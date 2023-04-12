民進黨提名賴清德參選總統　蔡適應：台灣隊最強候選人

記者郭世賢／基隆報導

民主進步黨中執會將在今（12日）下午提名副總統賴清德，代表民主進步黨參選2024年總統大選，在外交出訪行程中的立法委員蔡適應表示，賴清德副總統、主席是相當優秀的政治人物，過去擔任各項公職從國大代表、立法委員、台南市長、行政院長，再到副總統等職務，從政資列相當完整，而且任內認真打拼，留下許多政績和服務的佳話。

▲民進黨正式提名賴清德選總統。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

蔡適應提到，賴清德副總統過去擔任行政院長任內，支持他所推動的軍港遷移、老舊社區高地供水、大基隆歷史場景等計劃，也數次和他一起走訪基層、傾聽民意，了解政策推動的各個面向，相信賴清德能夠在2024年立刻上手過去蔡英文總統所推動的各項政策。

▲蔡適應掛上多幅與賴清德副總統的大型看板。

蔡適應認為現階段，能夠帶領台灣持續向前，守護台灣民主價值的候選人唯有賴清德，所以他今年雖然不參選立委，但是依然積極地經營基層，就是為了幫助賴清德副總統和台灣隊的立委候選人。

最後，蔡適應表示，賴清德副總統是北海岸大基隆地區的子弟，他在基層聽到許多朋友，不論黨派和立場都支持賴清德參選2024的總統大選，今天中執會所做出的決定，不只符合民意的趨勢，他也樂見由賴清德副總統，來帶領民主進步黨打贏2024的總統大選和立委選舉，所以他也掛上了多幅與賴清德副總統的大型看板，他相信全民都會支持台灣隊最強的候選人賴清德。