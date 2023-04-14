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國立土庫商工54週年校慶　前校長何佩玲獲頒40年服務獎

▲前校長何佩玲榮獲教育部40年教育服務獎章，由代理校長趙偉全頒贈。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲前校長何佩玲榮獲教育部40年教育服務獎章，由代理校長趙偉全頒贈。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國立土庫商工第54週年校慶園遊會今（14）日舉辦慶典與園遊會。因疫情趨緩，今年邀請各級學校師長到場共同歡慶。代理校長趙偉全於致詞時，代表全校師生向來賓與家長致上謝意，感謝大家對土庫商工的支持，來賓包含大專、高中職、國中校長齊聚，家長會地方人士共襄盛舉，熱鬧非凡。

▲前校長何佩玲榮獲教育部40年教育服務獎章，由代理校長趙偉全頒贈。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲土庫商工太鼓社帶來精彩太鼓打擊演出。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

校慶典禮中特別頒發前校長何佩玲40年服務獎，何佩玲校長將服務40年的感動心境、教育理念，全寫在土庫商工93期校刊上面，文長約3600字敘述求學、求職甘苦與奮鬥過程，勉勵同學要努力，不要妄自菲薄，總有出人頭地的一天。

土庫商工說明，今年共表揚四位傑出校友，分別是土庫鎮新任鎮長會計統計科校友陳特凱、熱心公益的廣告設計科校友丁弘毅、藝術家廣告科校友湯嘉明、清原連鎖茶飲創辦人會計事務科校友劉志遠，四位傑出校友分別就個人的生涯與職涯領悟提供給在校學弟妹分享，讓校慶活動增加教育傳承的意義。

▲前校長何佩玲榮獲教育部40年教育服務獎章，由代理校長趙偉全頒贈。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲土庫商工趙偉全校長與傑出校友合影。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

在典禮上學校安排了學生的太鼓、儀隊表演，校園中還有熱音社、吉他社、熱舞社...等演出與卡啦OK歡唱，學生的Cosplay在校園中穿梭，校園充滿青春洋益的歡樂歌聲，在疫情悶了三年之後更顯珍貴。土庫商工表示，今年雲林縣行動書車首次到土商參與校慶並推廣閱讀，現場可以辦雲林縣圖書館借書證、借書可以在雲林縣任何圖書館還書，並贈送小禮物和咖啡券活動熱烈，歡樂氣氛中增添書香氣息。

園遊會各班攤位的設置與使用環保餐具推廣，充分的顯現出土庫商工是一個充滿活力、創意與友善環境的學校，老師很用心、學生有創意、科科有特色，學生的多元表現讓人眼睛為之一亮，校園歡樂歌聲的氣氛讓所有師生留下美好歡樂的校慶回憶。

▲前校長何佩玲榮獲教育部40年教育服務獎章，由代理校長趙偉全頒贈。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣行動書車參與土庫商工校慶活動推廣閱讀。（圖／記者蔡佩旻翻攝） 

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