特別預算所進行的評論。

AIT表示，正如葛林（Greene）處長於11月26日在 AIT 社群媒體上的發言所指出，「AIT 歡迎賴清德總統宣布提出新台幣 1.25 兆元的國防特別預算。」AIT指出，該貼文進一步強調，「美國支持台灣迅速取得關鍵的不對稱作戰能力，以強化嚇阻力，這項立場符合《台灣關係法》，以及歷屆美國政府長期以來的承諾」。

對於AIT的回應，民進黨立委王定宇表示，美國政府駐台的AIT罕見公開打臉黃國昌、民眾黨和一大堆網路代操公司，除了是正面釐清這些炒作特別預算只有對美軍購3300億的謊言外，更是戳破這些人毫無政治誠信，相信值得觀察是否還有後續。