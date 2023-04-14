基隆碇內國中、中山高中校慶　謝國樑盼爭取預算建置校園安全

▲基隆市長謝國樑出席碇內國中26週年校慶慶祝大會。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長謝國樑今（14日）馬不停蹄，先後出席碇內國中26週年校慶慶祝大會、市立中山高中創校61週年暨改制24週年校慶運動會，學校師生融入巧思發想裝扮，展現青春活力與創意，謝國樑強調，市府將向中央爭取校園周邊建設的預算，維護師生的通學安全。

謝國樑表示，很高興能和學校師生歡度校慶，基隆教育發展非常重要，行政院目前準備撥款補助建置校園周邊安全環境，包括道路、照明、綠斑馬、校舍等，標示清楚、路面品質良好的道路，對於孩子們的安全有很大助益，因此他特別指示教育處、工務處等單位，要跨局處合作，向中央爭取校園周邊建設的預算。

謝國樑還指出，前一天他在臉書釋出一段影片，跟綜發處的林麗禪處長一起以詼諧的方式宣導路口安全，因為市府這幾個月來推動行人友善政策，已經有了顯著的成效，絕大部分的汽機車駕駛人在行經路口時，都會主動禮讓行人。

因此，接下來的宣導重點將從汽機車駕駛轉向行人，希望行人經過路口時要快速通過，也不妨對禮讓的駕駛表示感謝，希望能夠形成汽機車駕駛與行人良好互動，這樣才是真正有愛且友善的道路環境。

▲▼謝國樑中山高中創校61週年暨改制24週年校慶運動會。