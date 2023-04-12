打火哥變消防局長！向永財接掌基隆救災救護兵符　謝國樑這樣說

記者郭世賢／基隆報導

基隆市消防局今（12日）舉行新任局長就職典禮，市長謝國樑肯定卸任局長陳龍輝任內無私貢獻，寄望新任局長向永財帶領消防團隊，持續提升防救災能力，市府會加強相關預算編列，保障基隆市民身家安全與福祉。謝國樑允諾，市府會加強相關預算編列，保障市民生命財產安全與完善宜居環境。

▲基隆市長謝國樑（右）、基隆市新任消防局長向永財（左）。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

新任局長向永財具備深厚消防專業背景，曾歷任消防分隊長、科長和大隊長等要職，並取得中華科技大學土木防災研究所碩士學位，熟稔火災、風災等各類災害應變，在疫情期間更帶領消防同仁，成功執行多項防疫任務。

謝國樑指出，新任局長向永財從基層消防員做起，擁有超過40年資歷，歷練豐沛是由現任第二大隊長升任局長，對於向局長提及消防人力與資源的挹注，他允諾市府會加強相關預算編列，保障市民生命財產安全與完善宜居環境。

新任局長向永財表示，未來除持續強化「火災預防、災害搶救、緊急救護」三大核心任務效能提升，也對高齡化社會及新興災害類型，事先規劃防範措施。面對消防勤休改革，希望逐年增加預算員額，推動社區自主防災，運用智慧消防科技，永續執行消防任務。

消防局表示，市府允諾2024年至2026年逐年增列預算員額20名為目標，充實救災人力，激勵同仁工作士氣及服務效率，將逐年甄選優秀隊員晉升分隊幹部。至於消防局2023年度預算編列不足，油料費、辦公費、車輛保險及稅捐規費約120萬元由第二預備金支應，2024年度市府將全力支持納入消防局年度業務費中支應。