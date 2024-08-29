　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

獨／柯文哲2合約爭議大　「競總十分之一」1500萬流向木可成關鍵

▲▼柯文哲競選團隊於總統大選政治獻金申報說明。（圖／記者湯興漢攝）

▲柯文哲。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲爭議不斷，包括政治獻金案、4300萬選舉補助款買商辦問題。柯文哲29日下午將親自主持政治獻金說明記者會，據了解，將於會中公布2份與木可公司的合約，其中一份柯竟授權木可與競總簽約，讓競總成為木可公司的「下游」，還要付十分之一給木可，由於此內容將造成社會觀感不佳，因此要宣告暫時請假黨主席職務，自請中評會調查。

據了解，當民眾黨內部的查帳進度查到與木可公司2份合約時，由於核心幕僚近乎不知情，在多日討論與幕僚諫言下，柯文哲也點頭認為應負起政治責任，所以將暫時請假黨主席職務，並自請中評會處理。

當柯文哲做好此決定後，28日下午先與黨內過去的幕僚們，包括前立委蔡壁如、前秘書長周台竹與謝立功、前立委陳琬惠等人一同開會，說明29日要進行的查帳記者會內容，但據了解，此場會議中沒有提到要暫時離開黨主席職務，僅說明了查帳進度，以及與木可的2份關鍵合約。

▲▼前民眾黨立委蔡壁如受訪。（圖／記者陳家祥攝）

▲前民眾黨立委蔡壁如28日與柯文哲一同開會，柯說明查帳進度。（資料圖／記者陳家祥攝）

隨後，柯文哲也於28日晚間7時召集黨公職人員開會，包括立委、議員等民代皆到場，柯文哲在此場會議中才宣布，自己將要暫時請假黨主席一職。據了解，該場會議中較多是慰留聲音，希望柯文哲能夠繼續撐下去、挺住，但由於木可2份合約爭議太大，恐難改變柯文哲已經決定的請假態度。

關於木可的2份合約，據了解，第一份並無太大問題，是柯文哲將肖像授權給木可公司，所以木可公司將下游廠商的錢回流給柯文哲共450萬元，而柯文哲也將此筆費用轉給競總與民眾黨使用，因此28日週刊報導的金流並無太大問題。

但關鍵在於第2份合約，民眾黨立委張啓楷29日已有對外稍微說明「民眾黨給木可1500萬元」一事。據了解，這是因為柯文哲與木可公司又簽了一份「授權管理契約」，該合約竟然是將柯文哲的競選總部變成木可公司「下游廠商」，要將競總十分之一給木可公司。

之所以會給到1500萬元這個數字，據了解，是因為最終競總用兌換小物模式得到1.5億捐款，木可公司負責人李文娟的胞兄、也就是競辦財務長李文宗認為就是將1.5億元的十分之一流給木可，就逕自核准，導致1500萬元費用流向木可公司；但競辦認為，依照該份契約，應該是要「捐款換出去的小物成本的10%，才是木可的收益」。

與會人士透露，由於李文宗沒有確實審核管理，就發生這種不合理的情況，所以將會進入法律協調爭議，追討費用。而具體合約內容與詳細細節，就待下午3時記者會由時任競選團隊說明。

▼李文宗。（資料圖／記者湯興漢攝）

▲▼柯文哲競選團隊於總統大選政治獻金申報說明-李文宗。（圖／記者湯興漢攝）

ET快訊
LINE爆災情！狂跳「你已更改圖像」　用戶急求救：超煩
搭郵輪遇母女遲到「為看煙火」！2千人苦等　乘客氣炸
快訊／高雄女全裸陳屍浴缸！　相驗結果曝
女友陳屍商旅浴缸　落跑男一臉鎮定：不知道她死了
快訊／爆開特例給許光漢選「公益大使團」　內政部回應了
快訊／鄭佩佩獲金馬「終身成就獎」　91歲攝影師林文錦共享榮耀
快訊／快到期！　4張千萬發票無人領
獨／柯文哲2合約爭議大　「競總十分之一」1500萬流向木可成
快訊／百年首見！　國考證書院長簽名變這3字

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

史上最年輕交長！陳世凱溝通能力佳　甩「交通幫」思維拚創新

帶著產業飛！地方公共建設納數位內容　數發部打造城鄉數位基礎建設

開特例給許光漢選「公益大使團」？　內政部澄清：本梯次開7員額

沈慶京反咬郝、柯市府有人索賄　綠議員：敢發聲明怎不公布人名？

「不信柯文哲與沈慶京無對價關係」　趙少康：柯被收押風險很高

「沒有柯文哲就沒民眾黨」！　張啓楷揭擴大會議內幕沒人要柯請辭　

接交通部長將面對「前老闆」蔡其昌　陳世凱緊張藏不住

4300萬商辦要信託？　吳思瑤：柯文哲斷臂求生

賴卓都認可！陳世凱接交通部　卓榮泰期許：擔起交通施政目標

基隆東岸商場官商11人被起訴！　她轟：用無正當罷免掩蓋貪腐利益

毛小孩知識大問答 你對了幾題? 獸醫師徐莉寧解惑寵物餵食迷思

貓初見嬰兒瞪大眼嚇壞　床邊探頭開飛機耳緊盯

102歲生日玩大的！ 英阿嬤從高空一躍而下

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

林依晨陸綜舉手「我是成都人」惹議　遭指「面相變了」維基百科也淪陷

業者亂插陽傘惹民怨！　墾管處強拆180頂還乾淨沙灘

山西運動會播「中華民國國旗歌」　陸高官都在場...網：有人要倒楣了

熱血！台灣→富士山一日來回　登山好手超狂挑戰5小時爬完

「角頭宇宙」人太多！鄭人碩成維基百科　他也有演..王陽明認不出曾莞婷.鍾欣凌

入選歷史建築也被拆！　四川文華樓爆破畫面曝光

史上最年輕交長！陳世凱溝通能力佳　甩「交通幫」思維拚創新

帶著產業飛！地方公共建設納數位內容　數發部打造城鄉數位基礎建設

開特例給許光漢選「公益大使團」？　內政部澄清：本梯次開7員額

沈慶京反咬郝、柯市府有人索賄　綠議員：敢發聲明怎不公布人名？

「不信柯文哲與沈慶京無對價關係」　趙少康：柯被收押風險很高

「沒有柯文哲就沒民眾黨」！　張啓楷揭擴大會議內幕沒人要柯請辭　

接交通部長將面對「前老闆」蔡其昌　陳世凱緊張藏不住

4300萬商辦要信託？　吳思瑤：柯文哲斷臂求生

賴卓都認可！陳世凱接交通部　卓榮泰期許：擔起交通施政目標

基隆東岸商場官商11人被起訴！　她轟：用無正當罷免掩蓋貪腐利益

新北忠孝橋修復中「2大車硬闖」　警嚴格取締最高可罰1800

中纖新大樓落成啟用暨風暴國際模特兒選拔活動熱鬧登場

快訊／高雄百貨後方火警！知名第三性公關酒吧3人獲救　　

超商省錢攻略！7-11飯糰搭奶茶只要39元　多款商品限時「買1送1」

《角頭－大橋頭》相挺《聽海湧》！　高捷「力推施名帥」曝共通點

南韓深偽技術犯罪「合成A片」意淫　校園200名師生受害

4月才領照...砂石車新手駕駛路況不熟　新店山區彎道失控翻覆

台南新吉工業區企業義消成軍　結合南消六大共創雙贏

大谷翔平開轟超可愛吐舌向愛犬致意！42轟42盜追上洋基名將

母女搭郵輪遲到「為看煙火」！全船2千人等她們　乘客氣炸

政治熱門新聞

京華城案　謝寒冰預測下一位約談他

柯文哲被爆收400萬授權金　名嘴吐槽

快訊／百年首見！國考證書院長簽名變這3字　

王世堅點名2綠委選台北市長　莊瑞雄：他呼聲最高「爽的跟什麼一樣」

柯文哲付1500萬給木可　張啓楷看過合約：曾質疑為何要付管理費？

傳柯文哲4300萬商辦要信託　他證實：歸民眾黨、公益團體免費借用

大日行賄林右昌市府官員　國民黨嗆笑死

木可匯400多萬到柯文哲戶頭？　吳怡萱：都有依合約進行

獨／柯文哲2合約爭議大　「競總十分之一」1500萬流向木可成關鍵

傳4300萬商辦信託　柯：記者會說明

郝、柯市府遭爆官員索賄！律師：恐判無期徒刑

李孟諺爆婚外情請辭　行政院發言人陳世凱有望接任交通部長

高嘉瑜3問柯文哲：避談京華城到底怕什麼？

柯文哲4300萬商辦捐民眾黨？　張啓楷曝建議：一定落實給小草使用

更多熱門

相關新聞

趙少康：不信柯文哲與沈慶京無對價關係

趙少康：不信柯文哲與沈慶京無對價關係

前台北市長柯文哲任內京華城土地容積率遭疑圖利，檢廉昨日帶回國民黨台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京等人至台北地檢署應訊；台北地檢署今（29日）清晨以有逃亡之虞，向法院聲押應曉薇。前中廣董長趙少康受訪時指出，既然京華城案關鍵人物、柯文哲任內的前副市長彭振聲也被約了，還被限制出海、限制住居，沈慶京、應曉薇也被聲押，「柯文哲的風險蠻大的」。

曝「沒人建議柯文哲請辭」　張啓楷揭會議內幕：沒有他沒有民眾黨

曝「沒人建議柯文哲請辭」　張啓楷揭會議內幕：沒有他沒有民眾黨

4300萬商辦要信託？　吳思瑤：柯文哲斷臂求生

4300萬商辦要信託？　吳思瑤：柯文哲斷臂求生

名嘴評柯文哲10年：從蘇乞兒演到方唐鏡

名嘴評柯文哲10年：從蘇乞兒演到方唐鏡

木可匯400萬給柯文哲　簡舒培揭「三位一體」：不是說沒進私人口袋？

木可匯400萬給柯文哲　簡舒培揭「三位一體」：不是說沒進私人口袋？

關鍵字：

民眾黨柯文哲政治獻金木可

讀者迴響

熱門新聞

許維恩裸身「鏡子反射超羞畫面」

「硬度、粗度、長度」大排名　女生答案意外一樣

台中惡狼一次5000騙炮女高中生！激戰完封鎖

男童好奇「裡面有什麼」　博物館3500年陶罐毀了

雨區擴大「全台連下2天」　珊珊颱風不排除下周逆轉往南走

22歲女師深蹲一半倒地　健身房缺氧猝死

資工彌突發不自殺聲明！　「請幫我討回公道」

中秋節烤肉退流行？一票人曝原因

484部電腦硬碟資料遭刪光　勞發署回應了

蠟筆小新來了！LINE「9款可愛貼圖」免費下載

全台西北雨！　今明下最大

京華城案　謝寒冰預測下一位約談他

水逆結束超好運降臨！4星座旺到爆　事業愛情雙豐收

快訊／京華城案　沈慶京、應曉薇聲押禁見

快訊／04:14花蓮近海規模4.9極淺層地震

更多

最夯影音

更多

毛小孩知識大問答 你對了幾題? 獸醫師徐莉寧解惑寵物餵食迷思

貓初見嬰兒瞪大眼嚇壞　床邊探頭開飛機耳緊盯

102歲生日玩大的！ 英阿嬤從高空一躍而下

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

林依晨陸綜舉手「我是成都人」惹議　遭指「面相變了」維基百科也淪陷

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面