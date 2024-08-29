獨／柯文哲2合約爭議大　「競總十分之一」1500萬流向木可成關鍵

▲柯文哲。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲爭議不斷，包括政治獻金案、4300萬選舉補助款買商辦問題。柯文哲29日下午將親自主持政治獻金說明記者會，據了解，將於會中公布2份與木可公司的合約，其中一份柯竟授權木可與競總簽約，讓競總成為木可公司的「下游」，還要付十分之一給木可，由於此內容將造成社會觀感不佳，因此要宣告暫時請假黨主席職務，自請中評會調查。

據了解，當民眾黨內部的查帳進度查到與木可公司2份合約時，由於核心幕僚近乎不知情，在多日討論與幕僚諫言下，柯文哲也點頭認為應負起政治責任，所以將暫時請假黨主席職務，並自請中評會處理。

當柯文哲做好此決定後，28日下午先與黨內過去的幕僚們，包括前立委蔡壁如、前秘書長周台竹與謝立功、前立委陳琬惠等人一同開會，說明29日要進行的查帳記者會內容，但據了解，此場會議中沒有提到要暫時離開黨主席職務，僅說明了查帳進度，以及與木可的2份關鍵合約。





▲前民眾黨立委蔡壁如28日與柯文哲一同開會，柯說明查帳進度。（資料圖／記者陳家祥攝）

隨後，柯文哲也於28日晚間7時召集黨公職人員開會，包括立委、議員等民代皆到場，柯文哲在此場會議中才宣布，自己將要暫時請假黨主席一職。據了解，該場會議中較多是慰留聲音，希望柯文哲能夠繼續撐下去、挺住，但由於木可2份合約爭議太大，恐難改變柯文哲已經決定的請假態度。

關於木可的2份合約，據了解，第一份並無太大問題，是柯文哲將肖像授權給木可公司，所以木可公司將下游廠商的錢回流給柯文哲共450萬元，而柯文哲也將此筆費用轉給競總與民眾黨使用，因此28日週刊報導的金流並無太大問題。

但關鍵在於第2份合約，民眾黨立委張啓楷29日已有對外稍微說明「民眾黨給木可1500萬元」一事。據了解，這是因為柯文哲與木可公司又簽了一份「授權管理契約」，該合約竟然是將柯文哲的競選總部變成木可公司「下游廠商」，要將競總十分之一給木可公司。

之所以會給到1500萬元這個數字，據了解，是因為最終競總用兌換小物模式得到1.5億捐款，木可公司負責人李文娟的胞兄、也就是競辦財務長李文宗認為就是將1.5億元的十分之一流給木可，就逕自核准，導致1500萬元費用流向木可公司；但競辦認為，依照該份契約，應該是要「捐款換出去的小物成本的10%，才是木可的收益」。

與會人士透露，由於李文宗沒有確實審核管理，就發生這種不合理的情況，所以將會進入法律協調爭議，追討費用。而具體合約內容與詳細細節，就待下午3時記者會由時任競選團隊說明。

▼李文宗。（資料圖／記者湯興漢攝）