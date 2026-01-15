稱賴瑞隆勝出「被挑來當吉祥物」　白喬茵被嗆：別再寫劇本

▲立委賴瑞隆初選勝出。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

民進黨高雄市長初選結果13日出爐，由立委賴瑞隆順利出線。不過，國民黨議員白喬茵直言，這是「派系復辟」、「金權運作」，嗆賴將淪為派系傀儡。對此，高雄市議員張博洋及前罷韓戰友、左楠區市議員參選人尹立痛批白喬茵，別再寫劇本，說法不僅缺乏事實基礎，更是國民黨複製貼上「攻賴」話術。

▲白喬茵稱賴瑞隆「被挑來當吉祥物」。（圖／翻攝高雄市議員白喬茵FB粉絲專頁）

白喬茵在臉書發文指出，真正了解高雄政治生態的人都明白—賴瑞隆出線，不是來當市長的，他是被新潮流挑來當吉祥物的，只要繼續可愛聽話，在未來這場對戰柯志恩的選舉中，要用掉多少資源都不是問題。

左營、楠梓區市議員參選人尹立今日批評，白喬茵相關說法不僅缺乏事實基礎，更是國民黨全國聯動操作「攻賴」的老套策略，無助於高雄的城市發展。

尹立指出，國民黨從柯志恩、陳麗娜到白喬茵，相關論述高度雷同，顯示並非基於地方實際需求的理性監督，而是政治操作下的複製貼上。他強調，高雄不需要惡意抹黑與政治編劇，真正需要的是能持續推動建設、解決問題的執政能力。

▲高雄市議員參選人尹立（左）、市議員張博洋（右）。（圖／記者賴文萱翻攝）

針對白喬茵質疑立法委員賴瑞隆淪為派系傀儡，尹立則說，專業並非口號，而是長期累積的成績。賴瑞隆歷任新聞局長、海洋局長，擔任立委期間，連續多個會期獲得公民監督國會聯盟評鑑為「優秀立委」，並為高雄爭取超過6,000億元建設經費，相關成果皆有具體數據與建設成果可供檢驗，並非所謂「派系庇蔭」即可取得。

三民區議員張博洋也表示，國民黨的邏輯很簡單，只要不是他們執政，永遠都有話講，陳其邁市長當選時，國民黨罵「小英男孩」；現在賴瑞隆委員勝出，又編出一套「新潮流傀儡」的鬼故事。

張博洋反擊說，高雄人過去給過國民黨機會，但因為韓國瑜不負責任、惡意停工輕軌、大踩兩岸紅線，挑起了人民對於穩定生活被破壞的不安感才被罷免。

曾同為罷韓戰友的尹立、張博洋共同呼籲，高雄正處於產業與城市轉型的關鍵階段，政治人物應回應市民對產業升級、就業機會與城市未來的期待，而非反覆以「派系論」進行抹黑。唯有回到專業與政策本身，才能真正為左營、楠梓，乃至整個高雄的發展負責。